Obří propadák Fordu stíhá nezájem i v bazarech, když se ale vyhnete špatným motorům, koupíte levně a dobře

Je až neuvěřitelné, jak obrovský - a obrovsky rychlý - ústup ze slávy si tohle auto prožilo, chybné kroky Fordu ale zkrátka poslaly zákazníky ke konkurenci, od níž se už nevrátili. Mizerná image jej nyní provází i v bazarech, zase tak špatné auto to ale není.

Psal se rok 2001 a Ford byl na koni. Čtvrtým rokem tehdy prodával pro něj technicky i designově přelomový Focus, který roznášel na kopytech prakticky veškerou konkurenci. Jen v Evropě si tento vůz našel přes 543 tisíc kupců za jediný rok a jeho úspěch pokračoval dál. I druhá generace vozu navzdory kontroverznímu designu osvědčila své kvality a po většinu své éry oslovovala přes 400 tisíc Evropanů za rok.

Postupně slábnoucí zájem měla znovu rozdmýchat generace třetí, ta se ale od počátku stala obrovským zklamáním. Automobilka tehdy začala vůbec poprvé nabízet Focus jako globální vůz, což mělo velmi neblahé následky na jeho pojetí i zpracování. V testu v roce 2012 jsme jej označili za karikaturu sebe sama, neboť zejména v Evropě nebyl s to naplnit očekávání jeho tradičních kupců. Ford touto generací udělal tlustou čáru za úspěšným příběhem jménem Focus a od té doby ani zdaleka nedosáhl prodejů, které byly vlastní dvěma prvním generacím.

Ze zářící hvězdy se stal padající král kompaktní třídy a Ford už nikdy nedokázal zákazníky přesvědčit, že umí udělat špičkové auto nižší střední třídy. V roce 2018 padly evropské prodeje poprvé pod 200 tisíc aut za rok, loni se 101 066 vozy taktak překonaly poloviční metu. A letos jsou dle dat JATO Dynamics za prvních 7 měsíců roku na 42 623 autech. To je až k pláči, svého času prodával Ford tolik Focusů za jediný měsíc. To už se bavíme o čtvrté generaci vozu, dnes zůstaneme u té třetí.

Zdánlivě k ní není mnoho co dobrého dodat, s odstupem času ale budeme smířlivější. Byť Focus III svými vlastnostmi nikdy neohromoval, postupem času se ale stával lepším a velmi dobře si vede i v hodnocení TÜV. Jen jedna oblast zavdává ke kritice větší prostor, než by bylo zdrávo - motorový prostor.

Problematickým se stále více ukazuje být nechvalně proslulý litrový tříválec, který byl při náročnější zátěži jak nespolehlivý, tak drahý na údržbu. Pokud se ovšem tomuto motoru vyhnete, špatný kauf nemusíte udělat. Focus dnes v bazarech pro jeho ústup ze slávy stále více lidí ignoruje, zejména vozy vyrobené po roce 2014 ale mají co nabídnout.

S příchodem toho roku totiž došlo na facelift, který mimo jiné zostřil odezvu řízení. Interiér je od té doby kvalitnější a revize se dočkal i podvozek, pročež Focus opět začal klást do popředí spíše jízdní dynamiku. Zároveň dorazil i nový 1,5litrový turbodiesel Duratorq, který bylo možné pořídit hned ve třech výkonových variantách. A zatímco provedení Econetic se 105 koňmi bylo zaměřené hlavně na spotřebu, verze s 95 a 120 koňmi měly v popisu práce i jistou podporu zábavy za volantem.

Právě poslední zmíněné provedení se 120 koňmi můžeme doporučit. Jde sice o vůz, který může mít i za pár let najeto hodně kilometrů, vozu to ale při dobré údržbě příliš neškodí. Boduje paradoxně zejména pohonná jednotka, která je dostatečně svižná a jezdit s ní do 6 litrů nafty na 100 km lze i při rychlejší jízdě. Do nějakých 180 tisíc km navíc nevyžaduje více než běžnou údržbu, až poté musí přijít na řadu rozvody.

Mimo litrové EcoBoosty jde i statisticky o odolný vůz. V motorovém prostoru praskají leda řemeny, což je nepříjemné, ale levně řešitelné. U vyhlédnutého exempláře je pak třeba zkontrolovat hlavně pneumatiky a brzdy - první může svědčit o problémech s podvozkem (zejména kombi trápí omezená životnost pružin a tlumičů), druhé prostě jen o tom, že bude třeba se připravit na brzké investice, brzdy Focusu III obecně nevydrží tolik.

Auto se tedy s odstupem jeví překvapivě pozitivně, facelift a čas jej posunul do lepšího světla, než ve kterém se jevil být jako nový. Je ale třeba znovu připomenout, že pro takové pocity je třeba sáhnout po některém ze zmíněných dražších dieselů, neboť s těmi Focus od začátku působil lépe. Verze s litrovým EcoBoostem je jen pro odvážné, nakonec jiný Ford s tím samým agregátem je vůbec nejhorší autem dlouhodobých testů Auto Bildu, a to právě kvůli motoru.

Lze už jen dodat, že ceny použitelných ojetých Focusů III po faceliftu startují okolo 100 tisíc Kč, což nezní špatně, jde ale obvykle o ony litrové verze s vyššími nájezdy. Nicméně stačí přidat nějakých 20 tisíc korun a můžete mít i exempláře s dieselovou jedna-pětkou. S méně kilometry je možné počítat od nějakých asi 150 tisíc Kč, na vrcholné dvoulitry s rozumným nájezdem to chce aspoň 200 tisíc korun. To jsou hezké ceny na ne až tak starého a časem prověřeného všeuměla, který nakonec víc než co jiného špatně začal. A pověst už si nikdy nenapravil.

Po osmie letech na trhu jsou ceny faceliftovaného Fordu Focus III velmi příznivé, ceny odpovídají spíše špatné pověsti. Doporučujeme vyhnout se variantám s problémovým litrovým motorem EcoBoost a můžete udělat velmi slušný obchod. Foto: Ford

