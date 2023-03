Neobvyklý japonský držák už koupíte jen v bazarech, váš může být levněji než základní Fabie včera | Petr Prokopec

Není to auto, které by v bazarech napadlo hledat jakkoli větší množství lidí, to je ale nakonec hlavně jejich chyba. I když v prodeji je jich jako šafránu, ceny Lexusů IS XE30 jsou lákavé, působí moderně a jejich odolnost vám dovolí provozovat je skoro věčně.

Toyota je považována za výrobce jedněch z nejspolehlivějších aut. Pomalu dvojnásobně to platí o Lexusu, v případě této značky ale pochopitelně musíte sáhnout trochu hlouběji do kapsy. Aktuálně nejlevnějším modelem je SUV UX, za které dáte minimálně 970 tisíc korun. To ale ve finále není zas až tak mnoho, koneckonců řeč je o prémiovějším soupeři Škody Karoq. Japonci navíc vytáli tzv. hybridní bonus, a tak vám vůz se 184 koňmi vám dodají již od 849 tisíc korun. Litrový Karoq za 665 900 Kč tak rázem vypadá jako předražené zboží.

Ještě před necelými třemi roky jste nicméně u japonské automobilky mohli nakupovat levněji, v její nabídce figurovaly i hatchback CT a sedan IS. Lexus se nicméně v roce 2020, že této dvojici zamává na rozloučenou. Důvodem byly pochopitelně nízké prodeje, jenž korespondovaly s přesunem většiny zákazníků právě k SUV. Podobný osud pak sice měl potkat i velké kupé RC, to si však nakonec stále objednat můžete. Musíte však počítat s tím, že za pětilitrový V8 se 464 koňmi dáte minimálně 2 599 000 Kč.

My se aktuálně budeme soustředit již neprodávaný sedan IS, jehož třetí generace byla odhalena v roce 2013. Díky tomu můžete v bazarech vybírat i z dostupných exemplářů, které i s přijatelným nájezdem startují okolo 300 tisíc korun, tedy podstatně levněji než základní Škoda Fabia. A nevypadají na to, že jim táhne klidně na dekádu stáří - je to neokoukané auto, jehož „predátoří“ čelní masku Lexus stále používá v různých variacích i u svého aktuálního portfolia. IS tak opravdu nepůsobí zastarale, navíc se ani u nejstarších kusů nemusíte obávat četných problémů.

IS má totiž na kontě neskutečnou 97procentní spolehlivost, přičemž méně než 12 procent všech vyrobených aut vykázalo v prvních třech letech nějaký problém. Pokud pak navíc došlo na nějaké výtky, byly spojené s multimédii, jimž mohla zamrznout obrazovka. V případě zájmu tak trvejte alespoň na krátké testovací jízdě, během níž se daná patálie projeví. Stejně jako si ověříte, zda zezadu nevychází podivné zvuky od nedotaženého brzdového třmenu a 12voltová baterie vyhřívá sedadla.

Tím jsou stížnosti u konce. Pokud byste tedy pojem „držák“ chtěli spojit s nějakým konkrétním vozem, je IS ideálním, třebaže neobvyklým kandidátem. To potvrzují i kolegové z Německa, kteří ale zároveň varují před ne zrovna květnatou nabídkou. Po celé Evropě je totiž k mání jen několik desítek aut, z nichž většina navíc dostala do vínku hybridní ústrojí složené z 2,5litrového čtyřválce a elektromotoru. Tato soustava produkuje 223 koní, její potenciál ale poněkud zabíjí automat CVT.

S verzemi IS 250, IS 300 či IS 350 jsou již spojené klasické šestistupňové či osmistupňové samočinné převodovky, jenž oceníte daleko více, i když ani ty ke sportování zrovna nevybízí. To může být poněkud škoda, zvláště když většina prodaných aut zůstala u pohonu zadních kol. Varovat by vás ale v tomto ohledu vlastně měla i reputace Lexusu. Japonská automobilka je totiž vnímána jako výrobce kvalitních a luxusních aut, ovšem zároveň také poněkud nudných.

Zda se k tomuto názoru přikloníte, necháme jen na vás. Za kolegy pak dodáme, že „jejich“ exemplář pocházející ze závěru výroby (tedy z roku 2020) byl jeho prvním majitelem používán jen velmi sporadicky. Najeto má tedy pouze 11 500 kilometrů, což se odrazilo na vyšší ceně 35 990 Eur (cca 845 tisíc korun). Za tu nicméně dostáváte vůz v plné polní, se zárukou a navíc v nevšedním, ale o to přitažlivějším laku Florentine Red Crystal Shine. I to je nakonec vedle základní Škody Superb (dnes od 881 tisíc Kč) lákavá nabídka.

Japonská automobilka je známa kvalitou svých vozů, IS je pak jednoznačným důkazem, že nejde o mýtus. Vybírat dnes můžete až ze skoro 10 let starých aut, která s cenou startují okolo 300 tisíc Kč i přes slušnou perspektivu dalšího fungování. Foto: Lexus

