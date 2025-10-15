Nové řešení nabíjení elektromobilů v Austrálii vypadá jako žert, je to ale smutná skutečnost
Petr MilerPokud jste dosud marně vyhlíželi vhodné kandidáty na některé z letošních Nobelových cen, autoři tohoto nápadu z Austrálie se hlásí s nadšením Viktora Hujera. Odhodlání zaujmout se ale zdá být vrcholem jejich možností.
O problémech obcházejících zamýšlený rozmach elektrické mobility by šlo napsat knihu, jedním z těch pozoruhodně málo skloňovaných je ale faktická nemožnost praktikovat alespoň nějak výhodné a uživatelsky relativně příjemné dobíjení aut s pomocí domácích zásuvek, to zkrátka není k dispozici pro většinu současných motoristů. Proč? Protože bydlí buď v činžáku bez garážového stání, popř. ve vlastním domě bez garáže a auto musí nechávat stát na ulici. Tam obvykle dobijete leda kola svého vozu o obrubník, víc nic. S limity „rychlého dobíjení” u veřejných stanic se pak elektrický vůz stává pro takové lidi prakticky rozumně nepoužitelným.
Není tedy divu, že ti, kteří se ocitli v popsané situaci, a přesto si elektromobil z nějakého důvodu pořídili, dělají možné i nemožné, aby se k zejména nočnímu dobíjení na ulici přece jen dostali. Tahají tak prodlužovačky z oken domů až k okrajům silnic, což je nepraktické, nevzhledné a snad i nebezpečné. Však to jednou venku může vypadat tak, jak už kdysi ukazovali Norové.
Jak z toho ven? Nabízí se pochopitelně možnost instalovat malé dobíječky u každého parkovacího místa, ale to je asi tak reálné jako nahradit teplárny na fosilní paliva malými jadernými výtopničkami. Přesto se někteří snaží řešení najít, a tak město Merri-bek na předměstí australského Melbourne rozjelo pilotní projekt, kdy 20 majitelům takto parkovaných elektrických aut dovolilo natáhnout si k nim kabely nikoli po zemi, ale vzduchem.
„Zkuste to bez drátů, milý Marconi!” chce se nyní zvolat po cimrmanovsku, ale tak daleko ještě nejsme. Celé řešení tedy spočívá v tom, že kabel nyní legálně může vést k vozu pomocí 2,5metrové zatahovací tyče totožného 2,5 metru nad zemí, čímž budou překonány chodníky mezi domy a silnicí. Tato metoda má pomáhá předcházet rizikům zakopnutí a udržuje bezbariérový chodník bezbariérovým.
Rada města ujišťuje, že vybraným účastníkům pilotního projektu se jinak nedostane žádného zvláštního zacházení a povolení tahat kabel nad hlavou neprovází žádné zvláštní právo k používání parkovacího místa v blízkosti. „A i když se objevily otázky ohledně bezpečnosti tohoto řešení, mít kabel na zemi je dnes beztak nelegální,” píše k věci Drive, který si celého projektu povšiml.
Nevíme jak vám, ale nám přijde úsměvný. Výsledkem je cosi velmi nevzhledného, co nějaké problémy řeší, ale současně také jiné způsobuje. Nejtrefnějším se tak jeví být komentář jednoho ze čtenářů: „A co takhle si koupit auto se spalovacím motorem a ušetřit si spoustu trápení?” Nezní to jako špatný tip, vážně ne, při normálním ježdění vše spraví jedno dvě tankování do měsíce...
Zkuste se nesmát. Tahle věc jako od Přemka Podlahy je nyní oficiální řešení přemíry kabelů ležících na zemi ze strany rady města Merri-bek City Council. Foto: Merri-bek City Council, CC0 Public Domain
Zdroj: Drive
