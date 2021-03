Ojetá auta, jejichž koupí už neproděláte: Cenu si dnes zdaleka nedrží jen drazí exoti před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud máte pocit, že podobné koupě aut jsou vyhrazeny jen těm, kteří jsou bohatí a mohou díky tou být ještě bohatší, mýlíte se. Tyto ojetiny jasně ukazují, že dobrou investicí může být téměř cokoli.

Když si koupíte nové auto, jeho cena začne až na drobné výjimky okamžitě klesat. Někdy klesá velmi rychle, někdy i relativně pomalu - správně to odhadnout dopředu je vcelku složitá matematika. Můžete se tedy snažit vybrat některý z vozů, která na tom má být v tomto ohledu nejlépe na základě předpokladů odhadců, pořád ovšem budete tratit docela dost.

V životě každého auta se ale pokles ceny jednou zastaví. To je pro změnu matematika relativně jednoduchá - stane se tak ve chvíli, kdy vztah nabídky toho či onoho vozu a poptávky po něm nedá k jinému výsledku prostor. Možná namítnete, že jsou auta, která na ceně prostě jen klesají a klesají, až končí na vrakovištích a obvykle budete mít na mysli něco naprosto tuctového, čeho byly před pár léty plné silnice.

Takový konec je ale otázkou stavu vozu, ničeho jiného. Nakonec, dnes vídáme v prodeji za statisícové částky všechno možné včetně originální Škody 105, i když jde o modely, pro které byste dříve marně hledali kupce byť za pár desítek tisíc bez ohledu na stav. Tehdy bylo zachovalých aut na trhu dost a cenu neměla, velká nabídka převyšovala i nemalou poptávku. Dnes je jich hrstka a cenu mají, protože i malá poptávka převyšuje naprosto minimální nabídku pěkných kusů.

Pochopitelně, takový moment přijde u jakéhokoli auta tím dříve a v tím větší intenzitě, čím výjimečnější a specifičtější takový vůz je. Pokud se jej vyrobilo málo, měl výraznou vlastnost, kterou dnes trh oceňuje, nebo jde o zástupce modelové řady, která buď byla úplně zrušena nebo její pokračovatel z různých důvodů nedokázal dosáhnout na nastavenou laťku, stane se to brzy a bouřlivě. Z takových se pak stávají nejen automobilní mazlíčkové, ale rovněž dobré investiční příležitosti.

Ale jednou to prostě přijde a je vždy jen otázkou, kdy se to stane - kdy přijde ten správný moment, bod zlomu, kdy vůz přestane na ceně klesat a vyplatí se jej (pochopitelně v dobrém stavu, jinak jsme zase na vrakovišti) koupit a těšit se nejen z dobrého vozu, ale i nulového poklesu ceny či jejího dalšího růstu. Tohle trh prozradí na základě analýz aktuálních pohybů cen ojetých aut a výběr z jedné čerstvé tu máme dnes.

Budeme tedy pokračovat s tipy na vozy, které už na ceně nemají dále tratit, u nichž právě nyní nastává onen bod zlomu a vyplatí se je koupit. Vycházíme z dat německé firmy Classic Data a není to seznam zdaleka vyčerpávající, spíše výběr tipů ukazující, o jak rozličná auta se může jednat a u jakých modelů má také smysl pochyby cen sledovat. Ať už tedy hledáte něco zajímavého na víkendy, dlouhé trasy, převoz rodiny či na poskakování po městě, najdete tu cokoli z toho. Některá z těchto aut stojí pár korun, jiná stovky tisíc, u všech to ale má být pro pokles ceny konečná.

Sedm aut, jejichž ceny už na trhu ojetých aut nemají klesat

Audi A2

Tohle malé MPV z Ingolstadtu předběhlo svou dobu tak moc, že o něj nebyl zájem. Pravda, taky bylo hodně drahé, protože bylo celé z hliníku, a idea nemoci snadno otevřít kapotu se leckomu nemusela líbit, stejně jako jeho designové pojetí. Díky hliníku ale tohle auto váží méně než tunu a může být opravdu štědře vybaveno. Je to vůz, který nabídl komfort hodný čtyř kruhů v malém balení do města, ale chtěl za to příliš velké peníze.

Na ceně dosud pro přetrvávající nezájem jen klesalo, pokles se ale nyní zastavil a bezproblémové kusy prodáte v budoucnu už jen dráž. Hledejte exempláře po faceliftu v roce 2002 - mají lepší podvozek, větší nádrž a kupující je oceňují více.

BMW řady 5 E39

Řada 5 E39 nebyla nikdy nežádaným modelem, jakožto relativně drahý vůz s vyšším provozními náklady ale coby ojetina ceny dobře nedržela. Až dosud.

Nabízí spoustu komfortu, šesti- a osmiválcové motory a verze s M-paketem, kterých je ale dost málo, vypadají pořád velmi dobře. Je to adept na statisícové nájezdy, takže potkat stočený kus nebude vůbec problém, ale viděli jsme v prodeji i vozy s milionem kilometrů na tachometru. Třísettisícového nájezdu se tedy člověk nemusí bát, má-li vůz důvěryhodnou historii a rozumného majitele. Preferujte kusy po faceliftu z roku 2001, u dieselů si dejte pozor na vířivé klapky sání a zkontrolujte pixely na displejích a také zda dobře svítí xenonové výbojky.



Honda S2000

Hondu S2000 snad nemusíme příliš představovat, je to ikona mezi japonskými roadstery. Má točivý motor vpředu, konkrétně řadový čtyřválec o dvou litrech objemu a 240 koních bez přeplňování, manuál uprostřed a náhon vzadu. Také má všechny ovládací prvky tak blízko volantu, že spolujezdce nepoprosíte ani o změnu stanice rádia, může se tak nanejvýš dívat z okna. Spolehlivost je dobrá, problémem ale bývá koroze.

Automobilka s ní skoncovala před dvanácti léty a i když ceněná byla vždy, donedávna její ceny na trhu ojetin klesaly. Pokles už se ale zastavil a ceny nějaký ten pátek míří vzhůru a podle Němců už nemají nikdy zamířit dolů. Takže pokud máte na tento stroj spadeno z „řidičských důvodů”, je to pořád i dobrá investice.



Lancia Thesis

Thesis na tomhle seznamu může být překvapením, protože je zajímavý leda tím, že je zoufale ošklivý, pokud se na ně díváte zepředu. Také v tomto případě ale zájem o dobře kusy převyšovat jejich omezenou nabídku, a tak po létech poklesu ceny už dolů nejdou.

Kupující ale nedostane jen ošklivé auto, je také velmi pohodlné auto a montovaly se sem pěti- a šestiválcové motory, které spalovaly benzín i naftu. Velmi rychle jí padala cena a dnes je k mání za dobré peníze. Také ochrana proti korozi je prý dobrá. Jenže je to italské auto plné elektroniky, i tlumiče mají elektronické nastavování, a právě zde můžou být problémy.



Nissan 350Z

„Zetko” se spoustě lidem nelíbí, ale je to jednoduchý, schopný sporťák ideální konstrukce - motor je téměř celý za přední nápravou kvůli rozložení hmotnosti, za ním je manuální šestikvalt a mezi zadními koly je samosvor. V6 má 3,5 litru objemu a od 280 do 313 koní; silnější verze mají větší spotřebu, ale s tím se počítá.

Tahle auta šla s cenou dolů relativně rychle, takže se stala u kupujících docela žádaným zbožím a pokles cen se tak celkem rychle zastavil. Při koupi je potřeba se zaměřit na dvouhmotový setrvačník, jestli není hlučný, a převodovka může jít ztuha, ale dráhy musí být přesné. A spojka se tu mění častěji, s tím je také třeba počítat.



Porsche 968

Spousta nadšenců sní o Porsche 911. Je to pochopitelné, devětsetjedenáctka je ikona, jenže je také odpovídajícím způsobem drahá a neklesají už ani ceny verze 996 před faceliftem. Pokud vám stačí jakékoliv Porsche, celkem dobrou volbou je model 968. Dělal se i s třílitrovým řadovým čtyřválcem, který měl 240 koní. Jen se vyhněte automatu a dbejte na pečlivou údržbu.



Renault Twingo I

Pokud na Mobile.de najdete stovky Renaultů Twingo s cenou do 500 Eur (asi 13 000 Kč) a ty první začínají někde na stovce, těžko můžete očekávat další pokles ceny. To ale trochu žertujeme - žádanější jsou samozřejmě budou kusy v dobrém stavu a ty přijdou dráže. A ani jejich cena už nemá klesat.

Pochopitelně, musíte mít zálibu v mrňavých autech s šíleným interiérem, aby vás Twingo oslovilo. Nereálné to ale úplně není, nezbláznili jsme se zcela, Twingo má něco do sebe. Se shrnovací střechou na léto a s klimatizací na opravdu horké léto by to mohlo být perfektní městské přibližovadlo.



Zdroj: Classic Data

Petr Miler