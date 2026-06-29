Nová Audi znovu šokují tím, co všechno na nich nefunguje, zkuste si za jízdy ostříkat čelní sklo
Petr MilerNapadají nás jen tři vysvětlení toho, proč je tolik dávno „vyřešených” věcí u nových modelů aut najednou nefunkčních. A žádné z nich pro výrobce moc dobře nevyznívá, Audi bohužel není výjimkou.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Nová Audi znovu šokují tím, co všechno na nich nefunguje, zkuste si za jízdy ostříkat čelní sklo
včera | Petr Miler
Napadají nás jen tři vysvětlení toho, proč je tolik dávno „vyřešených” věcí u nových modelů aut najednou nefunkčních. A žádné z nich pro výrobce moc dobře nevyznívá, Audi bohužel není výjimkou.
Nechceme být na Audi zbytečně zlí, protože se v poslední době aspoň o něco snaží, a to si zaslouží ocenit. Některá selhání jeho nových aut jsou ale tak moc do očí bijící, jde o tak zbytečné a otravné nepříjemnosti, které jste u některých aut kdysi zažívali, pak byly postupem času vyřešeny a nyní se vrací, jako kdyby automobilový průmysl dekádu dvě evoluce prostě škrtl, že se o nich nejde nezmínit.
Jedno z aut značky, které bych si navzdory mému jinak dlouhodobě pozitivnímu vnímání Audi, nikdy nekoupil, je aktuální A5. Stačí do ní sednout, abyste měli nutkání znovu vystoupit, podívat se opět na zevnějšek, zkontrolovat značku a model, sednout dovnitř znovu a protřít si oči. Interiér auta je tak očividně laciný, tak odbytý, tak nedomyšlený, že vedle něj - a nepřeháním ani trochu - lépe působí vyšší specifikace VW Golf VII. Už jeho architektura, už tvar volantu, už grafika digitální přístrojovky, už absence tlačítek, už pocit z fungování těch, která přece jen zůstala... K tomu použité materiály, kvalita zpracování, nějaká základní ergonomie. Je toho tolik špatně, až to bere dech.
Někteří (a rozumím jim) si teď jistě řeknou, že na interiér auto nejezdí, zvenčí vypadá k světu a ostatní bude „Vorspung”. Dodávám: Kéž by. I kdyby to tak bylo, je to stejně ostuda, neboť Audi byla proslulá svými kvalitními a promyšlenými interiéry a přesednutí do nové A5 B10 z reálně předcházející A4 B9 je tak masivní „downgrade”, že se z toho až tají dech. Jenže je to všechno jen symbol toho, jak auto funguje či spíš nefunguje, bizarní nedostatky vrcholné RS5 o ukazují v plné nahotě.
Co všechno může být na nových Audi špatně? Najednou zjevně cokoli, i relativní banality, které by vás ani nenapadlo zkoumat. S novou A5 jsem několikrát měl tu čest, podmínky ale byly vždy takové, že jsem nemusel použít ostřik čelního skla. Člověk, který si na Instagramu říká salbert258 a tohle auto vlastní nebo používá, to ale už udělat musel. A dodnes se nestačí divit.
Přiložené video je výmluvné, ale pokud vám i těch pár sekund čekání přijde moc, problém je v tom, co udělá voda použitá k ostřiku skla po jejím setření. Ta nikam nezmizí, musí odtéci a automobilky - zejména ty drahé německé - už dávno vyvinuly způsoby, abyste o ní znovu nevěděli. V nové A5? Je to najednou pryč, prostě to tam není a použitá voda s kapalinou se začnu za jízdy rojit na bočních sklech jako vosy u pytlíku s bonbóny a (jak můžete sami vidět) klidně zakryje celý výhled do bočního zrcátka. Autor se správně ptá: Tohle je ten Vorsprung durch Technik?
Je to neuvěřitelné. Nová A5 jistě není jediné auto, které to dělá, znám to ale z aut levných, čínských apod. Prostě vozy, na kterých se na vývoji šetřilo, nebo na to konstruktéři ještě sami nepřišli a nevyřešili to. Audi A5 ale není levné auto, pod 1,2 milionu nekoupíte ani velmi nuzný základ. A čínské snad ještě také není.
Nabízí se jen tři vysvětlení, proč se tyhle věci staly:
A) (stále v žertu) VW potají prodal Audi Číňanům a nikomu o tom neřekl.
B) Automobilka zažila masivní exodus lidí z vývoje a spousta know-how byla nějak zapomenuta.
C) Firma nové produkty šidí takovým způsobem, že i když ví, co a jak by měla udělat, stejně to neudělá, protože je to moc drahé na vývoj, výrobu, cokoli.
Obáváme se, že C) je jako vždy správně. A je to v podstatě smířlivé, aspoň nějak racionální vysvětlení. Jinak totiž zrovna tento vůz působí jako čínský produkt v tolika ohledech, až to bolí...
Tiskové fotky za mokra málokdo dělá, Britové naštěstí nemají moc na výběr (proto verze s volantem vpravo). Problém s novou A5 zachycený níže se ale nakonec nejotravněji projeví za sucha při stírání much apod. Foto: Audi
Zdroj: salbert258@Instagram
Bleskovky
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
před 4 hodinami
- BMW poprvé ukázalo tvář nové X5 a je to něco. Nese kříž za každou tunu své hmotnosti a ještě něco k tomu
před 11 hodinami
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
28.6.2026
Nejčtenější články
- Honda je nepoučitelná, ani po odepsání 330 miliard za elektrické fiasko nemění směr, doufá ve smilování shůry
31.5.2026
- Rodinný Mercedes pro sedm za třetinu původní ceny už po čtyřech letech láká, cenovka na náhradní baterii vám ale vezme chuť
1.6.2026
- Nad Mercedesem visí obrovský problém, kvůli jeho vlastnické struktuře mu hrozí úplný zákaz prodeje v USA
1.6.2026
- Prvního elektrického Ferrari nám začíná být líto. Kopnul si do něj šéf Lamborghini, vozí se po něm Nissan, Mazda i výrobce čokolád
1.6.2026
- Skoro nejetá Škoda Octavia Combi s top výbavou a motorem může i dnes být vaše za cenu tuctové litrové Fabie
1.6.2026
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 06.30. 17:22 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 06.30. 16:07 - Předseda
- whitelist & blacklist 06.30. 15:39 - řidičBOB
- VZKAZY 06.30. 14:03 - pavproch
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 06.30. 11:54 - Brus
- Toyota obecně 06.30. 10:06 - mattonecz
- S větrem ve vlasech.... 06.30. 07:47 - pavproch
- Politický koutek 06.29. 22:12 - Brus