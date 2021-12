Neobvyklé ojeté kombíky do 130 tisíc: I za takové peníze můžete mít spolehlivý rodinný stěhovák před 8 hodinami | Petr Prokopec

Byť to nejsou žádné rarity, nejde ani o prvořadě volby většiny kupujících. O to lépe je ale lze koupit, zvláště když víte, na co se při výběru zaměřit, abyste nesáhli vedle.

Průměrná česká mzda momentálně narostla na takřka 40 tisíc korun. Jde o hrubou hodnotu, kterou navíc zřejmě nikdo není s to obětovat jen jedné věci, přesto platí, že spoustě Čechů nyní stačí šetřit i jednotky měsíců, aby si mohli dovolit poměrně slušnou ojetinu. Už v cenové kategorii do 130 000 Kč lze najít řadu aut, která vám nabídnou opravdu nemalou užitnou hodnotu. Zvláště pokud se jedná o kombíky, na které se dnes zaměříme. A podíváme se na auta relativně neobvyklá, z nichž dvě patří mezi velmi okrajové modely a i to třetí se v poslední době spíše ztrácí z hledáčku kupujících nežli naopak.

To ovšem může být vaší výhodou, neboť modely, po kterých nepasou zástupy lidí, lze obvykle koupit výhodněji než ty nejžádanější. Obvykle to také znamená menší nabídku, třeba v případě takového Chevroletu Nubira kombi nyní vidíme na Mobile.de jen 57 nehavarovaných kousků, zájem o ně ale zůstává velmi vlažný. Pokud tedy mezi omezenou nabídkou najdete svůj vysněný kousek, můžete směle pomýšlet na slevu, i když technický stav či vzhled budou prvotřídní.

Nač si zrovna u tohoto vozu dávat pozor? V prvé řadě je třeba prověřit motorový prostor, zvláště proto, že prodej skončil v roce 2011 a proto se na žádný z nabízených kousků již nevztahuje záruka. Pokud tedy nebyl pravidelně měněn olej a v 90 000 km nedošlo na výměnu rozvodového řemene, dejte raději ruce pryč. Výsledkem totiž mohou být opravdu drahé opravy. Jinak je však Nubira relativně spolehlivým vozem, u kterého jediným dalším nedostatkem je praskání některých levných plastových dílů v interiéru.

Vybírat přitom můžete z pěti benzinových jednotek a jednoho turbodieselu, který lze doporučit především. Agregát společnosti VM Motori byl totiž naladěn na 123 koní a 200 Nm točivého momentu, s nimiž stovku pokoříte za 9 sekund a maximálka činí 200 km/h. Zavazedlník přitom zvládá pobrat až 1 410 litrů, což není málo ani na dnešní dobu. A aby toho nebylo málo, mohou s dostatkem místa pro nohy i hlavu počítat rovněž cestující vzadu. Máme tu tedy rodinný ideál svého druhu.

Tímtéž by se rád stal i Ford Focus druhé generace, svého času velmi žádané, dnes ale i kvůli omezené atraktivitě nástupců stále méně vyhledávané auto. U toho kapacita zavazadlového prostoru šplhá dokonce až na 1 525 litrů. Tento objem pak rovněž můžete spárovat s dvoulitrovým turbodieselem, který je o poznání spolehlivější a také dynamicky uspokojivější než jedna-šestka TDCi. S čím ovšem i tak musíte počítat, je koupě nového výfuku - jde totiž o jednu z největších slabin druhé generace bez ohledu na stáří daného exempláře. Tou další jsou špatná světla.

Mimo to technici poukazují ještě na jeden problém, a tím jsou křehčí pružiny, které mohou praskat. Kde ovšem již není třeba obav, to jsou zejména brzdy. Kromě toho je chváleno řízení, stejně jako sklony odolávat korozi. Mimo to se Focus může pochlubit i pětihvězdičkovým ohodnocením Euro NCAP, zatímco výše zmíněná Nubira proti zdi nevyrazila. Neznamená to, že by šlo o pojízdnou rakev, ovšem u Fordu je bezpečnost jasněji deklarována.

To platí i u třetího kandidáta, jímž je Volvo V50, dnes už skoro zapomenutý malý kombík. Jde o sourozence Focusu z dob, kdy Volvo patřilo modrému oválu a z dané trojice jej můžeme považovat za největšího elegána. Je nicméně třeba pamatovat na fakt, že jde o zástupce prémiové značky. Z toho důvodu do oněch 130 tisíc korun seženete vozy, které jsou starší než zástupci Chevroletu a Fordu, a také s větším počtem najetých kilometrů. Tím pochopitelně i narůstá riziko, že vám pořízený kousek nakonec bude trávit více času v servisu.

Jedním ze stěžejních ukazatelů se přitom jeví být pneumatiky. Pokud totiž na všech kolech nenajdete stejnou, ideálně dražší značku, je třeba se ptát, kde všude předchozí majitel šetřil. Problematická je pak hlavně klimatizace, stejně jako často odchází spodní ramena zavěšení. Technici rovněž doporučují spíše benzinové jednotky, neboť u těch dieselových dochází k blokaci DPF, tedy filtru pevných částic. Zkontrolovat se vyplatí i převodovku či střešní okno, zda dovnitř nezatéká.

Tím můžeme naše rady a tipy uzavřít, přičemž závěrem jen dodáme, že Volvo disponuje nejmenším zavazadelníkem. Standardně totiž pobere jen 417 litrů, po sklopení zadní lavice pak 1 307 l. Na druhou stranu však můžete zcela sklopit přední sedadlo spolujezdce, pročež se vám dovnitř vejde cokoliv od horských kol až po kajak. I v tomto případě je tedy oč stát.

Pokud hledáte schopný kompaktní kombík, mohou vás oslovit Ford Focus, Chevrolet Nubira či Volvo V50, zejména v případě posledních dvou modelů ne zcela obvyklé volby kupců takových aut. Je nicméně třeba pamatovat na to, že do 130 tisíc korun si již pořizujete kousky staré minimálně 10 let a je třeba k nim přistupovat s obezřetností. Ilustrační foto: Automobilky

