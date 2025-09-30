Nezastavitelný hlídkový vůz schopný pokutovat až 1 500 aut za hodinu je děsivý primitivní algoritmus jako od Velkého bratra, žádná AI
Petr Miler
včera | Petr Miler
Bylo by na hlubší filosofickou debatu, zda vůbec má existovat něco jako veřejné placené parkoviště. Vcelku chápu ideu takové věci - i když jde o místo, které patří všem a je určené pro všechny, všichni se na něj nevejdou. A tak je nutné zajistit určitou fluktuaci, aby skutečně sloužilo širokým skupinám na některých místech nestáli věčné ti samí lidé, kteří si je takto „vydrží”. Na to ale stačí časový limit a parkovací hodiny, není nutné někomu něco platit.
I když ale přijmeme myšlenku placeného parkování jako možného technického zabezpečení oné fluktuace, je třeba se ptát, jakým způsobem takový institut vymáhat. Jsme svobodomyslní lidé, kteří nechtějí otravovat život všem okolo a dělat z nich otroky do puntíku vymáhaných pravidel. A tak se nám myšlenka náhodných občasných kontrol a pokut, která zajistí přiměřený respekt k nastaveným pravidlům a onu kýženou fluktuaci, zdá být dostačující. Někteří ale v takových momentech vidí jako jediný možný přístup „padni komu padni”. A vnímají jako nespravedlivé, že někteří respektují a platí, jiní nerespektují a neplatí, a přesto někdy uniknou postihu.
Takoví pak tlačí představu, že jen perfektní vymáhání zmíněného je tím správným, a tak logicky tlačí na jeho maximální efektivitu, která je obvykle zajišťována extrémně přísným dohledem a ještě přísnějšími tresty. Technicky budiž, ale když si uvědomíme, co stálo na začátku, není to trochu přes čáru? Však jsme jen chtěli, aby se lidé, kteří společně obývají a využívají nějaký prostor k bohulibým účelům, na tomto místě vystřídali. A výsledkem je co? Že zaplatíte parkování do 13:00, ve 13:01 už vás ale nachytá nějaký automatický systém, který bez jakékoli debaty vazby a realitu (třeba fakt, že jinak jste sami velmi důslední a v minulosti jste platili po 99 % času, kdy jste na podobných místech parkovali) vám napálí tisícovku pokuty? To člověka akorát naštve a demotivuje.
Co se navíc pak z takových pokut platí? Systémy firem do značné míry parazitujících na existenci podobných institutů? Městská či státní kasa, která rozhodně nemá žít z pronájmu parkovišť? Anebo ještě hůř soukromá firma, kterou si nějaký úřad po zaručeně férovém výběrovém řízení zvolí pro zajištění onoho vymáhání? Příbuzní nějakého radního pak budou žít z obvykle opomenutí normálních lidí, kteří ve své podstatě „stáli na svém”, když byli v práci, nakupovali, zajeli pro děti do školy... Přijde mi to jako zvěrstvo a nemoc doby.
S velmi pozdviženým obočím tak hledím na snahu Handelsblattu „roztleskávat” řešení zvané CityScanner, které se rozmáhá Evropou a nedivil bych se, kdyby jej využíval i někdo v Česku - třeba v mém druhém domově v Nizozemsku se taková místa najdou. Informovat o takové věci ještě jde, ale vyzdvihovat její efektivitu ve stínu výše zmíněného? Efektivitu pro koho? A pro co? A ještě ji dávat do souvislosti s módními slovy, jako je umělá inteligence neboli AI... Jen žasnu.
Na tomto systému není ani zbla umělé inteligence. Je to primitivní algoritmus, který by průměrný programátor dal dohromady za jedno odpoledne. Systém s pomocí mapových podkladů, databáze placených či jinak problematických míst, přístupu do registru aut a kamer schopných číst registrační značky vozů instalovaný v libovolném autě projíždí městem, snímá své okolí a rozdává pokuty podle jednoduchých „if a then”. Umělá inteligence v tom není žádná, takovou věc šlo naprogramovat klidně před 20 léty, brzdily by jí tehdy jen možnosti kamerových systémů, OCR, případně existence online databáze aut. Je to estúpido na kolech, jak by řekli Španělé, nic chytrého ani převratného.
Stejnojmenná firma, která CityScanner nabízí, tak neohromí, že vůz je schopen zkontrolovat - a tedy i teoreticky pokutovat - až 1 500 aut za hodinu a obvykle pracuje s 6krát větší výtěžností než pěší hlídka. To zase není tolik, zjevně ani oněch přestupků nebývá tolik. Navíc je třeba se ptát, kolikrát se splete - firma říká, že zjištění systému následně kontroluje člověk, který teprve o rozeslání pokut rozhoduje. Z praxe víme, že to tak nefunguje. Cokoli takové systémy zjistí, to se automaticky pošle a pak se na tom trvá, i kdyby to byla sebevětší pitomost - viz 703 km/h automaticky naměřených Fordu Focus.
A pak je tu samozřejmě obava o soukromí, neboť systémy jako tento v podstatě permanentně „sjíždí město” a umí si udělat velmi dobrý obrázek o tom, kdo a kde s čím co dělá. Firma zde říká, že záběry lidí anonymizuje, pakliže nejde o člověka majícího něco společného se zachyceným autem, což nám zní také trochu zlověstně. Aby to systém poznal, musel by mít přístup ještě do databáze osob a porovnávat zachycené obličeje s registrem a tím docházet k předpokladu souvislosti typu auto-osoba majitele. To mě neuklidňuje, ale spíš dál děsí.
Možná ta stará dobrá pěší hlídka, která sem tam někomu řekne, ať se chová jako rozumný člověk, nebyla tak špatná, co říkáte? A při ceně 130 000 Eur (3,2 milionu Kč) za jeden CityScanner bez auta a pravidelných poplatků jeho provoz i za licenci k softwaru, který používá, možná ani nebyla tak drahá. Nechtěli bychom znovu žít v trochu uvolněnějším prostředí, kde se člověk pořád nemusí dívat přes rameno v obavách, kdo zrovna dohlíží na to, co možná ne zcela správného, ale jinak celkem nevinného dělá?
Tohle není žádná AI, ale primitivní algoritmus jako z dílny Velkého bratra. Na jeho děsivosti a potenciální zneužitelnosti to ale nic nemění. Foto: CityScanner, tiskové materiály
Zdroje: Handelsblatt, CityScanner
