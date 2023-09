Novinář hořící pro elektřinu si mohl vybrat auto na dlouhou cestu a zvolil diesel. Teď se ptá: Kdo potřebuje elektromobil? včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to až tragikomická situace, uvážíme-li všechny okolnosti. Některé zboží se zkrátka prodává samo a elektromobily to opravdu nejsou, při cestování na delší vzdálenosti rozhodně ne.

Jakkoli mohou mít příznivci elektromobilů pocit, že se nikdo z naší redakce neobejde bez užraného velkoobjemového spalovacího motoru, realita je jiná. Na samotném typu pohonu nám nezáleží, nejsme „rasisté”, netrpíme předsudky. Podstatná je pro nás jen využitelnost aut, získaná hodnota za peníze, prostě ryze racionální aspekty. A právě jejich optikou elektromobily prohrávají s těmi spalovacími na celé čáře.

Dojdete k tomu už s papírem a tužkou v ruce, pokud ale někdo tento krok přeskočí, snadno se může nechat strhnout lavinou poněkud uměle vynucované náklonnosti k těmto vozům. O to větší je pak jeho vystřízlivění, když pozná život s ním v praxi. A to ani nemusí takový vůz vlastnit, neboť tehdy je vypořádání se s ním s ohledem na jeho cenu a klesající hodnotu nejsložitější, stačí jej chvíli intenzivně používat. A pak poznat, jak o mnoho méně stresující je život se spalovací alternativou.

Přišel na to i kolega Sergiu Tudose, rumunský novinář píšící pro jinak americký web Auto Evolution. Letos v létě se musel vydat na delší cestu, kdy v každém směru musel urazit 700 kilometrů. Sáhnout přitom mohl po jednom ze tří BMW, které měl tou dobou k dispozici jako novinářská. Shodou okolností přitom každý vůz pohánělo jiné pohonné ústrojí, i4 eDrive40 bylo ryzím elektromobilem, zatímco 218i Gran Coupe sázelo na benzinový tříválec.

Elektromobil, který má dle certifikace EPA na kontě maximálně 484kilometrový dojezd, byl navzdory tomu, že Sergio fandí elektromobilům, rychle ze hry venku. Zvládnout by totiž nedokázal ani cestu z bodu A do bodu B, natož pak zpátky bez dobíjení. Stejně tak ovšem kolegu nenadchlo ani benzinové BMW, což lze pochopit. Dvojkové Gran Coupe sice s použitelností problém nemá, ale pořád by s ním s ohledem na jeho spotřebu a objem nádrže musel po cestě stavět. A to se mu nechtělo.

Ve finále tedy volba padla přesně na ten pohon, který je zejména v Evropě démonizován, tedy na diesel. Za volantem BMW 520d se přitom kolega nikterak neomezoval, místo na spotřebu jel spíše na čas. O to více ho však překvapil pohled na palubní počítač po dojetí do cíle - v 66litrové nádrži totiž stále ještě zbývala polovina paliva. Oněch 700 kilometrů tedy Sergiu zvládl na 33 l, což odpovídá průměru 4,7 l/100 km. Na takřka dvě tuny parádní výsledek.

I když tedy patří mezi ty, kteří elektromobilitu podporují, na konci se sám ptát: Kdo vlastně potřebuje elektromobil? Odpověď se nabízí sama: Nikdo. To neznamená, že si jej nikdo nemůže koupit, to je každého věc, skutečná potřeba po elektrickém autě je ale optikou ceny a použitelnosti vozů jako BMW 520d neexistující záležitostí. Model i4 eDrive40 je vedle 520d zcela nekonkurenceschopným produktem, který vám z uživatelského pohledu nedá nic navíc, jen starosti. Je fascinující, že jsme za takové situace svědky toho, jak se někdo dokonce snaží nařizovat elektrická auta všem. Je to absurdita non plus ultra.

Zvládnout 1 400 kilometrů na jeden zátah? To je něco, o čem majitelé elektromobilů mohou snít. A podobně jsou na tom také vlastníci benzinových vozů. BMW 520d generace G30 však žádný problém nemá, dokonce se za jeho volantem nemusíte ani krotit. I to je důvod, proč bateriový pohon nemůže vyhovět všem. Foto: BMW

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

