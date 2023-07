Ojetá auta v Německu konečně zlevňují, starají se o to ale extrémně rychle se propadající ceny elektromobilů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ceny ojetých aut znaly v posledních letech pohyb jediným směrem - nahoru. Nyní v Německu konečně míří dolů, zkoumání detailů ale ukazuje, že za to může v podstatě jen ztráta zájmu o ojeté elektromobily.

Za posledních pár let nová i ojetá auta neskutečně zdražila. Do budoucna nás pak zjevně nečeká posun k lepšímu, neboť politici se rozhodli zatopit pod elektrickým kotlem. Tato auta si nevyžádal trh, automobilky je ale nabízet a prodávat musí. Obvykle tak činí se ztrátami, které si kompenzují na cenách stále žádaných spalovacích vozů, které navíc stojí víc a víc kvůli větším regulatorním požadavkům na ně kladeným. To má logicky dopad i na trh s ojetinami.

Ceny ojetých vozů jsou tak též stále výš, podle nejnovějších dat stojí v Německu v průměru o 6 procent výš než před rokem. Nabídka je ale aktuálně větší a poptávka začíná ochládat s rostoucími životními náklady potenciálních kupců. Aktuálně jsme tak v Německu svědky toho, že průměrná cena ojetin za minulý měsíc klesla oproti tomu předchozímu o 0,8 procenta na 28 858 Eur (cca 685 tisíc Kč). To je pozitivní signál, jako vždy je ale třeba číst i mezi řádky.

Jednak není od věci si uvědomit, že za takové peníze jste ještě před pár lety mohli pořídit zcela nový Volkswagen Golf GTI či Škodu Octavia RS. V tomto kontextu je posun cen opravdu neskutečný. Mnohem zajímavější ale je, že ceny spalovacích aut téměř neklesají a za celým poklesem průměrných cen stojí hlavně elektromobily. Jejich hodnota se propadá mnohem rychleji, a tak jejich průměrná cena v červnu byla o 4,4 procenta nižší než v předchozím měsíci. Nabídka se totiž navýšila ještě větší měrou než u spalovacích aut, poptávka je nicméně omezená.

Ještě před nějakými dvěma třemi lety měla totiž elektromobilita mnohem větší podporu, s pořízením takového vozu počítalo velké množství lidí. I proto, že věřili slovům o jejich použitelnosti či levném provozu. Jenže nic z toho se nesetkalo s realitou. Lidé se tak z vybájených obláčků vrací zpátky na zem ke spalovacímu pohonu, který má vedle toho elektrického své nedostatky, zdrojem negativních nepříjemností.

Průměrná cena benzinových aut tak klesla pouze o 1,4 procenta na 26 098 Eur (asi 620 tisíc Kč), v případě dieselů tu pak máme pouze 0,5procentní pád a průměrnou cenu 29 587 Eur (cca 702 tisíc Kč). Pokud jste tedy loni pořídili auto s démonizovanou zkratkou TDI, dnes jej můžete prodat se ziskem, a to přesto, že jste jej po celou dobu používali. Něco takového dříve bylo možné pouze u výjimečných značek typu Ferrari. Ovšem vlastně jen za předpokladu, že jste nájezd udrželi na uzdě.

Prodejní manažer společnosti AutoScout24 Stefan Schneck přitom dodává, že ceny nejspíše v následujících dvou měsících ještě klesnou, i když pochopitelně ne na úroveň loňského roku, natož pak na úroveň předchozích let. S podzimem však má být znovu spojeno zdražování. To se bude týkat spíše spalovacích aut než těch elektrických, jejichž dojezd s pádem teplot výrazně klesá. Začátek topné sezóny navíc nejspíše povede ke zdražování elektrické energie.

Ceny ojetých aut v Německu konečně klesly, benzinové a dieselové modely si ale ceny prakticky drží. Foto: Škoda Auto



O posun cen směrem dolů se starají hlavně hodnotu stále více ztrácející elektromobily. Foto: Tesla

Zdroje: Focus, AutoScout24

Petr Prokopec

