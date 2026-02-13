Nesmyslný systém start-stop je po dekádách devastace aut a jejich řidičů mrtvý, jediný důvod jeho existence škrtli perem
Petr MilerByla to první z velkých věcí, které do aut přišly nikoli jako projev technické evoluce, ale jen jako projev přímého či nepřímého nařizování jejich podoby. Start-stop jsme se naučili vypínat, jeho faktický konec v USA je ale snad projevem nového trendu, který z aut odstraní nesmyslů mnohem víc.
Regulace ho zrodily, deregulace ho právě zabila. Tolik lze ve stručnosti říci k osudu systému start-stop, který automaticky zhasíná motory aut při prakticky jakémkoli zastavení za předem definovaných podmínek ve snaze snížit spotřebu paliva. Jeho nepřímé nařizování v Evropě tvrdě kritizujeme dekády, protože prokazatelně ničí motory a deptá i řidiče, aniž by globálně cokoli podstatně pozitivního reálně přinášel.
Papírově nemusí působit jako špatný nápad, praxe ale vyjevila přesně to, co popisujeme v článcích odkazovaných výše. A pokud teď máte pocit, že zrovna pro vaše ježdění představuje přínos, prosím, nikdo ho nikomu nezakazuje prodávat ani kupovat. Je to nakonec stejná diskuze jako kolem elektrických aut - problémem není existence nebo nabízení, problém je jeho vnucování a omezování možností se jej jakkoli zbavit. Však ani trvale standardními cestami nejde vypnout nikdy...
V Evropě ho nikdo nikdy přímo nenařídil, vliv jeho přítomnosti na palubě na normovanou spotřebu aut je ale tak významný, že se přerozdělovací mechanismy EU starají o jeho montování do prakticky všech aut na trhu. V USA je jeho vynucování ještě přímočařejší, neboť tamní EPA přidělovala výrobcům dodatečná zvýhodnění při snaze obstát před tamními regulacemi, pokud autům nadělí prvky podle, které podle ní šetří palivo. A to bez ohledu na jejich reálný efekt.
Start-stop mezi těmito prvky od roku 2009 figuroval , a tak se objevoval ve stále větším množství nových aut. EPA nyní oznámila - a její šéf na X potvrdil, že systém start-stop nebude s řadou dalších prvků takto vynucován skrze údajný vliv na eliminaci tzv. Endangerment Finding (česky řekněme volně spíš něco jako Výčet ohrožení, který se stará o definici nebezpečných zplodin, které se nepřímo dotýkají lidského zdraví) v souladu s přesvědčením EPA. Šéf EPA Lee Zeldin to označuje za „největší deregulační akce v historii USA”.
„Endangerment Finding byl zdrojem 16 let trvajícího omezení výběru zákazníků a bilionů dolarů skrytých nákladů pro Američany. Výčet ohrožení, který někteří označují za ‚svatý grál‘ ‚náboženství klimatických změn‘, je nyní zrušeno,” uvedl Zeldin, kterým tím splnil svůj loňský slib.
Pokud automobilky nebudou mít tuto extra motivaci do přítomnosti start-stopu na palubách nových vozů investovat, je fakticky mrtvý. Nikdo ho pochopitelně nezakazuje, ale protože je mizerně účinný (pokud ne rovnou kontraproduktivní) a lidé ho vesměs nenávidí a vypínají, bude to v řadě aut jeho konec, který snad zčásti poznáme i v Evropě. Zdejší pravidla zůstávají neměnná, takže start-stopy tu z aut nezmizí. Pro automobilky, které nemají v Evropě takové zastoupení, by ale bez nutnosti montovat jej v USA mohlo přestat dávat smysl nutit ho kupcům jen v Evropě. Bylo by to pro ně dražší než dostát místním regulacím jinak.
Význam tohoto kroku tedy nepřeceňujme, ostatně start-stop je dnes spíš „úsměvný opruz”, nikoli to, co by nás budilo ze snů. Tím se stala ekvivalentní nařízení „jiných opruzů”, které jistě nemusíme jmenovat. V principu jde ale pořád o jedno a to samé - jsou to věci, jež přichází na trh bez poptávky kupců, bez technického nebo ekonomického ospravedlnění, jsou to jen projevy „compliance” s tím či oním předpisem. Zrušte předpis a zemřou. Snad je start-stop jen první vlaštovkou z hejna...
Přímé či nepřímé nařizování start-stopu zašlo tak daleko, že se dostalo i do Ferrari. Jak absurdní. Americká EPA s ním teď zatočila jedním velkým tahem deregulačním perem. Foto: Ferrari
As part of today’s repeal of the 2009 Obama EPA Endangerment Finding, the Trump EPA is also ENDING all off-cycle credits, including... ...the almost universally HATED start-stop feature in vehicles.— Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 12, 2026
Fixed it!! Promise Made. Promise Kept. https://t.co/OIJwlsmiq0
Zdroje: EPA, Lee Zeldin@X, Autoforum.cz
