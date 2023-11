Nový TÜV Report konečně ukázal reálnou spolehlivost Tesel, Model 3 je daleko nejporuchovější auto před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

O tom, že Tesly jsou velmi poruchová auta, se hovoří už roky, nezpochybnitelný statistický důkaz ale chyběl. Na to jich zkrátka po silnicích jezdilo moc málo. V Německu už jich jezdí dost a z první významné statistiky je okamžitě fiasko, Tesly jsou dokonce horší než Dacie.

Ojetým autům se v posledních letech věnujeme více než kdy dříve. Má to své opodstatnění, stále více lidí totiž svůj příští dopravní prostředek již nehledá v showroomech s novými vozy, nýbrž v autobazarech. Neznamená to pochopitelně, že by tolik zákazníků odmítalo modernu, byť i takových se najde dost, spousta lidí si ale zkrátka nic lepšího nemůže dovolit. Koneckonců si stačí uvědomit, že pro většinu lidí je maximální sumou, kterou mohou dát za nové auto, 250 tisíc korun. To je ovšem částka, jaká vám dnes nestačí ani na takovou Škodu Fabia a v případě větší Octavie byste za ni nedostali ani půlku auta.

V případě ojetin si s takovým rozpočtem už můžete docela vybírat, priority publika se ale mění. Vzhled, technika či komfort jsou sice i nadále důležité, vše ale přebíjí spolehlivost. Je to vlastně i logické, neboť pokud máte rozpočet napjatý jako tětivu indiánského luku, nemůžete si dovolit ani neustálé návštěvy servisů. Řada lidí tak před koupí doslova hltá všemožné studie, ze kterých vyplývá, jaká je míra poruchovosti toho kterého modelu. Jednou z nejkomplexnějších „biblí“ v tomto ohledu je německý TÜV Report.

Aktuálně jsou venku výsledky této zřejmě nejrespektovanější studie spolehlivosti pro rok 2024. S kompletními tabulkami vás seznámíme v následujících dnech, jakmile budeme mít od TÜV k dispozici všechna data a zpracujeme je. Zatím máme k dispozici přehled vždy tří nejlepších a nejhorších vozů jednotlivých věkových kategorií. A jak naznačil už nadpis tohoto článku, řeč bude zejména o Tesle. Model 3 se totiž v reportu objevuje poprvé, rozhodně však ne v dobrém světle.

Že Tesly jsou - zvlášť na tak drahé vozy - mimořádné šmejdy, naznačila už nejedna studie, pokaždé to ovšem bylo s nějakým „ale”. Obvykle byl problém v tom, že statistika neměla k dispozici dostatečný vzorek aut, což byl také důvod, proč se Tesly dosud neobjevily v žádném TÜV Reportu - bylo jich málo a Němci jsou příliš precizní na to, aby americkým autům přiřadili jakékoli pořadí „s hvězdičkou”. Teď už se nemusí upejpat, Tesel se konečně u německých STK sešlo dost a výsledkem je až neuvěřitelné fiasko.

Se 14,7procentní poruchovostí se totiž jedná o vůbec nejhorší ze 111 zkoumaných aut ve stáří od 2 do 4 let. Je to číslo tak vysoké, že spolehlivější jsou až 11 let stará Audi či Mercedesy a výsledek Modelu 3 téměř stačí i na lízání dna spolehlivosti 4 až 5 let starých vozů. Tesla tedy naprosto jasně překonala i Dacii, což je něco neuvěřitelného - Logan má na kontě „jen“ 11,4procentní poruchovost a za cenu jedné Tesly jich můžete mít několik.

Největší slabinou Modelu 3 je jeho zavěšení, s dobrou vizitkou však nejsou spojené ani brzdy. V případě Modelu S jsou problémy hlavně s mlhovkami, potkávacími světly, ale znovu hlavně s příčnými rameny zavěšení. Fanoušci značky možná namítnou, že těžké baterie se takto podepisují na elektromobilech obecně, ale tak to není - Renault Zoe skončil na 44. místě a Volkswagen e-Golf dokonce na čtvrtém. A ani jedno z těchto aut problémy s podvozkem nemá.

Umístění elektrického Golfu přitom rovněž stojí za pozornost, neboť v rámci kategorie dvou- a tříletých aut koncern VW opanoval čelo žebříčku. Na první místo se totiž s 2procentní poruchovostí dostal Golf Sportsvan, za nímž najdeme Audi Q2 (2,1 %) a TT (2,5 %). Poté již přichází na řadu e-Golf (2,6 %), který byl ještě vyvinut v době, kdy Němci nebyli elektrifikací poblázněni.

Protože u moderní rodiny ID již pomalu nic z toho neplatí, nepředpokládáme, že by se nové koncernové elektromobily napříště umístily tak vysoko. Budoucnost ale nechme stranou, zaobírat se dále budeme jen oněmi nejlepšími a nejhoršími. Mezi těmi prvními poměrně překvapivě chybí Porsche 911, a to v jakékoli věkové kategorii. Zvědavi jsme tak na kompletní tabulky, které odhalí, jak hluboko kultovní model ze Zuffenhausenu klesl - hlavně v případě posledních generací.

Jinak je nicméně čelo prakticky pokaždé obsazeno koncernovými vozy, přičemž Golf Sportsvan vládne také v kategorii čtyř- a pětiletých aut, přičemž mezi šesti- a sedmiletými mu patří třetí příčka, stejně jako mezi těmi osmi- a devítiletými. Pokud tedy hledáte jistotu, v tomto případě pomalu nelze udělat chybu. Platí to i o jeho předchůdci, tedy modelu Golf Plus, na který pro změnu připadá druhá příčka mezi dvanácti- a třináctiletými vozy.

Chvost tabulky pak povětšinou okupují modely Dacie, zejména Dokker a Logan. Jedinou výjimkou je kategorie čtyř- a pětiletých aut, kde pro změnu dominuje BMW. Dvojice X5/X6 má totiž na kontě17,9procentní poruchovost, na nic horšího tak nelze narazit. Jakkoli řada 2 Active/Gran Tourer není s e 17,6 procenty daleko. Mezi mnichovské stroje se pak vklínil ještě VW Sharan, kterému byste se oproti Golfu taktéž měli spíše vyhnout.

Nejméně poruchová auta podle TÜV Reportu pro rok 2024

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV

Nejvíce poruchová auta podle TÜV Reportu pro rok 2024



Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: TÜV



Pokud hledáte něco jako jistotu mezi ojetinami, Golf Sportsvan se zdá být tím pravým ořechovým. S nízkou mírou poruchovosti jsou spojeny jednotlivé věkové kategorie, do popředí se dostal rovněž i jeho předchůdce Golf Plus. Opakem jsou zjevně Tesly. Foto: Volkswagen

Zdroj: TÜV

