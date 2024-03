Nové Tesly jsou z výroby takové šmejdy, že zákazníci berou kontrolu kvality do svých rukou, mají na to speciální návody před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nebýt to smutné, vyprskli bychom smíchy. Ani po letech soustavných upozorňování klientů značky na nekvalitu jejích aut Tesla nedokázala dát věci do pořádku ani tak, aby si lidé nemuseli kontrolu kvality provádět sami doma s amatérskými návody.

Tesla se v průběhu své existence stala nejen symbolem elektromobility, ale také nekvality. Tím nechceme tvrdit, že každý vůz americké automobilky je šmejd, o spoustě z nich to ale bohužel lze říci bez uzardění. Pochybení továrny jsou navíc poměrně častá a přístup servisů pak laxní, řekněme diplomaticky. A zastání zákazníci nemají kde hledat, všechny oficiální servisy provozuje přímo automobilka, konkurence neexistuje.

Je nicméně nutné uznat, že se džbánem se skutečně chodí pro vodu jen tak dlouho, než se jeho ucho utrhne. Kritika kvality Tesly totiž neustále sílí, přičemž po představení pick-upu Cybertruck začínají negativní zmínky metat i někteří zapřisáhlí fanoušci. Jeden z nich s přezdívkou EverydayChrisTesla pak již nedokázal jen stát se založenýma rukama a místo toho se rozhodl, že ostatním pomůže, jak oddělit zrno od plev. Na internetovém tržišti Etsy tak začal nabízet speciální návody na domácí kontrolu kvality vozu po jeho převzetí, jak informují kolegové z Jalopniku.

V případě Tesly Cybertruck se jedná o desetistránkové PDF, které vás důkladně provede skrze veškerá známá problematická místa. Nejde přitom jen o nedokonalosti či případné defekty, s nimiž je spojena karoserie z nerez oceli, majitelé by při přebírání rovněž měli zkontrolovat třeba utěsnění korby či funkčnost jejího osvětlení. Za návod si přitom EverydayChrisTesla účtuje pouhých 4,99 dolaru (cca 120 Kč), což je vedle ceny Cybertrucku (přes 100 000 USD/2,34 mil. Kč) pakatel.

Aktuálně neexistuje pouze návod pro převzetí pick-upu, ale pro všechny vozy automobilky. Tedy i pro faceliftovaný Model 3, v jehož případě je třeba se zaměřit na okna, stejně jako na příkladné slícování kapoty a dalších panelů karoserie. Cena se neliší, stejně jako v případě Cybertrucku pak návod zahrnuje i velké množství snímků, jenž vás již neomylně zavedou k místům, kterým je třeba věnovat pozornost.

Možná by nebylo od věci, kdyby si tyto návody koupila samotná Tesla, která by je následně rozdala lidem z oddělení kontroly kvality. To by byl fór. Nicméně to nejspíše dříve začne v pekle stěžit, neboť automobilka dosud stavěla na první místo kvantitu, zejména ve chvílích, kdy se blížilo ke konci to které čtvrtletí a bylo tedy třeba ohromit investory působivými čísly. Mnoho na celé věci nezměnila ani opakovaná odhodlaná prohlášení Elona Muska.

Ve finále byste tedy oněch pěti dolarů rozhodně neměli litovat, zvláště pokud máte nějaký vůz značky objednaný. Jak jsme zmínili již na úvod, ne všechny kusy jsou nutně špatné, míra pravděpodobnosti, že vyfasujete zrovna šmejd, je však vyšší než u ostatních výrobců. Ve většině případů se pak navíc jedná o záležitosti, které nelze opravit na dálku. Servisy značky pak podobnou reputaci jako sama Tesla.

Je jedno, jaký vůz Tesly máte objednaný, návod na převzetí byste si měli zakoupit ve všech případech. Pět dolarů totiž není žádná enormní suma, několikastránkové PDF vám přitom může ušetřit mnoho starostí. Že to připomíná doby dávno minulé, už snad ani nechceme opakovat. Foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

