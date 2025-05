Noblesní, kdysi extrémně drahé Bentley Azure se dnes prodává za cenu Škody Scala, tento kus názorně ukazuje, proč tomu tak je dnes | Petr Prokopec

Na první pohled nedává smysl, proč na dodnes lákavý symbol noblesy a luxusu stačí i v perfektním stavu míň peněz než na základní novou Octavii. Dosavadní majitel tohoto kusu ale zveřejnil i jeho dosavadní servisní historii a asi to neměl dělat, jsou to značně odrazující informace.

Na počátku tohoto měsíce se strhla poměrně intenzivní aukční bitva o ojeté Bentley Azure z roku 1996. Vůz ale nakonec i přes nemalý zájem zůstal v garáži současného majitele, neboť příhozy zvedaly cenu vždy jen o chlup a nejvyšší nabídnutá suma se zastavila na částce 25 550 USD neboli 565 tisíc korun. A ta zjevně nestačila na dosažení rezervní ceny. Očekáváme, že se exemplář lakovaný zářivě zelenou barvou zakrátko objeví znovu v aukci znovu, majitel se ale v mezičase musí smířit s tím, že o moc víc za auto prostě nedostane.

V březnu tohoto kroku se totiž skrze platformu Bring A Trailer prodalo jiné Bentley Azure, a sice bílý kus z roku 2001. Tedy o pět let mladší kabriolet, který měl navíc na kontě ještě nižší nájezd. K novému majiteli zamířil, a to za cenu 24 tisíc dolarů, což odpovídá přibližně 531 tisícům Kč. Za tyhle peníze se dnes kdysi extrémně drahá Bentley Azure z přelomu 90. let a nového milénia prodávají. A člověk se musí ptát: Proč? Však taková částka vám dnes dávno nestačí ani na nedávno masivně zdraženou Škodu Octavia v úplném základu, s takovým rozpočtem sotva koupíte víc než základní Scalu. A tohle je přece Bentley, vůz poháněný 6,75litrovým osmiválcem s 385 koňmi a stovkou za 6,5 sekundy, ohromným luxusem, prestiží...

Právě kombinace působivé dynamiky, luxusu a jízdy „nahoře bez“ vedla k opravdu šíleným cenám, za které se Azure původně prodávalo. V době svého vzniku britský kabriolet startoval na 300 000 USD, tedy na dvakrát vyšší sumě, než za jakou jste mohli pořídit výchozí Continental R či konkurenční Rolls-Royce. Šlo navíc o cenu oproštěnou o jakýkoli příplatkový prvek, těch si ovšem původní majitelé dopřávali opravdovou hojnost. Reálně tak většina z nich za vyšperkované Azure platila víc než 400 tisíc dolarů.

Během dvou tří dekád tedy došlo na opravdu drastický pád hodnoty, kterému nezabránil ani fakt, že tento kabriolet je poměrně vzácným zbožím - v letech 1995 až 2003 vzniklo jen 1 403 exemplářů. Proč tomu tak je, vysvětluje právě poslední aukce, která neskončila výměnou majitele. Majitel zveřejnil i faktury za nedávné servisy, které ukazují, že udržovat Azure při životě je velmi drahé, i když se to snažíte vyřešit co nejlevněji. Účty za 18 návštěv servisu mezi říjnem 2014 a květnem letošního roku totiž dosahují kumulované částky 50 364 USD (1,1 milionu Kč). Jde tak vlastně o pokladničku, ze do které peníze pouze cpete.

Na tomto místě se jistě sluší podotknout, že každé starší auto něco stojí. Jenže většinu z nich zvládnete opravit s pomocí dílů z „vrakáče“ za pár stokorun. A pokud jste alespoň trochu mechanicky zruční, nepotřebujete k tomu ani automechanika, ani dílnu se zvedákem - vše zvládnete takříkajíc na koleni, klidně i před domem. A pokud již jde o rozpadající se vrak, možná dospějete k názoru, že lepší je nahradit jej kompletně odlišným vozem mladším jen o pár let.

Pokud ovšem v aukci bojujete o Bentley za zhruba půl milionu korun, přičemž dalšího zájemce se snažíte překonat příhozem vyšším jen o pár tisícovek, je zjevné, že jste právě nevyhráli ve Sportce či se nenarodili se stříbrnou lžičkou v ústech. Spíš se dá předpokládat, že ruinovat vás bude už jen spotřeba. V takové chvíli si tedy nastavíte strop, skrze který již nejdete. A to je něco, s čím stávající majitel musí počítat, neboť absolutní boháče ojeté Azure pro změnu příliš nezajímá.

Z kdysi obdivovaného kabrioletu, po kterém toužily davy, se tak stala noční můra a finanční past v jednom. Majitel by tak možná napříště měl své Azure nabídnout bez rezervy, zvlášť když zmiňuje, že chod motoru není úplně pravidelný a potíže jsou s turbem i senzorem hřídele. Za dveřmi je tak vlastně další návštěva servisu, která znovu nebude z nejlevnějších. Oněch 25 550 USD tak možná bylo sumou, která majiteli znovu nabídnuta nebude - skoro se divíme, že ji nevzdal. Rezervní cenu při aukci dodatečně nastavit nejde, ale odstranit existující rezervu, pokud jste najednou s nižší cenou spokojeni, pochopitelně můžete. Skoro se tu chce parafrázovat známé - hloupý kdo bere, hloupější, kdo nedává...

Za toto Bentley Azure jeho stávající majitel požadoval víc než 565 tisíc korun, což by nejvyšší příhoz v aukci. Britský kabriolet se tedy neprodal, při pohledu na účty ze servisu to ale není překvapivé. Překvapivé je, že majitel auto za tyhle peníze „nepustil”, je to na dnešní poměry kupodivu dobrá cena. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Petr Prokopec

