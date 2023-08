Nová generace, stejné problémy. Také VW Transporter T6 odchází motory, opravy vychází na statisíce

Petr Prokopec

Moudří se poučí z chyb jiných, VW se zjevně není s to poučit ani z chyb vlastních. Co odstartovalo u páté generace Transporteru, pokračuje i u té šesté, a to včetně pochybné strategie automobilky.