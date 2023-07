Obyčejná nová Octavia za 1,13 milionu, daň z ní 100 tisíc za rok. Vítejte v Dánsku, zemi chudých bohatých před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Bez znalosti čehokoli dalšího budou mnozí Češi závidět Dánům jejich životní úroveň, optikou aut jsou to ale chudáci. Téměř o všechno je na tomto poli připravuje stát a situace je rok od roku horší.

Dánsko je optikou parity kupní síly tamních obyvatel jednou z nejbohatších zemí na světě a druhou nejbohatší zemí Evropy. To zní jako důvod k závisti, ať už jakkoli míněné, pohled na tamní vozový park ale nenaznačuje, že by se Dánové měli bůhvíjak dobře. To spíše naopak.

Nejprodávanějšími auty jsou tam tradičně ty nejmenší a nejlevnější vozy na trhu. Loňským prodejům vládla auta jako Peugeot 208, Citroën C3, Toyota Aygo X, Toyota Yaris nebo Hyundai i10. To působí dojmem spíše zbídačelé země, kde se i modely jako Ford Kuga nebo VW T-Roc v nejlepší desítce prodejů jeví být nemístným luxusem. Realita je ale jiná, o devastaci automobilového trhu v Dánsku se stará enormní zdanění, které nabírá stále bizarnějších podob. A za cíl nyní má - no hrajte překvapené - favorizovat elektromobily na úkor ostatních vozů.

Jak vidíte, nic takového se ve výsledku neděje, jakkoli asi pětinový podíl elektromobilů na trhu je jistě nadstandardní. Naprostá většina lidí přesto raději skloní hlavu, zaplatí obrovské daně navíc s vidinou bez přehánění brutálních ročních odvodů, aby si raději koupili nudný prťavý spalovací vůz, který jim aspoň nebude „říkat”, kdy a kam mohou vůbec jezdit.

Jak vysoké ony daně jsou? Dříve šlo až o 180 procent pořizovací ceny vozu se vskutku drsnými mechanismy zabraňujícími tomu, abyste po Dánsku jezdili třeba vozem zaregistrovaným v zahraničí, aktuálně jsou poněkud mírnější. Aktivních mechanismů je více, ty podstatné jsou ale podobně jako v téměř sousedním (je to kousek přes moře) Nizozemsku dva - jakási registrační daň placená jednorázově a cosi jako silniční daň placená každý rok.

V případě té registrační platí Dánové:

- 25 % z prvních 65 800 DKK ceny vozu (asi 210 tisíc Kč),

- 85 % z dalších 138 800 DKK ceny vozu (asi 444 tisíc Kč),

- 150 % z jakékoli částky nad hranicí 204 600 DKK ceny vozu (cca 654 tisíc Kč).

Člověk nemusí být Karel Janeček, aby si spočítal, že v podstatě jakékoli lepší auto spadne alespoň z menší části do nejvyšší daňové kategorie, zatímco v rámci té první nekoupíte prakticky nic. A v rámci té druhé pořídíte leda vozy zmíněné zkraje. To ale není vše. Od července 2021 Dánsko motivuje vlastní obyvatele k tomu, aby si koupili elektromobily s na oko nulovými emisemi CO2, a tak penalizuje právě ty.

V případě oné silniční daně tak musí Dánové platit ročně:

- 253 DKK za každý gram CO2 u auta, které emituje od 0 do 121 gramů CO2 na km,

- 506 DKK za každý gram CO2 u auta, které emituje od 121 do 155 gramů CO2 na km,

- 961 DKK za každý gram CO2 u auta, které emituje nad 155 gramů CO2 na km.

Znovu to nechce doktorát z raketových věd, abyste viděli, že skoro všichni budou platit maximum. 155 g CO2/km je ekvivalentem spotřeby necelých 6,7 litru benzinu na 100 km, níž se dostane jen pár úsporných aut. A tak Dánové platí a platí, místo toho aby pili a pili...

Ve výsledku je tak tedy třeba úplně obyčejná Škoda Octavia 1,5 TSI stojí od 352 502 DKK, asi 1,13 milionu Kč, za rok je pak i z její nicotné normované spotřeby resp. emisí CO2 musí platit 31 372 DKK, tedy přes 100 tisíc Kč. Přes 1,1 milionu za Octavii 1,5 a pak 100 tisíc za rok, přes 8 tisíc měsíčně jen na jedné dani? Není divu, že si naprostá většina Dánů nemůže dovolit ani takové auto, natož pak cokoli lepšího.

Jak už jsme zmínili, smyslem bylo motivovat lidi ke koupi elektromobilů, z nichž se ročně platí 0 korun, dánských i českých. Realitou ale je, že stále více lidí nekupuje nic - loňské prodeje nových aut v Dánsku spadly na nejnižší čísla za více než dekádu a musíme se vrátit až do časů finanční krize a roku 2009, abychom narazili na nižší. V Česku se tak dnes prodává podstatně víc aut než království dánském. A to ani nemluvíme o tom, o jaká auta jde. Takový Peugeot 208 si u nás letos koupilo 415 lidí - není to málo, vedle 11 673 prodaných Octavií to ale není významný počet.

Minimálně v případě aut se tak Dánové „prodanili” (jak příhodné v zemi tohoto jména...) až k tomu, že jsou na papíře bohatí, v reálu ale chudí. A závidět auta mohou spíše oni nám. Však cokoli víc jak onen Peugeot 208 a spol. je v této zemi luxus. A chcete vidět extrém pro dokreslení situace? Takové BMW 3.0 CSL s „nestoudným” třílitrovým motorem přijde v Dánsku na 14 599 146 DKK, tedy skoro 47 milionů Kč. To už se člověk může jen hořce smát...

Taková obyčejná Škoda Octavia za víc jak 1,1 milionu Kč s ročním daňovým batohem v ceně 100 tisíc korun? Možná se jednou „dočkáme” i u nás, v Dánsku to mají už teď. Foto: Škoda Auto

Inspirace: randomfloat@Reddit

Petr Miler

