Novinář zkusil dojet s elektromobilem k moři v Chorvatsku, byl to drahý očistec

I tato zkušenost vykresluje obecnou nekonkurenceschopnost elektrických aut ve srovnání s těmi spalovacími a jejich nevhodnost pro určité použití. I s tím nejlevnějším autem na benzin byste tuto cestu zvládli rychleji než s drahým Porsche Taycan.

O elektromobilitě se často mluví jako o jediném budoucím způsobu dopravy, pro některá využití se ale jeví být zcela nevhodným. Ve městech elektrický pohon s uplatněním problémy nemá ani s omezeným dojezdem, třebaže to neznamená, že dobíjecí stojan najdete na každém rohu. Nicméně při klidnějším stylu jízdy a při častém využívání rekuperace vám pomalu jakékoliv baterie stačí na to, abyste se dostali po ránu do práce a navečer zase zpět k domácí nabíječce.

Pokud by tedy elektromobily byly prezentované jako městské vozy, přičemž by takovému využití odpovídala i jejich cena, nejspíše by vůči nim nikdo neřekl křivého slova. Zvláště pokud by ony ceny netlačily dolů vládní dotace. Tak tomu ovšem není, dle politiků a aktivistů mají být elektromobily plnohodnotnou náhradou spalovacích vozů či ještě něčím více.

Jaká je však realita? To nejlépe demonstruje kolega z německého magazínu Focus, který se nedávno vydal z Mnichova do chorvatského Záhřebu. To je trasa dlouhá 550 kilometrů, kterou s prakticky jakýmkoliv spalovacím vozem zvládnete za několik málo hodin. Není tedy divu, že i naši sousedé jsou na jihu Evropy častými návštěvníky, neboť jim opravdu stačí jedno odpoledne, aby vyměnili suché a chladné klima za moře a slunce. Pokud ovšem chtějí cestovat elektromobilem, musí se připravit na mnohem delší dobu a řadu komplikací i přes mnohem preciznější plánování.

Kolega si pro cestu vybral Porsche Taycan, což mu nemůžeme mít za zlé. Přeci jen se jedná o nejlepší evropský a možná i světový elektromobil, který již v základní variantě zvládne 484 kilometrů na jeden zátah. Tedy alespoň by měl dle tvrzení výrobce. Ten ovšem pochopitelně nevychází z reality, v takové chvíli by asi jen stěží zlákal ke koupi dostatek zákazníků. Místo toho stejně jako ostatní využívá benevolentních evropských norem, díky kterým by měl cestu do Záhřebu zvládnout jen s jednou relativně krátkou zastávkou.

Těch ale nakonec bylo mnohem více, a co je horší, v několika případech zcela zbytečných. Hned první doporučené dočerpávání energie totiž skončilo fiaskem, neboť ze sedmi uváděných stojanů jich na dálnici A12 bylo instalováno jen pět. U žádného se pak možná i překvapivě nenacházela fronta, ovšem jen proto, že kvůli koronaviru byl celý komplex uzavřený. Na nejbližších zastávkách pak vyvstaly další potíže, neboť auto nešla otevřít krytka dobíjecího portu. K tomu s chybovými hláškami vyrukovaly dobíjecí karty.

Když se pak nakonec povedlo najít stojan, kde jíž bylo možné Taycan dobít, problémy tím neskončily. Stojan namísto slibovaných 160 kW zvládal pouze čtvrtinu, vozu tak přibýval dojezd tempem 3 kilometry za minutu. Něco takového bylo nepřijatelné, proto cestovatel raději vyrazil do Villachu, kde se u dealera Porsche měl dočkat 350 kW. Nakonec si však užili jen prohlídku města, ze kterého se museli vypravit k řetězci rychlého občerstvení s dobíječkou. Ten si ovšem za 40 kWh naúčtoval 15,45 Eur (cca 405 Kč).

Do chorvatského Záhřebu se tak kolega nakonec dostal až po sedmi a půl hodinách a spoustě stresu, což vskutku není nic impozantního. Zvláště když tu mluvíme o Porsche, které disponuje výkonem 380 koní, jež lze navíc krátkodobě navýšit na 476 koní. Za to si zuffenhausenská automobilka účtuje nemalé peníze, ve finále ale za ně dodá menší praktické využití, než jaké zaručí spalovací auta za pětinu oné sumy. Jak se navíc ukázalo, elektromobilita není ani provozně tak levná, jak její zastánci s oblibou dodávají.

Cesta nazpět byla o trochu méně komplikovaná, ovšem i tak zabrala přes šest hodin. Jakkoliv tedy elektromobily sice zvládají porážet spalovací vozy při krátkých rozjížďkách, na dlouhých trasách nezaostávají o sekundy či minuty, nýbrž o celé hodiny. A to jde pořád o relativně krátkou cestu s velmi dobře disponovaným autem. Přesto to byl docela drahý očistec a třeba s větší a těžší Škodou Enyaq s podstatně menšími akumulátory třeba na cestě z Prahy do Paříže to bude ještě násobně větší trápení.

Porsche Taycan sice nelze upřít mnohé klady, nicméně stejně jako všechny současné elektromobily se k dálkovému cestování nehodí. Tedy pokud namísto hodin nemáte na takové trasy vyhrazené pomalu celé dny. Foto: Porsche

