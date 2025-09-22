Nová studie odhalila další slabé místo života s elektrickými auty. Jejich nabíječky selhávají, i když jsou relativně rychlé a „funkční”

Tedy tváří se jako funkční, nakonec ale fungují jen pro někoho, někdy a nějak. Za situace, kdy je image elektrického pohonu marketingově a mediálně šroubována až do nebes, to znamená jen další nenaplněná očekávání a z nich vyplývající zklamání.

včera | Petr Prokopec

Foto: Škoda Auto

Tedy tváří se jako funkční, nakonec ale fungují jen pro někoho, někdy a nějak. Za situace, kdy je image elektrického pohonu marketingově a mediálně šroubována až do nebes, to znamená jen další nenaplněná očekávání a z nich vyplývající zklamání.

Použitelnost elektrických aut stojí a padá nejen s jejich bateriemi, ale také s možností je dobíjet. Samotné baterky jsou dnes problémem neřešitelným, dobíjecí infrastrukturu ale zlepšovat lze. To se snad i soustavně děje, problém je v tom, že její proklamované papírové možnosti stále výrazně převyšují to, čeho se u veřejných dobíječek reálně dočkáte.

Poukazuje na to studie CRI (Charging Reliability Index) společnosti EcoG, která se zabývala spolehlivostí fungování dobíjecích platforem používaných automobilkami BMW, Ford, Geely, Hyundai, Lucid, Mercedes-Benz, SAIC, Stellantis, Tesla a Volkswagen. Hodnotila je přitom ve čtyřech oblastech, a sice zahájení dobíjení, průběh dobíjení, napravení chyb a komunikace s uživatelem. A výsledky nejsou vůbec uspokojivé.

Jak si vedly konkrétní platformy, nebylo upřesněno, spolehlivosti dobíjení žádné z nich ale nevystoupala nad 76 procent. Jinými slovy, nejméně téměř celá čtvrtina pokusů o nabití vždy skončila neúspěchem, což je zkušenost, kterou s veřejnými nabíječkami (snad krom Superchargerů Tesly) uděláte velmi snadno i při relativně krátkodobém, ale intenzivním používání elektrického auta.

Problémy jsou různorodé, přetrvávající osinou v zadnici ale zůstává časový limit autorizace nezbytný pro samotné zahájení dobíjení. I když se tedy nabíječka tváří jako funkční a počáteční fáze proběhne uspokojivě, auto se stejně nenabije. U čtyřech z deseti platforem bylo nabíjení pravidelně ukončováno už po šedesáti sekundách, během takové doby nenabijete prakticky nic.

Tyto patálie navíc mají sekundární negativní dopady na fungování klasické 12voltové baterie, kterou elektromobily také používají. Pokud se pokus o nabití nezdaří, elektromobil se může automaticky pokusit o zahájení nového nabíjení. To ale vyžaduje značné množství energie z 12V baterie. „Nadměrné používání 12V baterie nejen zkracuje její životnost, ale může také způsobit, že vůz se stane po pobytu u nabíjecí stanice zcela nepoužitelným,“ konstatuje EcoG.

Firma pak sice zmiňuje, že trend je pozitivní a situace se pozvolna zlepšuje, ovšem k funkčnosti dobíjecích stanic jakkoli srovnatelné se stanicemi čerpacími, které jsou nejen v jiné dimenzi z hlediska doplňování energie, ale i spolehlivosti fungování, jsme na hony vzdáleni. Však kolikrát jste přijeli k čerpací stanici a nebyla funkční, když funkční být měla? Anebo se tvářila funkčně, ale nešlo u ní natankovat? To jsou raritní případy, stane se to párkrát za život, u elektromobilů a jejich dobíjení je to zjevně kolorit, při delších cestách skoro denní chléb.

Snaha o masovou elektrifikaci je tak pověstným točením se v kruhu, kdy sice i za pomoci nemalých dotací zlákáte řadu lidí, ovšem pokud jim následně nedodáte slíbený úchvatný produkt, akorát je odradíte od toho si podobnou věc znovu koupit. Což se zjevně děje. Neříká se tomu medvědí služba? Anebo polibek smrti?


Nová studie odhalila další slabé místo života s elektrickými auty. Jejich nabíječky selhávají, i když jsou relativně rychlé a „funkční” - 1 - Skoda Enyaq Ionity dobijeni 2023 PerexNová studie odhalila další slabé místo života s elektrickými auty. Jejich nabíječky selhávají, i když jsou relativně rychlé a „funkční” - 2 - Skoda Enyaq charging front Perex
Dobíjení je klíčovým problémem elektromobility nejen pro svou omezenou dostupnost a mizernou rychlost. Zjevně má na kontě stále i tristní spolehlivost. Foto: Škoda Auto

Zdroj: EcoG

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

