Ojeta auta za desítky tisíc, která neunudí k smrti a pořád s nimi odvezete rodinu | Petr Miler

/ Foto: BMW

Opravdu levné, řidičsky zajímavé auto, s nímž pořád odveze i rodinu, zní jako nesplnitelný sen. Jenže i taková existují a byť bez rizika jejich koupě nebude, za pokus najít hezký kus možná stojí.

Jsou mezi námi řidiči, kteří toužit vlastnit vůz z doby, kdy „auta ještě za něco stála”. Není to nutně otázka věku, někteří budou ještě pamatovat doby, kdy v noci neplatilo omezení rychlosti a na zadních sedadlech mohlo jezdit tolik dětí, kolik se jich tam se svými hračkami zrovna vešlo. A jiní mohou mohou mít klidně čerstvé „papíry” a dětské autosedačky už sami zažili.

Chtít takový vůz není jen plané staromilství, auta už dnes nejsou tak zábavná jako bývala z přesně popsatelných důvodů a tohle „kormidlo dějin” už nikdo z nás neobrátí. Koupit si starší vůz, který na tomto poli ještě neutrpěl, ale pořád může každý z nás. A limitem není ani to, že už dávno nežije sám, ani to, že má hluboko do kapsy.

Podívali jsme se proto po zajímavých autech, která pořídíte obvykle za desítky tisíc Kč, v lepším stavu maximálně za nízké statisíce se a kterými odvezete i víc než jednoho dalšího člověka a pár tašek zavazadelníku. Prostě praktická auta, klidně i pro rodinu. Tady je osm takových.

1. Audi 80 Avant 2,6 V6 quattro (B4)

Motor: vidlicový šestiválec, vpředu podélně

Objem: 2 598 ccm

Výkon: 150 koní

Točivý moment: 225 Nm

Hmotnost: 1 470 kg

Motor podélně před přední nápravou nevypadá jako dobrý nápad z hlediska jízdních vlastností, ale Audi se této koncepce drží už dekády, a to i s podstatně většími motory, než je 2,6 V6. Poslední generace „osmdesátky” už je docela moderní auto, ale zároveň ne příliš na to, abyste pro každou drobnou opravu potřebovali diagnostiku. S prostorem tady problém mít nebudete, je to kombík, třebaže ne kalibru moderní Octavie.

Foto: Audi

2. BMW 328i Touring (E36)

Motor: řadový šestiválec, vpředu podélně

Objem: 2 793 ccm

Výkon: 193 koní

Točivý moment: 280 Nm

Hmotnost: 1 440 kg

Kombík řady 3 E36 možná nepobral moc elegance či krásy v zadních partiích, ale to neznamená, že to nemůže být hravá a příjemná zadokolka. Řadový šestiválec pod kapotou BMW je ikonický a prostoru je tu přijatelně, pokud s sebou nepotřebujete převážet staré televize s úhlopříčkou 90 cm. Jen pozor na kousky v mizerném stavu, na trhu je jich spousta.



Foto: BMW

3. Mercedes C 200 Kompressor T (S202)

Motor: řadový čtyřválec s kompresorem, vpředu podélně

Objem: 1 998 ccm

Výkon: 192 koní

Točivý moment: 270 Nm

Hmotnost: 1 465 kg

Třída C se dělala v generaci W/S202 i s osmiválci, ale ty jsou vzácné a drahé - a mají automatické převodovky. A kompresor pod kapotou nemá jen tak někdo, navíc v tomto případě s manuálem. Pohon zadní nápravy je samozřejmostí a byť ani tohle není snový kombík z hlediska objemu zavazadelníku, kombík to je.



Foto: Mercedes-Bezn

4. Opel Omega Caravan 3,0 V6 (B1)

Motor: vidlicový šestiválec, vpředu podélně

Objem: 2 962 ccm

Výkon: 211 koní

Točivý moment: 270 Nm

Hmotnost: 1 650 kg

Omega je možná nejtěžší auto seznamu, ale také je v něm spousta prostoru pro lidi i náklad a 211 koní na zadní nápravě není pro smích. Jen v tomto případě pozor na korozi. Sáhnout můžete i po novější generaci B2, také ta se dělala „v kombíku” a také ta je levná. Tam už ale s V6 dostanete automat a problémů s korozí se pořád zcela nezbavíte...



Foto: Opel

5. Saab 9000 2,3 turbo

Motor: řadový čtyřválec s turbodmychadlem, vpředu napříč

Objem: 2 290 ccm

Výkon: 195 koní

Točivý moment: 323 Nm

Hmotnost: 1 460 kg

Sehnat nabroušenou 9000 v dobrém stavu možná bude oříšek, ale karoserie liftback znamená dobře dostupný a relativně dlouhý zavazadelník. Není to doslova stěhovák jako Omega výše, ale rozhodně to bude zajímavé auto nejen na srazu youngtimerů.



Foto: Saab

6. Subaru Impreza GT Kombi

Motor: čtyřválec boxer s turbodmychadlem, vpředu podélně

Objem: 1 994 ccm

Výkon: 218 koní

Točivý moment: 292 Nm

Hmotnost: 1 290 kg

Ikonickou Imprezu nelze vynechat, byť zrovna na ní bude třeba peněz trochu ví. Kombík je ale o něco méně slavný než sedan, takže pokud ji chcete jako rodinné auto a potřebujete občas něco většího převézt, je to lepší a levnější volba.



Foto: Subaru

7. Volkswagen Golf III VR6 Syncro

Motor: vidlicový šestiválec, vpředu napříč

Objem: 2 861 ccm

Výkon: 190 koní

Točivý moment: 245 Nm

Hmotnost: 1 410 kg

Třetí generace Golfu možná nebyla zrovna elegantní, ale kousky v dobrém stavu jsou dnes fanoušky youngtimerů docela ceněné. A unikátní koncepci motoru VR6 je potřeba udržovat při životě, když na to Volkswagen u nových aut už téměř rezignuje. Jako kompaktní hatchback je to slušně praktické auto, nakonec stačilo svého času velké části celé Evropy.



Foto: Volkswagen

8. Volvo 850 T5

Motor: řadový pětiválec s turbodmychadlem, vpředu napříč

Objem: 1 984 ccm

Výkon: 210 koní

Točivý moment: 300 Nm

Hmotnost: 1 550 kg

Krabicoidní design starších Volv se leckomu velmi líbí a jejich odolnost je proslulá - tahle auta běžně najíždějí vysoké statisíce kilometrů. Tak proč nezvážit i 850? Výbavy i komfortu tu bude dostatek a rychlosti jakbysmet, ceny jsou dnes velmi nízko.



Foto: Volvo

