Neobvyklé výkonné Audi v bazarech láká spolehlivostí i propadem hodnoty, pár let staré ho koupíte za polovinu

Petr Prokopec

Mezi výkonnými modely čtyř kruhů to jistě není ten, který by vás napadl jako první, je to nakonec spíš kompromis mezi auty všech myslitelných typů. Jako nový stojí přes dva miliony, už po pár letech se ale dá koupit klidně za 750 tisíc s nevelkým nájezdem.