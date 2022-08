Neúspěšnou moderní Škodu lidé nechtějí ani v bazarech, slušnou spolehlivost tak nabízí velmi levně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Nezačala úplně špatně, postupem času ale ztratila půdu pod nohama natolik, že už dnes není těžké zapomenout, že vůbec existovala. Právě to je ale šance pro kupce ojetin - už za 50 tisíc si můžete vybírat z dostupných exemplářů praktického auta s velmi solidní spolehlivostí.

Současnou nabídku Škody vám jistě představovat nemusíme, ostatně z nemalé části se neliší již několik dekád. I nyní v ní tedy najdete Octavii, Fabii či Superb stejně jako v roce 2003, kdy mladoboleslavská automobilka na autosalonu ve Frankfurtu odhalila koncept Roomster. Ten byl přijat s nadšením, načež bylo rozhodnuto o sériové výrobě. Ta se nicméně oproti studii poněkud lišila, neboť narostla v rámci délky i rozvoru. Slibovala tak více praktičnosti než koncept, což jen umocnil příchod bočních zadních dveří na obou stranách, ne jen na jedné.

Přes tyto modifikace se Roomster v jednom ohledu nezměnil. Sériový model, stejně jako koncept, dostal zadní boční okno, které bylo o poznání větší než to přední. Daný prvek u zákazníků zabodoval, v letech 2007 až 2009 se tak Roomster prodával dokonce lépe než zavedenější Superb. Zájem publika se nicméně již v té době začal stáčet od MPV, poklesu prodejů tak nezabránil ani facelift, jenž byl odhalen v roce 2010. A stejně tak nerozdmýchla zájem ani verze Scout uvedená v roce 2007.

Před sedmi lety tak Škoda výrobu definitivně ukončila a s ohledem na měnící se situaci na trhu dokonce za pět minut dvanáct odpískala hotovou druhou generaci, která stála na základech Volkswagenu Caddy. Roomster se tak stal minulostí, na níž si dnes mnozí ani nevzpomenou - na konci své éry si tohle auto nenašlo ani 20 tisíc zákazníků v celé Evropě, Octavie se tehdy více prodávalo za jediný měsíc.

Byl to tedy ve výsledku neúspěšný model a hvězdou - nakonec i kvůli svému vzhledu, který dává léta hodně znát - není ani v bazarech. Pokud vám ovšem jeho velká boční okna stále nedají spát, lze zmínit, že ceny ojetin startují tak nízko, jako malý zájem o něj naznačuje - již okolo 40 tisíc korun můžete nakupovat, za 50 tisíc si vybírat a za 60 už odejít s jakýmsi nadstandardem. A nedá se říci, že byste do bazarů museli vyrážet s týmem automechaniků.

Dle dat německého TÜV Reportu totiž Roomster spolehlivostí docela boduje. Je to jeden z velmi dobře hodnocených modelů Škody, který se vždy drží v nadprůměru. A u nejstarších hodnocených vozů (10-11 let stáří) se dostal dokonce až na 45. místo. To samo o sobě ale neznamená, že by nebylo nač si dávat pozor, zase taková hvězda Roomster není.

Začněme tím, že velké strašáky v podobě koroze, tlumičů či pružin problémem nejsou. A platí to i pro Scout, který umožňoval výlet do lehčího terénu. V případě pohonných jednotek je třeba sledovat úniky oleje, u jedna-dvojky je třeba zkontrolovat rozvodový řemen a pokud je turbodmychadlo hlučnější, je lepší dát ruce pryč - obvykle to znamená, že brzy odejde zcela. Opotřebované či prokluzující jsou také spojky automatu DSG, menší abnormality pak vykazují i klouby řízení.

Zkontrolovat je třeba rovněž brzdové kotouče, stejně jako chod parkovací brzdy. A také výfuk, elektrické ovládání oken či gumové těsnění oken a dveří. Kromě toho mohou rachtat špatně uchycená sedadla. Není to včerejší auto a stojí opravdu pakatel, takže oblastí ke sledování je dost. Nízká cena ale není vykoupena nepřiměřeným rizikem, je dána skutečně hlavně tím, že Roomster dávno není trendy.

Pokud se vám tedy povede sehnat zachovalý kousek bez velkých vad, můžete si mnout ruce radostí. Jen málokterý vůz je totiž zejména v zadní části natolik praktický. Škoda zadní lavici rozdělila v poměru 40:20:40 a umožnila, aby zadní sedadla šlo posunout podélně i napříč, a to po odstranění toho prostředního. Vyndat z vozu lze ovšem komplet celou lavici, díky čemuž objem zavazadelníku narůstá na 1 810 litrů. To je o 315 více, než nabízí o poznání delší a výrazně dražší VW Golf Variant.

Můžeme pak už jen dodat, že paleta nabízených pohonných jednotek byla opravdu pestrá, žádný motor ale nebyl zaměřen na jízdní dynamiku. Prioritou byla spíše nízká spotřeba, což plně odpovídá definici rodinného vozu. Škoda Roomster tedy může být zajímavou volbou - pokud nakupujete hlavou, v poměru výkonu a ceny má co nabídnout a své majitele obvykle těší.

Škoda Roomster již na počátku své kariéry zaujala asymetrickými bočními okny. Foto: Škoda Auto



Tento prvek si vůz ponechal i po faceliftu, vlastní pak byl i verzi Scout. Ta se lišila jen specifickým bodykitem, světlou výšku a pohonem pouze předních kol nikoli. Foto: Škoda Auto

