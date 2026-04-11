Nové dno: Majitel elektromobilu přišel o 1,9 milionu Kč během 5 300 ujetých km, to je 358 Kč fuč za každý kilometr

Vždy, když máme pocit, že už jsme viděli všechno a nic horšího nemůže přijít, se objeví nový extrém, který znovu překreslí měřítka. Přijít o tolik peněz na autě za skoro žádný nájezd je něco neuvěřitelného. A majitele to musí bolet, ať je jím kdokoli.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Nové dno: Majitel elektromobilu přišel o 1,9 milionu Kč během 5 300 ujetých km, to je 358 Kč fuč za každý kilometr

11.4.2026 | Petr Miler

/

Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Neřekneme to poprvé, ale nakonec se největším problémem elektrických aut zdá být jejich krátká životnost a vše, co z toho vyplývá. Uživatelské limity existují, ale pokud denně jezdíte stovky kilometrů a potřebujete být dokonale flexibilní, takové auto si prostě nekoupíte. Limitující je jistě i pořizovací cena, ale pokud nemáte na nové auto milion a ono stojí milion, tak ho taky prostě nekoupíte. Podobně bychom mohli zhodnotit rozličné nedostatky těchto aut a dojít k více či méně smířlivým závěrům. Až na jeden.

Je to ztráta hodnoty v čase daná právě tím, že tyto vozy kvůli omezené životnosti a ceně baterek nevydrží sloužit dlouho. Električtí evangelisté nám budou spílat, ale je to prostě tak. Až některý z nich uvidí elektrické auto, které najelo 1,8 milionu km s klíčovou technikou z továrny a dál jezdí, ať nám určitě zavolají na zvláštní linku, kterou pro to zřídíme. Vezmu jim to osobně i ve tři ráno.

Něco takového v současnosti není reálné, nestane se to. Ceny dekádu starých elektromobilů se dnes začínají blížit nule, protože jejich baterka prostě končí, nová stojí bambilión a auto nemá racionální smysl dál používat jako auto, stane se z něj soubor náhradních dílů s adekvátní cenou. Vypadá to jako problém „až někde tam na konci” a ano, tam je nejtíživější. Trh ale není hloupý, protože lidé nejsou hloupí a ví, že když si se spalovacím autem po pár letech koupí pořád vůz s prakticky nekonečnou použitelností, jsou ochotni za něj mnohem víc než za vůz, ze kterého bude za pár dalších roků kandidát na vrakáč. Zjednodušeně řečeno se tyto vozy pohybují po diametrálně odlišné křivce vývoje hodnoty, což už v prvních letech dělá lidem to, co měl tak rád jistý karamelový Sagvan - vítr v kapse.

Píšeme o tom pravidelně a stručně shrnuto je situace tím horší, čím dražší takové elektrické auto je - protože je z čeho brát, protože je z jakého vrcholu klesat. Nedělejte si iluze, normálního člověka zruinuje i Škoda Enyaq vedle Octavie, pro ty pravé perly ale musíme do vyšších pater trhu. Když jsme nedávno psali o finančním masakru, který postihl majitele jednoho Lucidu, měli jsme pocit, že už jsme viděli vše. Ale ne a blaničtí ostatně dávno ví, jak se věci mají - nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Přesvědčil se o tom majitel jiného Lucidu Air Sapphire, který na Bring a Trailer nabídl svůj vůz pořízený v roce 2024. Koupil ho za 250 500 dolarů přesně, to víme, dnešním kursem něco přes 5,2 milionu Kč. Air Sapphire je zkrátka vrchol, víc než 1200koňová luxusní střela, která by teoreticky mohla být něčím jako BMW M5 CS světa elektrických aut. Prostě výjimečné provedení výjimečné verze netuctového auta, kterou lidé hned tak z ruky nepustí. A když, tak za patřičné sumy. Lucid bohužel pro jeho majitele ničím takovým není.

Ačkoli vlastník s tímto vozem najel jen něco málo přes 5 300 km, ve zmíněné aukci mu nikdo nenabídl víc než 160 000 USD. A on to realisticky vzal, protože víc by od nikoho nedostal, i když před sebou máme od pohledu prakticky úplně nové auto. Matematika vlastnictví je pro něj přesto velmi krutá - zaplacená suma znamená ztrátu hodnoty o 1,9 milionu Kč navzdory pouhým 5 300 ujetým km. Každý ujetý km ho tak přišel na 358 Kč jen na ztrátě hodnoty. Jezdit Rollsem, Bentley, Ferrari... Jezdit čímkoli bude levnější.

Nedivíme se, že tato zkušenost lidi odrazuje od dalších experimentů s pořizováním podobných aut, ostatně situace je už roky nejen podobná, je v podstatě stále horší s tím, čím víc je podobných vozů v oběhu. A vyhazovat miliony skoro za nic v podstatě nikdo nechce, aby také ano...


I výherce Eurojackpotu by musel litovat, že sotva nějakým ježděním s tímto autem přišel skoro o dva miliony jen na ztrátě hodnoty. Je to nové dno a skutečně velmi krutá matematika. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2024 Lucid Air Sapphire@Bring a Trailer

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.