Neobvyklý VW původně za víc jak milion dnes koupíte ojetý od 200 tisíc, nejvíc ale láká až po „upsizingu”

Petr Prokopec

Není to auto, které by přitahovalo davy, své kouzlo ale jednoznačně má. Dnes v bazarech láká na nízké ceny verzí 2,0 TDI, které nemusí nutně být špatné, po faceliftu se ale dostal do nabídky šestiválec. A právě ten je pro Amarok optimální volbou.