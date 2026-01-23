Nové německé dotace na elektromobily jsou zničující, varuje expert. Příjemci si je zaplatí sami, ostatní na nich prodělají o to víc
Petr ProkopecVypadají jako „peníze zdarma”, jenže nejsou jimi, ani zdaleka. Co ve výsledku způsobí, vysvětluje prodejní šéf AutoScout24, podle nějž nejenže nepřinesou nic dobrého příjemcům, v kontextu celého trhu budou dokonce zničující i pro ostatní. Tedy až na jednu výjimku.
včera | Petr Prokopec
Kdyby hloupost nadnášela, vy tu budete lítat jako holubička, říkával s oblibou fiktivní primář Štrosmajer v legendárním českém seriálu Nemocnice na kraji města. Dost by nás zajímalo, jakými slovy by počastoval dnešní politiky, neboť jejich kroky činěné hlavně v rámci údajného klimatického dobra jsou tak hloupé, že by do oblak zvedly i slona.
Stačí si jen uvědomit, jak drastickými a v jiných oblastech škodlivými kroky řeší problém, o kterém ani nelze s jistotou říci, že na jeho vznik máme nějaký vliv. A i kdyby ano, emise CO2 z evropské osobní automobilové dopravy s ním nemají šanci cokoli udělat, i kdybychom je vynulovali. Čemuž se reálně ani neblížíme, když se tváříme, že auto generuje nulové emise jen proto, že nemá výfuk.
Však se podívejte na živé mapy emisní náročnosti výroby elektřiny v zimě - ve chvíli publikace tohoto článku je Česko na 541 g CO2 na kWh. Když pojedete za nějakých 25 kWh na 100 km s elektromobilem, což je jen svižnější nenucená jízda, ekvivalent asi 6litrové spotřeby nafty, jste na 135 gramech na km. Přímým spalováním oněch 6 litrů nafty vzniká 159 g/km, to není zásadně jiné množství. Přejděte s dieselem na HVO a jste snadno na 30 gramech, tak co tu šetříme?
K reálnému snížení produkovaných emisí CO2 tedy stěží dojde, zvlášť když je s výrobou elektromobilů spojena větší emisní náročnost než v případě spalovacích aut. Ta stojí méně, ovšem jejich využitelnost je daleko vyšší - na jednu nádrž zvládnou dojet dále, zastávky na čerpacích stanicích jsou pak otázkou několika minut skoro kdekoli a kdykoli. Není tak divu, že po elektromobilech touží méně a méně lidí, ne naopak. To se ovšem kříží s plány německé vlády, která jich na silnicích chce mít do roku 2030 hned 15 milionů.
Proto se ostatně tamní politici vytasili s novými dotacemi, s nimiž si zákazníci budou moci snížit cenu aut až o 6 tisíc Eur neboli o takřka 147 tisíc korun. To jistě není málo, ovšem další informace naznačují, že se ani tak vládní plán nepovede naplnit. Celkový rozpočet na dotace činí 3 miliardy Eur, tedy 73,1 miliardy korun, přičemž pořízeno by s vládní pomocí mělo být zhruba 800 tisíc elektrických aut. Momentálně jich po německých silnicích nejezdí ani 2 miliony, a to na dotace z let 2016 až 2023 padlo přes 10 miliard Eur, tedy více než 243 miliard korun.
Že se politici nedočkají svého snu, by nás nechávalo chladnými. Jenže jejich krok bude mít mnohem horší následky, než si většina lidí v tuto chvíli uvědomuje. Asi nejlépe to pro magazín Focus shrnul Stefan Schneck, prodejní šéf i u nás hojně používaného internetového tržiště AutoScout24. Podle něj „zákazníci ve finále zaplatí to samé, co dřív“. Což na první pohled nedává smysl, ale slyšte jeho argumenty.
Schneck připomíná, že dotace mají za následek urychlení propadu hodnoty elektrických aut. Je to jednoduchá matematika - pokud dnes nějaké elektrické auto stojí nové třeba 40 tisíc Eur a po roce se prodává za 30 tisíc Eur, jeho cena bude muset klesnout, pokud dotace sníží cenu nového vozu na 34 tisíc Eur. Prostě nikdo by nekoupil rok starou ojetinu jen o 4 tisíce levněji, pokles bude muset být zhruba o oněch dotovaných 6 tisíc vyšší.
Tento stav se projeví plošně v rámci celé křivky poklesu hodnoty v čase, což ve výsledku znamená, že dnešní kupci dotovaných aut za pár let při prodeji dostanou o tutéž částku méně. Tedy pokud dotace neskončí a trh se nesrovná. Nyní si možná říkáte, že mají, co chtěli mít. A dobře jim tak, že nic neušetří. Jenže to není celý efekt.
Německo je stěžejním evropským odbytištěm aut a ceny ojetin, které na tamním trhu vznikají, jsou určující pro celou Evropu. Pokud se tedy kvůli dotacím začnou citelně levněji prodávat dotčené ojetiny tam, ve zbytku Evropy dojde k velmi podobnému poklesu. Protože proč byste si kupovali ve Francii stejný elektromobil za 30 tisíc Eur, když si ho z Německa můžete přivézt za 24 tisíc? Tady se ceny rychle srovnají.
Ve výsledku tedy tento krok ožebračí všechny současné majitele relevantních elektrických aut v Evropě ještě víc, než to přirozeně rychlé poklesy hodnoty těchto vůz dělají. Ač tedy třeba Češi při koupi elektromobilu s žádnou dotací nemohou počítat, až se ho budou zbavovat, doplatí na německé dotace stejně. Komu to pomůže? Někomu jistě, podpoře elektromobility to ale udělá medvědí službu.
Ani to ale není vše, varuje Schneck. To samé v opačném gardu udělá tento krok pro spalovací auta. Jak? Pokud Němci koupí oněch 800 tisíc elektromobilů, logicky o totéž klesnou prodeje benzinových a dieselových vozů. Na trhu ojetin jich tedy bude méně, přirozená poptávka se ale ekvivalentně nesníží, však proč by měla. Podobné množství kupců se tak bude prát o menší množství dostupných ojetých vozů, což hodnotu existujících aut požene výš. A výše popsané to jen umocní.
Pokud slon jednou vzlétne, bude to německý slon. Slon hlouposti. Němci zjevně ani nechápou, že tím, čím chtěli elektromobilům pomáhat, jim už střednědobě škodí. A mohli to chápat, stačilo se zeptat obchodního šéfa Autoscoutu - nezdá se, že by nebyl ochoten o tom mluvit s kýmkoli...
Za takový ID.3 dnes v Německu po odečtení té nejvyšší dotace dáte 27 330 Eur, tedy zhruba 666 tisíc korun. Jaká asi bude jeho hodnota po třech čtyřech letech? Pokud tipujete, že cirka o to nižší, o co bude nyní uměle zlevněn, jste na správné stopě. A doplatí na to i Češi, kteří si ho koupili nebo ještě koupí o poznání dráž. Foto: Volkswagen
Zdroj: Focus
