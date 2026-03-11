Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
Petr MilerBuď proděláte hodně, nebo proděláte ještě víc. Co si vyberete? Když se na věc podíváte takto, najednou dává smysl se zbavit i nedávno koupeného auta s takovým „provarem”, neboť žádný lepší obchod už s ním nikdy neuděláte. Zvlášť pokud někdo takový vůz splácí.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
11.3.2026 | Petr Miler
Buď proděláte hodně, nebo proděláte ještě víc. Co si vyberete? Když se na věc podíváte takto, najednou dává smysl se zbavit i nedávno koupeného auta s takovým „provarem”, neboť žádný lepší obchod už s ním nikdy neuděláte. Zvlášť pokud někdo takový vůz splácí.
Už dlouho jsme se tak nenasmáli, jako když tento týden začali po náhlém nárůstu cen ropy fanatičtí příznivci elektrických aut horovat za své miláčky právě kvůli cenám paliva a z nich údajně vyplývající výhodnosti elektromobilů. Ukazuje to jen míru krátkozrakého uvažování těchto lidí a snad o tom napíšeme zvláštní článek, dnes jen jeden aspekt - opravdu má nějaký vliv na výhodnost provozu elektrického auta, že benzin stojí, 30, 50, 100 nebo klidně i 200 korun na litr, když vůz ztrácí na hodnotě klidně miliony za pár let v momentě, kdy podobný spalovací vůz na ceně dokonce stoupá?
Konkrétní odpověď je asi zbytečná, ale pokud má někdo pořád pocit, že ano, pak ne. Spalovací auta dnes ztrácí hodnotu velmi pomalu, zatímco ta elektrická velmi rychle. A je celkem jedno, na jaký segment trhu se podíváme, i provozní náklady spojené s tuctovou Škodou Enyaq jsou touto optikou brutální. A pokud nevěříme, počítejte s námi.
Budeme hodně, hodně, hodně zlí a řekněme, že benzin zítra zdraží na 100 korun na litr, vydrží tak drahý rok a vy jezdíte bez bázně a hany za 10 litrů benzinu na 100 km (jsou to absurdní premisy, ale pro příklad). Pokud najedete plus minus obvyklých 10 tisíc km ročně, bude vás takto drahý benzin při takto vysoké spotřebě stát 100 tisíc ročně. Sto tisíc, to už leze do peněz, ne? Ale pokud budete jezdit s normálním autem typu Škoda Octavia, přijdete na reálné ztrátě hodnoty dnes o pár desítek tisíc korun, i 50 tisíc bude hodně - tři roky starou Octavii s koupenou za 600 tisíc dnes s nájezdem do 40 tisíc km za 450 tisíc Kč ani nesežene. Tak to máme 150 tisíc.
Na elektromobily budeme jako vždy hodní a řekněme, že elektřina se rozdává zadarmo, takže 0 bez ohledu na cokoli, jenže pak je tu ztráta hodnoty. Tři roky staré Enyaqy se stejným nájezdem ale kolem 450 tisíc seženete, jen nestály 600 tisíc, ale nejméně 1 239 900 Kč ve verzi Never, pardon Clever, bez pořádné baterky, slušného výkonu, solidní maximálky atd. Je třeba něco říkat dál? Jsme na víc než 260 tisících Kč jen na ztrátě hodnoty. I kdyby benzin stál 200 korun za litr, vy jste jezdili za 20 litrů, cokoli takového, pořád se to nevyplatí ani s elektřinou zadarmo. A ona zadarmo není...
Jezdit s elektromobilem je finanční sebevražda první třídy, což si uvědomuje stále více lidí, proto jsme také svědky některých zdánlivě uspěchaných prodejů. Jedním z takových se stala aukce Lucidu Gravity na Cars and Bids, kde se majitel zbavoval teprve loni v září vyrobeného auta, se kterým najel jen 3 500 mil, tedy asi 5 630 km. To není skoro nic za téměř žádnou dobu, přesto vůz ztratil ohromnou část ze své původní ceny.
Za auto pořízené za 141 550 USD v aukci nikdo nenabídl víc než 96 000 USD, tedy o 45 550 dolarů míň. To je přes 950 tisíc fuč, přesto majitel nabídku přijal. Proč? Protože ví, že s každým dalším kilometrem a každým dalším měsícem prodělá jen víc. A bojí se, že na to prostě nebude mít. Jistě, s postupem času by patrně dosáhl lepší relativní matematiky (Kč za km apod.), ale absolutní prostě ne. A peněz máme všichni vždy omezené množství.
Tohle je poučná zkušenost, podobným vozům je dnes zkrátka lepší se vyhnout. Dokud se nestane něco, co vývoj jejich hodnoty v čase jakkoli stabilizuje, je to tak drahý špás, že vám vystřílí peníze na účtu rychleji než všechny války o ropu na světě...
Ani Lucid Gravity nedokáže uniknout z pasti ohromné ztráty hodnoty v čase, právě naopak. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2026 Lucid Gravity Dream Edition 1,070 Horsepower, Dual-Motor AWD, Highly Equipped, DreamDrive 2 Pro Technology@Cars and Bids
Bleskovky
- Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc
před 3 hodinami
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
včera
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
11.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ducati DesertX 2026: italské dobrodružství 08:00
- Suzuki Katana Limited Edition 2026: pouhých 45 kusů 11.3.2026
- Propršený test Superbike v Portimau 10.3.2026
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 9.3.2026
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
Nejčtenější články
- Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
10.2.2026
- Toyota svou strategií trefila desítku. Místo elektromobilů vyrobí další miliony těchto aut
10.2.2026
- Mrtvý: Absurdní čtyřválec v Mercedesech AMG skončil, náhrada má víc válců, víc objemu, míň elektromotorů a míň baterek
11.2.2026
- Motosalon 2026 odhalí v celosvětové premiéře českou novinku Jawa 730 Twin
11.2.2026
- Volvo zažilo nejhorší den na akciové burze v historii poté, co vykázalo rekordní podíl prodaných elektromobilů
11.2.2026
Živá témata na fóru
- BMW Divize 03.13. 09:57 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 03.13. 09:49 - pavproch
- Superb IV. gen 03.13. 09:47 - pavproch
- Ložisko spojky 03.13. 08:35 - lvlDev
- Politický koutek 03.12. 21:16 - abgx1
- S větrem ve vlasech.... 03.12. 18:45 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.12. 11:43 - řidičBOB
- Benzina paliva 03.11. 18:33 - pavproch