Neobvyklou Toyotu v každém bazaru nenajdete, výbavou, cenou a spolehlivostí ale umí okouzlit

Ve své poslední generaci se prodává teprve čtvrtým rokem, přesto není problém koupit ji výhodně ojetou. S poklesem ceny však nepřichází nespolehlivost či jiné problémy, dokonce ani při vyšším nájezdu, Camry u nás prostě jen nemá jméno.

Ještě před několika málo lety platila Toyota za výrobce kvalitních, ovšem poněkud nudných aut. I proto japonská automobilka na americkém trhu vyrukovala s divizí Scion, pod jejíž hlavičkou dávala svým vozům trochu agresivnější tvář. Jakmile však v šéfovském křesle začal naplno úřadovat Akio Toyoda, došlo na mnohé změny. Auta značky totiž získala na vizuální i řidičské přitažlivosti. Divize Scion tak již nebyla potřeba, pročež došlo na její zaříznutí.

Japonci se navíc rozhodli, že nudu a šeď nesmí přinášet už ani vozy určené spíše konzervativní klientele. Opravdu působivého designu se tak dočkala i osmá generace Toyoty Camry. Ta byla v zámoří představena již v roce 2017, Evropa si nicméně musela počkat až do dubna 2019. Nejstarším kouskům jsou tak nyní čtyři roky, nalézt je tedy můžete i v autobazarech. Nízké stáří však v kombinaci s proklamovanou kvalitou nevede zrovna k vysokým prodejním cenám.

Než se nicméně dostaneme k vozům z druhé ruky, je třeba poněkud nasvítit situaci na trhu s těmi novými. Camry je u nás k mání pouze s jediným ústrojím, a sice s 2,5litrovým čtyřválcem, který doplňuje hybridní technika. Výkon tak činí 218 koní, přičemž jeho přenos dostala na starosti automatická převodovka. Ceny startují na 1 050 000 Kč, za což dostáváte 4,9metrový sedan osazený klimatizací, parkovacími senzory a kamerou či 17palcovými litými koly.

Totéž ústrojí používají i bazarové vozy, které ovšem na méně jak polovičních cenách. V takový moment navíc můžete počítat s vyšší než základní výbavou, třebaže nájezd bude pochopitelně dalece nenulový. Ale i pokud je pro vás hraničním kritériem nájezd okolo 100 tisíc km, pak si vystačíte se zhruba 550 tisíci korunami. To je suma, za jakou byste pořád nedostali ani základní novou Octavii. Má ovšem smysl uvažovat nad sice větším, ale z podstaty rizikovějším ojetým vozem?

Jak jsme zmínili, Toyota má reputaci výrobce nadmíru kvalitních aut. Camry není výjimkou, i když osmá generace je na trhu až příliš krátce na to, aby figurovala v případných anketách. V takovém Německu byl navíc prodej zastaven již na podzim roku 2021, neboť zájemců bylo jako šafránu. Přesto si z různých útržků můžeme poskládat obrázek, který se vám bude více než líbit. Ve finále tak vlastně budete uvažovat jen o tom, který z nabízených kousků vybrat.

Co se osmé generace týče, její majitelé mlčí. To nelze vnímat jinak než jako chválu, neboť se evidentně nevyskytl žádný typický problém, který by bylo třeba řešit. A pokud ano, pak nejspíše šlo o vady na konkrétních autech, o jejichž vlastníky se automobilka postarala. Experti nicméně i tak doporučují, abyste pokud možno uvažovali spíše o vozech vyrobených po roce 2020. U nich je totiž jistota, že Toyota odfiltrovala veškeré případné porodní bolístky.

Přesunout se tak můžeme k předchůdcům, kdy šestá generace měla na kontě poměrně hodně stížností. Ty si nicméně Japonci museli vzít hodně k srdci. Sedmá generace je totiž pro změnu doporučována všemi jako jedno z nejspolehlivějších aut všech dob. Jediným doporučením je pak znovu vynechání exemplářů z roku 2012, kdy se výroba teprve rozebíhala. Individuálně dovezené vozy přitom startují na zhruba čtvrt milionu korun.

Zmínit již můžeme v krátkosti test našich kolegů, kteří měli k dispozici Camry z roku 2020 po prvním majiteli. Ten s vozem najel pouhých 20 500 km, v podstatě zde tedy máme zánovní kousek. Navíc napěchovaný vrcholnou výbavou Executive. Počítat tedy lze s koženým čalouněním, jenž bylo v tomto případě vyvedeno v béžové barvě. Ta přitom nemusí padnout do oka každému, pád ceny na 32 190 Eur (cca 755 tisíc Kč) je však již pozitivnější. Jak se rozhodnete, necháme již pochopitelně na vás.

