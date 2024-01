Nizozemská „Zelená pevnost” přestala zvládat nápor elektromobilů. Nabíjení je omezováno, řešení je v nedohlednu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už teď? Už teď. A podle operátora sítě bude trvat nejméně několik let, než dojde ke zlepšení. A problémy nezačínají a nekončí u elektromobilů, ve městě je též omezována výstavba. Utrecht je doslova posedlý zezelenáním, svou misi ale jaksi nedomyslel do konce.

Nevím o tom, že by v Česku existovalo podobné město. A pokud existuje, rozhodně nemá takový význam. V mé druhé domovině v Nizozemsku ale najdete místo jménem Utrecht, metropole s více jak 350 tisíci obyvateli, kde došli k závěru, že zítra znamená něco jako předevčírem. Rozhodli se tak vsadit na zelenou kartu jako nikde jinde v celé zemi, za což si získali uznání některých. Teď si ale získávají pozornost celé země, protože tamní elektrická síť přestala zvládat obsluhovat vše, co se od ní běžně očekává. A elektrická auta odnáší následky tohoto stavu jako první.

O situaci ve městě informuje nizozemská RTL, která v prvé řadě připomíná, že problémy s přetížením hrozí celému Nizozemsku. Není to nějaká poplašná zpráva „odpůrců pokroku”, problémy tento týden otevřeně přiznal i nizozemský ministr energetiky a klimatu, podle jehož zprávy by do roku 2030 mohlo být 1,5 milionu menších spotřebitelů stiženo problémy s přetíženou elektrickou sítí. „Problémy mohou sahat od blikajících světel a nesprávně fungujícího vybavení domácností až po riziko přerušení dodávek či úplného odpojení,” stojí ve shrnutí.

To nezní příliš povzbudivě, v Uterchu, kterému kritičtěji uvažující Nizozemci přezdívají Zelená pevnost, ale i tuto budoucnost okouší předem. Celá oblast chtěla co nejdříve přejít na „udržitelnou” energii, a tak nepodporuje pouze používání elektromobilů, ale omezuje i věci jako vaření na plynu či topení s pomocí kotlů spalujících cokoli. Vaření na elektřině, topení elektřinou, ježdění na elektřinu... Co se asi mohlo pokazit?

Stručně a jednoduše: Infrastruktura na něco takového nebyla a není připravena, a tak poptávka po elektřině roste rychleji, než je realisticky možné zajistit její dodávky. „Poptávka roste rychleji, než dokážeme budovat kapacitu,” říká k věci David Peters, technický ředitel operátora sítě Stedin. Provozovatelé sítí touží kapacitu sítě zdvojnásobit, je to ale drahý a časově náročný úkol, dodává Peters s tím, že řešení nepřijde dříve než v horizontu několika let.

Boj s nedostatečnou kapacitou sítí přitom nezačal včera, město už nějaký čas zamezuje výstavbě jakýchkoli nových energeticky náročnějších projekt. Vytváření nových přípojek pro firmy je zastaveno, výjimku nemají ani instituce jako školy nebo zdravotní střediska. Logicky je tak v ohrožení i bytová výstavba - nové projekty jsou z 90 procent zamítány právě kvůli tomu. A ani tady se situace nemá změnit několik let. Developer Machiel van Duijn chtěl utrechtské ulici Marco Pololaan postavit nové zdravotní centrum se dvěma obytnými domy o 240 bytech. Ale už ztrácí naději, že to vůbec půjde - bez zajištění dodávek elektřiny nemá smysl stavět cokoli.

My jsme ale automobilový magazín, který nejvíc zajímají dopady na „náš” obor. A ty jsou nejdrastičtější vůbec. Zatímco výstavby se problémy dotýkají „jen” preventivně, majitelé elektrických aut už jsou omezování. Radní Utrechu Lot van Hooijdonk odpovědný za tuto oblast potvrdil, že město omezí nabíjení elektrických aut u veřejných dobíjecích stanic mezi 16:00 a 20:00 hod každý den, což je doba, kdy je spotřeba energie největší a síť zvládá nejméně. Elektřiny mají stanice dodávat „výrazně méně”, hovoří se o polovičním a menším než obvyklém výkonu.

Van Hooijdonk uznává, že to je nepříjemné opatření, ale podle svých slov vedení radnice nemá na výběr. Čas na konstruktivní řešení byl podle něj vyčerpán: „V Utrechtu už se pár let nedaří připojovat velké odběratele elektřiny. A jsme blízko tomu, kdy to postihne i domácnosti,” říká dále radní. Odříznutí nabíjecích stanic síti uleví, ale nebude to dost: „Musíme si vybrat, kdo a za jakou cenu dostane prostor v rozvodné síti. Tento nedostatek tu s námi bude ještě roky,” uzavírá.

Kolikrát jsme byli nařčeni z toho, že strašíme, když varujeme před tím, že na živelný rozmach elektrických aut sítě nejsou připravené a řešení není možné zajistit lusknutím prstu? Teď to tu máme. A to se na všech autech v nizozemském provozu elektromobily nepodílí ani celými 4 procenty, přes 96 procent vozů má spalovací pohon. Jak má všechno fungovat s násobně vyšším zastoupením těchto aut za 6 nebo 11 let? Něco takového je absolutně nereálné.

Auto jako Škoda Enyaq bude v Utrechtu provozovatelné ještě hůř než dosud, ještě hůř než jinde. Jak dlouho bude trvat, než o stejných problémech uslyšíme z jiných měst či rozsáhlejších oblastí? Foto: Škoda Auto

Petr Miler

