Německu dochází peníze, řidiči mají nově platit za každý ujetý kilometr po tamních silnicích

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Státní kasa našich západních sousedů vysychá, a tak skupina samozvaných expertů přišla s docela šílenou iniciativou - řidičům už tak vysávaným skrze nespočet daní a dalších poplatků chce naložit ještě víc a dostat z nich další peníze.

Již staří Římané věděli, že pokud chtějí skončit v senátu a nikoli v zakrvácených tógách na schodišti k němu vedoucím, mohou na lidi tlačit jen do jisté míry. Pokud by totiž došlo k jejímu překročení, hrozila by značná občanská neposlušnost spojená s násilím. Protože ale během následujících staletí byly dýky nahrazeny transparenty s hesly vyzývajícími k rezignaci, přestali politici stížnosti lidí vnímat jako bezprostřední riziko pro jejich další existenci.

Tím - zvlášť pak po nedávném incidentu na Slovensku - nevoláme po návratu násilí, to ani omylem. Nebylo by ale od věci začít znovu vnímat, že lidé si nenechají líbit všechno a je dobré je přestat ignorovat dřív, než někteří z nich začnou v zoufalosti páchat zoufalé činy.

Zase o kousek blíž k tomu mají v Německu, kde expertní skupina zřízená tamní spolkovou vládou přišla s návrhem, že řidiči by měli nově platit poplatek za každý najetý kilometr bez ohledu na to, jakým autem jezdí. Infomuje o tom Focus s tím, že důvodem má být špatný stav mnohých silnic, na jehož nápravu vláda nemá peníze.

Proti něčemu takovému se ostře ohradil autoklub AvD (Automobilclub von Deutschland), který poukazuje na to, že řidiči jsou již nyní zatíženi neskutečnou měrou všemožných daní a poplatků, které se stále zvedají. Když právě ty politici zaváděli, často zdůvodňovali jejich příchod právě tím, že je třeba investovat do silnic a dálnic. Jenže do nich dle míří jen 62 procent takto vybraných peněz, zbytek našel jiné uplatnění.

Když si uvědomíme, jakým způsobem Němci v posledních letech rozhazovali peníze daňových poplatníků třeba na podporu elektromobility, není to až tak překvapivé. Na oltář bateriového pohonu padly stovky miliard korun, které logicky nyní chybí jinde. Znovu zaplatit by je přitom měli lidé, kteří často nemají ani na „novou” spalovací ojetinu, ovšem museli přispět bohatším na elektromobil.

Nový návrh tak vlastně jen dále rozevírá nůžky ve společnosti a vede ke stále depresivnějším náladám. Michael Haberland, šéf dalšího německého autoklubu Mobil in Deutschland, uvádí, že „řada řidičů nemá ani možnost přejít na veřejnou dopravu, protože ta zvláště v odlehlých oblastech neexistuje“. Němci se tak bojí, že silnice v některých místech pomalu osiří, neboť ježdění autem se stane pro řadu lidí nedostupné a těch, kteří dál budou mít na provoz osobního automobilu jakožto pro ně jediného rozumně použitelného dopravního prostředku, zůstane minimum.

Jakkoli tedy s násilím jakožto formou občanského odporu nesouhlasíme, obáváme se jej jako reálné alternativy pro ty, kteří se budou cítit až příliš zahnaní do kouta. Snad se odpovědné osoby chytnou za nos dřív, než jim někdo jiný bude chtít do nosu dát.

Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroje: Focus poprvé a podruhé

Petr Prokopec

