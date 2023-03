Novinář vyměnil moderní hybridní BMW za 21 let starou spalovací ojetinu, nemůže si to vynachválit před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Tento krok se mnohým bude zdát zpátečnický, ve skutečnosti ale dává smysl nejen pro něj osobně. Kolega žijící v Portugalsku takto dělá pro životní prostředí víc než majitelé elektromobilů. A to chtěl být celý život jedním z nich.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říká se. Vztáhnout toto pořekadlo můžeme i na automobilovou branži, zejména pak na elektrifikovaná vozidla. S těmi je již bezpočet let spojováno velké množství superlativů, z nichž některé sice ještě zůstávají v platnosti, většinu však odvál čas. Či šlo o zkreslené informace již od počátku. Kromě toho výrobci mnohá fakta raději ani nezmiňovali. A jelikož se na ně v dané době nikdo neptal, začala být značná část odborné i laické veřejnosti na elektrickou revoluci doslova natěšená.

Jedním z nich byl i původem brazilský kolega Gustavo Henrique Ruffo, který dnes pracuje pro web Auto Evolution. Dle svých slov si vždy toužil koupit elektrický vůz, zvláště poté, co jeden takový již v roce 2009 otestoval. Když si přitom uvědomíme, že před 14 lety byla daná technologie oproti současnosti ještě v plenkách, je jeho nadšení překvapující. Zvláště když oním vozem byl REVAi. Tedy pouze 2,6metrový hatchback, který na jedno nabití zvládal 80 km a jehož maximum činilo 80 km/h. Za tímto tempem pak stál 17koňový elektromotor.

Ruffo se nicméně před pár lety přestěhoval do Portugalska, kde si pořídil BMW 225xe Active Tourer. Tedy moderní bavorák osazený kombinací 1,5litrového tříválce a elektromotoru. Celkově přitom soustava produkuje 224 koní, s nimiž je možné zvládnout stovku za 6,7 sekundy. Baterie o využitelné kapacitě 5,8 kWh pak dle normovaného cyklu mají vystačit na 41 kilometrů bezemisní jízdy, v důsledku čehož se průměrná spotřeba měla pohybovat okolo 2 l/100 km.

Je otázkou, jaká byla u Brazilce realita, to však v tuto chvíli není podstatné. Ruffo totiž postupem času zjistil, že BMW nevyužívá tak, jak původně zamýšlel. Rozhodl se proto, že jej nahradí něčím levnějším. Narazil však na poněkud odlišné kulturní zvyky. Zatímco pro Brazilce je diesel jednotkou, která by měla sloužit tak maximálně v elektrických generátorech určených pro rozvojové oblasti bez sítí, v Evropě šlo ještě donedávna o favorizované ústrojí.

Po měsíci zoufalého hledání tak nakonec v jeho hledáčku utkvěl Mercedes-Benz E220d Kombi, vůči tomu však zaprotestoval jeho syn. Nakonec tak bylo rozhodnuto, že pokud se v brzké době nenajde jiná alternativa, skončí v garáži třícípá hvězda. Na její koupi ale nakonec nedošlo, místo toho dal Ruffo přednost Opelu Zafira první generace z roku 2002. Pět let staré, ovšem již moderní BMW, tedy vyměnil za jednadvacetileté spalovací MPV.

Dnes si nicméně tuto volbu nemůže vynachválit. A jak se zdá, jeho láska k elektrifikovaným vozům opadla. Ruffo si totiž uvědomil, že zatímco u Opelu zvládá spoustu věcí opravit sám, v případě moderních aut je stejně jako většina jejich majitelů odkázán na servis. Daleko víc ho však začala trápit životnost baterií a hlavně cena spojená s jejich náhradou. Sám byl totiž svědkem, jak si servis za paket pro Nissan Leaf z roku 2010 účtuje 775 tisíc korun.

Stávající provedení japonského elektromobilu přitom startuje na 859 000 Kč, výměna baterií u třináct let starého vozu tedy nedává žádný smysl. To ovšem znamená, že takový vůz je zralý tak akorát do šrotu. Ekologického však v daný moment na něm není naprosto nic, neboť jen s výrobou a likvidací bude spojeno obrovské množství emisí. A to ani nemluvíme o provozu, do kterého se alespoň částečně musela promítnout uhelná elektřina.

Zafira nicméně i po jednadvaceti letech slouží přesně tak, jak tomu bylo na počátku nového milénia. A jak Ruffo dodává, při správné údržbě ji zvládne udržet při životě ještě dlouhá léta. Jakkoli tedy z jeho volby aktivisté a Brusel musí dostávat osypky, reálně novinář pro životní prostředí dělá daleko více než většina z nich. Koupí letitého spalovacího vozu totiž fakticky snížil svou uhlíkovou stopu na minimum.

Může být Zafira první generace ekologickým vozem, i když se o její pohon starají výlučně jen spalovací jednotky? Pochopitelně že ano, pokud slouží dlouhá léta. Něco takového je ovšem elektromobilům cizí. Foto: Opel



Auto je pro jednoho z našich kolegů tak uspokojivé, že s ním s klidným srdcem nahradil moderní BMW. Foto: BMW

Zdroj: Auto Evolution

