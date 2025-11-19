„Normální” Mercedes CLA dnes koupíte už jen v bazarech, levněji dostanete víc než v showroomech automobilky
Petr ProkopecDruhá generace stylového kompaktního sedanu je jako ojetá k mání poměrně levně, třebaže v tu chvíli se musíte smířit s vyšším nájezdem nebo částečně „neněmeckou” technikou. Za pravověrného a málo jetého Němce už musíte připlatit, snad vždy ale dostáváte víc než s novým autem třetí generace.
Za sebou máme 17. listopad, tedy den, který si většina Čechů automaticky spojuje se svobodou. Ta se ovšem z Evropy znovu pozvolna vykrádá a i na trh s auty se vrací cosi, co stále více připomíná moderní obdobu centrálně plánovaného hospodářství. Brusel tentokrát máloco nařizuje přímo, nabídku ale svázal už tolika pravidly, že nabízet lze jen produkty odpovídající požadavkům EU v tisíci a jenom ohledu, což výrobcům logicky svázalo ruce. A jejich nabídka je stále tristnější.
Pokud tedy toužíte po autě podle svého gusta, povětšinou to znamená, že své příští auto už nemůžete hledat v showroomech s novými modely, nýbrž je třeba zamířit do autobazarů. Tam najdete auta z dob, kdy se EU tolik „nesnažila”, a jejich majitelé vám je za patřičnou cenu pochopitelně bez okolků prodají. Pokud tedy budete chtít třeba diesel nebo kombinaci vysokého výkonu s ručním řazením, dostanete to. A pokud budete chtít „echt německý” Mercedes-Benz CLA, který nenabízí jen podměrečné čínské motory, dostanete ho též.
Druhá generace C118 z roku 2019 přitom není - stejně jako ta první - ozdobena logem třícípé hvězdy na každém rohu, jako je tomu u současného provedení. Nepotřebuje to i proto, že jen základní benzinová jedna-trojka a 1,5litrový turbodiesel pochází od Renaultu, zbytek pohonných jednotek nese punc „Made in Germany”. Oproti tomu třetí generace, jak už padlo, dorazila pouze jako elektromobil nebo jako hybrid disponující jedna-pětkou od francouzsko-čínsko-arabského Horse Powertrain.
S motorem, který stěží nadchne, a designem, který spíš odradí, je ovšem nové CLA neskutečně drahé, pod metou 1,1 milionu korun totiž nekoupíte vůbec nic. Pro značku to může být problém, neboť tento vůz se má stát její novou základní vstupenkou do klubu. Při pohledu na lacině působící interiér ale řada lidí namítne, že ten už není tak lákavý, jako kdysi býval. A proto se budou zdráhat platit mnohem dražší členství. Zvlášť když v oněch bazarech je levněji i lépe.
CLA druhé generace je totiž možné pořídit od zhruba 13 tisíc Eur, tedy od nějakých 315 tisíc korun. S touto částkou jsou ale povětšinou spojené hlavně verze s motory od Renaultu, které navíc už mají na kontě náročnou službu. Jakmile chcete nižší nájezd či skutečné německé jednotky, již jste rázem třeba i na dvojnásobku. Ostatně třeba kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli verzi CLA 180 se zmíněnou jedna-trojkou, která je po najetí 78 376 km k mání za 22 180 Eur (cca 536 tisíc Kč).
Jakkoli tento motor produkuje jen 136 koní, spojen je pouze s 1 425 kily hmotnosti. Dá se tedy počítat s dostačující dynamikou, reálná spotřeba pak nemusí překročit 7 l/100 km. Kolegové navíc chválí jak přímé a komunikativní řízení, tak i podvozek, který nabízí dostatek komfortu a zároveň je i patřičně sportovní. Součástí paketu je pak i sedmistupňový dvouspojkový automat, který dokáže řadit opravdu jemně. Je ale i zdrojem problémů, vedle občas trhavého chodu z něj může unikat olej.
Větší starosti ale bude majitelům působit multimediální systém, u kterého dochází na zamrzání obrazovky a na jehož navigaci se nelze pokaždé spolehnout. Výčet potíží je tím prakticky u konce, načež není překvapivé, že CLA je chváleno za svou spolehlivost. Právě to ovšem u méně jetých a výkonnějších kousků vede k vyšším cenám. Dražší je pak u nich také pojištění, stejně jako samotné opravy či ceny náhradních dílů. Ve srovnání s nástupcem si ale pořád můžete vybírat z celé palety různě koncipovaných verzí, které uspokojí kdejaké specifické přání. A pořád budete platit podstatně míň.
Navíc se dá předpokládat, že do dalšího vývoje hodnoty CLA druhé generace bude promlouvat právě povaha nástupce, který nemá šanci oslovit tak široké spektrum zákazníků. I to je nakonec důvod, proč dát dosavadnímu provedení přednost - třetí generace bude ztrácet hodnotu naopak rychleji, neboť neelektrifikovanou verzi ani nezná. A to logicky posune celkové provozní náklady s ní spojené ještě výš.
Mercedes CLA druhé generace dokáže vzhledem, kabinou i technikou zaujmout daleko víc než jeho nástupce. A ke všemu je levnější, tady vážně není mnoho co řešit. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Bild
