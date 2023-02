Německo čeká „černá elektrická sobota“, experti radí se mu s elektromobily vyhnout před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fastned, tiskové materiály

Pokud byste byli v pokušení vydat se příští sobotu s elektrickým autem po Německu, požehnání od KPMG nečekejte. I když tyto vozy tvoří pořád jen hrstku tamních aut, s jejich dobíjením mají být velké problémy.

Jarní prázdniny nejsou doménou pouze České republiky, drží je i řada dalších evropských zemí. A rovněž v nich jsou rozděleny do jednotlivých turnusů, což má svůj důvod. Předpokládá se totiž, že většina lidí v tomto období někam zamíří, nejčastěji pak na hory. Pokud by ovšem vyrazili všichni najednou, v podstatě by mohli jen slézt před vchod a postavit se do mnohasetkilometrové fronty táhnoucí se až k sjezdovce. Separací nicméně dochází na jisté upuštění páry. I když jak dodává nizozemská společnost KPMG, i tak lze letos čekat značné problémy.

Firma zabývající se poradenstvím všeho druhu upozorňuje na to, že příští sobotu 25. února mohou v Německu vznikat obří kolony. Nikoli však na dálnicích, nýbrž u dobíjecích stanic elektromobilů. Jednak se o to postarají sami Němci, k nim se ale mají přidat Nizozemci - ze země tulipánů údajně do rakouských Alp vyrazí 8 až 10 tisíc majitelů bateriových aut. Ti ovšem daný přejezd zdaleka nezvládnou na jeden zátah, ostatně ve většině případů půjde o trasu dlouhou 800 až 1 000 km. V té chvíli bude nevyhnutelné někde zastavit a dobít baterie.

Počet stojanů sice narůstá, registrace elektrických aut jdou nahoru ještě rychleji. Kromě toho je jednou věcí danou stanici vybudovat, druhou pak její údržba. Ta nicméně již tak úžasná není, většina majitelů se již mnohokrát setkala s tím, že stojan nefungoval tak, jak má. V důsledku toho ovšem velké množství lidí míří do malého počtu míst. A pokud jich příští víkend bude skutečně více než obvykle, a to několikanásobně, není překvapivé, že KPMG varuje doslova před „černou elektrickou sobotou“. A radí se Německu v tento den s elektromobilem úplně vyhnout.

Poradenská firma dodává, že problémy by měly přijít hlavně v oblasti Frankfurtu. Ten leží zhruba uprostřed cesty mezi Nizozemskem a Rakouskem, přičemž střetávat by se zde měly hned dva proudy elektromobilistů. Zatímco jedni pojedou do hor, druzí se z nich budou vracet. KPMG proto doporučuje, aby si majitelé bateriových aut pobyt buď o jeden den prodloužili, nebo aby počítali s nocováním po cestě, ideálně pak v hotelu disponujícím dobíjecími stojany.

Je hořce úsměvné, že takové varování přichází ve chvíli, kdy elektromobily mají na evropském vozovém parku stále zanedbatelný podíl. Už ten ale stačí k vytvoření problémů, které se spalovacími vozy spojené nebývají. I když totiž občas na čerpacích stanicích narazíte na frontu, ta je otázkou jen několika minut. V tomto případě nicméně hrozí, že do cíle dorazíte klidně i o den později, než jste původně měli v úmyslu.

Pokud příští víkend budete projíždět skrze Německo s elektrickým autem, můžete zejména v okolí Frankfurtu očekávat fronty u dobíjecích stojanů. A maximální dostupný dobíjecí výkon může být též výrazně omezený. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: KPMG přes AD.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.