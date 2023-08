Nový VW Tiguan nachytali bez špetky maskování při natáčení reklamy, Volkswagen pro jednou zůstal sám sebou před hodinou | Petr Miler

Na dost neobvyklém místě se pohotovému kolemjdoucímu podařilo natočit úplně nový Tiguan přesně tak, jak jej ve Wolfsburgu stvořili. O překvapení vskutku nemůže být řeč.

Pokud už teď máte bez čehokoli dalšího pocit, že nový Tiguan dávno znáte, chápeme to. Formálně sice tento vůz dosud nebyl odhalen, sám Volkswagen ale už dříve zveřejnil oficiální fotografie maskovaných prototypů a podělil se o některé technické detaily. I kdyby to ale neudělal, po spatření záběrů níže budete situaci nejspíš vnímat úplně stejně.

Novinku se totiž podařilo natočit při přípravě propagačních materiálů, na kterých by v kamufláži asi moc dobře nevypadala. Záběry byly pořízeny v Lublani, což je dost neobvyklé místo pro přípravy reklamních spotů - automobilky buď volí exotičtější lokace, popř. zůstávají blíže své domovině. Proč VW tentokrát sáhl po slovinské metropoli, není jasné, třeba to vysvětlí později. Na každý pád díky tomu (a pohotovému kolemjdoucímu) můžeme vidět zbrusu nový Tiguan projet před objektivem za matně černým Mercedesem přesně tak, jako ho ve Wolfsburgu stvořili.

Jestliže si nyní mnete oči a ptáte se, na co že to vlastně máte koukat, ani tentokrát se nevidíme. Vzhled auta opravdu nepřekvapuje - Volkswagen pro jednou zůstal sám sebou, s designem svého bestselleru neexperimentoval a vsadil na mírný pokrok v mezích zákona, řečeno slovy klasika. Nový Tiguan je tak jasně rozeznatelný jako Tiguan a z podstatnějších změn lze zmínit snad jen výrazněji odlišné světlomety vpředu i vzadu, které jsou ve stylu nejnovějších modelů německé značky propojeny páskou z LED.

V případě techniky lze zopakovat, že nový Tiguan bude o 32 mm delší a o 5 mm vyšší, šířka a rozvor zůstanou stejné. To naznačuje, že auto bude spíš napůl faceliftem a napůl skutečnou novinkou, což je aktuálně nejlepší recept VW na to, jak vydělávat na investice do ztrátového prodeje elektromobilů - kdy naposledy přišel s opravdu novým spalovacím autem? Tento přístup potvrzuje i fakt, že nabídka motorů zůstane věrná benzinům 1,5 TSI a 2,0 TSI, vůz půjde dále pořád koupit s několika variantami dvoulitrového turbodieselu a také jako plug-in hybrid.

Interiér jsme mohli oficiálně vidět už dříve, dominantním prvkem v něm bude středový displej infotainmentu o úhlopříčce až 15 palců, vedle nějž se objeví 10,25palcový digitální přístrojový panel. Volič převodovky se přesune na sloupek řízení a volant nakonec dostane obvyklá analogová tlačítka, ačkoli se dlouho spekulovalo o těch dotykových. Podívejte se na vše podstatné níže, při oficiální premiéře nás VW jen stěží něčím překvapí.

Takto nám nový Tiguan zatím oficiálně ukázal sám Volkswagen, na videu níže můžete spatřit ještě podstatně víc. Foto: Volkswagen

