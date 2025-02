Německý autoklub varuje před populárním automobilovým příslušenstvím, patří mezi největší zbytečné žrouty paliva včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Vnímavější lidé na to museli přijít vlastní praxí, soudě podle pohledů okolo nás jich ale zase nebude tolik. Spousta lidí zapomíná na základní fyzikální poučky a různé automobilové příslušenství narušující aerodynamiku vozu používá i tehdy, kdy ho nemusí.

Do konce astronomické zimy stále zbývá ještě skoro měsíc, tedy dost dlouhá doba na to, abyste popadli své známé či ratolesti, a vyrazili na pár dnů na hory. Pokud si vybavení, tedy lyže či snowboardy a k tomu odpovídající obuv, nehodláte půjčovat až na místě, čeká vás bitva se zavazadlovým prostorem, kterou dost možná nevyhrajete. Zvláště vlastníte-li klasický rodinný hatchback, který na celkovou délku nepřesahuje 4,5 metru. Vyhráno ale nemusíte mít ani v případě kombíku či SUV, pokud vás pojede „příliš mnoho”.

I proto ostatně již není ojedinělou záležitostí střešní box, lidově řečeno rakev. Do ní snadno můžete naskládat jak lyže, tak i hůlky či snowboardy, stejně tak vybavení potřebné pro úplně jiné sporty, klidně letní. Než ji ovšem namontujete, je zapotřebí střešní ližiny osadit tzv. příčníky, na které se samotná rakev nasazuje. Protože jsou u toho povětšinou „rychloupínáky“, nezabere tato činnost víc než pár minut. A stejně tak jednoduché je i sejmutí příčníků a boxu, který sám o sobě váží něco přes 20 kilogramů. Přesto všechno řada lidí rakev ponechává na střeše klidně celou zimu. A ti, kteří ji využijí i v letních obdobích při cestách za jinými hrátkami, dokonce celý rok.

Musím přiznat, že jim do jisté míry rozumím, neboť pokud bych ony příčníky a střešní box měl, zcela jistě bych je musel skladovat mimo Prahu na chatě. A jezdit před každým využitím daleko za město, abych box vytáhl z úschovy nebo ho naopak uložil, to by se mi nechtělo. Ale ve výsledku by to bylo hloupé chování, které by mě přišlo na nemalé peníze a devastovalo každou další jízdu autem.

Že to lidé přesto dělají, upozorňuje německý autoklub ADAC, který připomíná, že populární automobilové příslušenství, jako je toto (a najdou se i jiná obdobná řešení sloužící pro různé účely, včetně různých držáků kol), sice může působit nedůležitě, ve skutečnosti je ale jedním z největších zbytečných žroutů paliva všeho druhu, které si na autě můžete nechat. Spotřeba benzinu, nafty, plynu, elektřiny, prostě čehokoli, je už při jízdě rychlostí pouze 80 km/h s „rakví” na střeše vyšší o 11 procent, zatímco při dálniční stotřicítce již pohon auta odsává každých 100 kilometrů o desítky procent energie víc v libovolné formě. U průměrného spalovacího auta jde o 2 litry paliva navíc na každých 100 km jízdy, to je opravdu hodně, u elektromobilů je vnímaný projev ještě problematičtější.

Stojí za tím pochopitelně horší aerodynamika. Kolegové z německého Chipu, kteří se tímto tématem také zabývají, přihazují pár rad, které by vám mohly pomoci se použití boxu nejlépe úplně vyhnout. Jednou z nich je sklopení části zadních sedadel, díky čemuž střešní box ani nemusíte potřebovat. To je dobrý tip v momentě, kdy některé ze zadních sedadel nepotřebujete, což ale není možné vždy.

My bychom doporučili snažit se maximálně využít vnitřní prostor auta a dvakrát přemýšlet, co s sebou ještě potřebujete a co ne. Někdy pochopitelně dojdete k závěru, že bez „rakve” to nepůjde, v takovém případě bychom ale doporučili ji využít jen na cestu tam a zpět. Neboť jezdit s ní jen tak je opravdu nerozum, vliv na aerodynamiku auta je navzdory zdánlivě příhodným tvarům moderních boxů stále enormní.

V každém případě se vyplatí usednout k listu papíru a začít počítat, co se nejvíc vyplatí zrovna vám. Pokud nebazírujete na vlastním vybavení pro jakýkoli sport, může se vám snadno víc vyplatit jeho půjčení v cílové destinaci. Pokud ho pak mít musíte a dovnitř se nevejde, pak přemýšlet aspoň nad každou cestou s prázdným boxem. Ani to samozřejmě nemusí být automaticky problém - pokud jezdíte v mezičase jen po městě, bude pro vás výhodnější box na střeše nechat, než jej někam soustavně odnášet či zavážet.

Box na střeše vás bude trápit u všech aut bez rozdílu, i těch elektrických navíc ještě vstoupí do hry výrazně zkrácený dojezd. I to už v minulosti bylo testováno. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ADAC přes Chip

Petr Prokopec

