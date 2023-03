Němci kapitulují, nestabilní dodávky elektřiny je donutí vypínat lidem dobíjení elektromobilů zcela neomezeně před 9 hodinami | Petr Miler

Ještě na konci roku se mluvilo o možnosti „omezení” a o tom, že „nikdo by neměl být odpojen”. Realita je ale taková, že slíbit něco takového pro případy nedostatku prostě není možné, provozovatelé sítí tak dostanou mnohem větší pravomoci.

Nařizování elektromobilů coby jediného možného způsobu zajištění individuální automobilové dopravy je cestou do pekel. Ani dobře informovaný optimista nemůže v tuto chvíli rozumně prohlásit, že by šlo o cokoli jiného než slepou uličku, ze které v nejlepším případě draze vycouváme. Je nyní i v jakkoli dohledné budoucnosti zcela nemožné nabídnout elektrická auta, která by se svými možnostmi plně vyrovnala těm spalovacím, je nemožné ani jejich horší náhradu nabídnout za rozumné peníze, je nemožné zajistit u nich srovnatelnou životnost. Bude velmi komplikované zajistit pro ně dostatek elektřiny za přijatelné ceny. A i kdyby se to náhodou povedlo, její distribuce představuje další osinu v zadnici.

Vše vychází z mimořádně vysoké energetické hustoty benzinu a nafty, jejich snadnému uskladňování i manipulace s nimi. Mají tak výjimečnou kombinaci vlastností, že je těžké tato paliva něčím vyrovnat, natož pak překonat. A elektřina „ládovaná” do současných akumulátorů to není ani zdaleka. Politici se tváří, že nic z toho není problém, že všechno bude. Pokud ale chcete vědět, co se skutečně chystá, věnujte pozornost tomu, co politici dělají, nikoli tomu, co říkají.

Oči v tomto směru velmi otevírá dění v Německu, kde už od loňska chystají zákon o tzv. „vyhlazení špiček”. Jeho první návrh byl stažen coby příliš kontroverzní, jeho zavedení je ale tak nevyhnutelné, že se koncem roku vrátil. O co jde? Ve stručnosti o to, aby provozovatelé elektrických sítí měli možnost libovolně odpojovat dobíjení elektoaut (a nověji i využívání tepelných čerpadel), pokud na to dodávky elektřiny či možnosti její distribuce nebudou stačit. Neboť elektromobily představují tak významné odběry, že ve větším počtu mohou snadno položit celou síť. A to je to poslední, co mohou Němci dopustit.

Ještě loni v prosinci bylo plánováno, citujme Welt: „Provozovatelé sítí by měli být schopni omezit takzvaná zařízení s regulovatelnou spotřebou na 3,7 kilowattu. Nikdo by neměl být úplně odpojen.” Ten samý Welt ale nyní s odkazem na své zdroje v německé vládě uvádí, že schopnost distribučních sítí současně zásobovat ve špičce dobíjení velké množství elektromobilů a dalších spotřebitelů elektřiny, jako jsou tepelná čerpadla, je tak omezená, že zákon dovolí distributorům mnohem víc.

Ministerstvo klimatu a hospodářství Roberta Habecka plánuje v případě problémů omezit nabíjení elektromobilů a používání tepelných čerpadel zásadně intenzivněji. Dříve se hovořilo o ojedinělých, výjimečných situacích, podle nových informací Weltu ale návrh zákona počítá s fakticky i časově neomezenou možností tzv. „vynucených přestávek nabíjení” a omezení možností topení. „Federální vláda chce dovolit provozovatelům sítí, aby v momentě nedostatku omezovali napájení soukromých elektrických aut, bateriových úložných systémů a tepelných čerpadel na dobu neurčitou,“ uvádí Welt.

Provozovatel sítě tak bude moci kdykoli a na jakkoli dlouhou dobu přiškrtit či úplně odpojit nabíjecí stanici pro elektromobil. I v nejoptimističtějším případě, kdy by dobíjení bylo pouze omezeno na oněch 3,7 kW po celou noc, se tak ani elektromobily s menšími pakety baterek přes noc nenabijí víc než z poloviny. Pokud je někdo zvyklý jezdit stovky kilometrů denně nebo někam vyráží na výlet, je to pro něj konečná.

Lobbyistické skupiny jako VDA nebo BWP se proti takovému postupu pochopitelně bouří a chtějí pro automobilisty i majitele tepelných čerpadel jistoty. Takové ale nepřijdou, nemohou, není čím je garantovat. Federální agentura pro sítě k věci říká, že dodávky energie jsou kvůli sázce na obnovitelné zdroje „nadále nestabilní“ na straně jedné a zpřísněné klimatické cíle federální vlády počítající s 15 miliony elektromobilů nebo 6 miliony tepelných čerpadel v roce 2030 způsobují tlak na síť na straně druhé. Má-li spolehlivě fungovat, bez „vyhlazování špiček” to nepůjde. A jeho finální podoba může být pro odběratele zjevně velmi krutá.

Koupě auta jako Škoda Enyaq je dnes více než čím jiným drahou sázkou na problematický život, v Německu rozhodně.

