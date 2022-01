Kia Sportage v bazarech láká, z dostupných generací ale svou spolehlivostí prochází jen jedna před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Její příběh se píše už od roku 1993, kdy se téměř ihned jako čerstvá novinka dala koupit i v tehdy mladé České republice. Do generace SL není o čem mluvit, pokud ale chcete koupit dobře, pro jinou než QL do autobazarů nevyrážejte.

Kia Sportage je dnes evropským bestsellerem korejské automobilky. Předloni sice její odbyt šel dolů, za tím nicméně stál jen a pouze koronavirus. Jasně to deklarují loňské registrace, neboť k překonání celého roku 2020 došlo již na konci září. Ani poté ale SUV nesešlo z cesty a nadále oslovovalo klientelu ve velkém, a to i navzdory nedostatku čipů. Navíc je třeba dodat, že došlo i na mezigenerační střídání stráží, neboť v září byla odhalena pátá generace zvaná NQ5. Její ceny nicméně byly zveřejněny teprve před pár dny a startují na 600 tisících Kč.

Ve srovnání s čerstvě doslouživším provedením QL jde o nemalý nárůst, v roce 2016 byla totiž Sportage k mání již od 460 tisíc korun. I když jste tedy sáhli po dvoulitrovém turbodieselu, automatické převodovce, pohonu všech kol, vrcholné výbavě GT Line a všech možných příplatcích, nepřesáhli jste milionovou laťku. Dnes nicméně motor 2,0 CRDi již ani nekoupíte, místo toho Korejci tlačí do popředí plug-in hybridy. Za vrcholné provedení tak ale rázem můžete zaplatit přes 1,2 milionu Kč.

Vlastně bychom se proto ani nedivili, kdyby řada zákazníků již dala showroomům vale a místo toho zamířila do autobazarů. Přechozí Sportage generace QL, která byla v pořadí již črtvtou, je totiž i s relativně nižším nájezdem a lepší výbavou i pohonnou jednotkou k dispozici od zhruba 300 tisíc. Ještě více může lákat jeho předchůdce SL, který byl v prodeji v letech 2010 až 2016 a stačit na něj může i 100 tisíc korun. V tomto případě už ale o horký tip nejde a v případě předchozích provedení (KM a JA) není o čem mluvit.

Co je tedy třeba prověřit u těch novějších dvou? Obě trápí hlavně světlomety, což je obvyklý problém korejských aut. Mimo to nicméně kritika padá také na parkovací brzdu, stejně jako na brzdové kotouče, které jsou méně odolné než ty u konkurence. Podceňovat pak nelze ani motorový prostor, ve kterém může docházet na únik oleje, zvláště pak u více než sedmiletých aut. Experti z TÜV pak výslovně doporučují vyvarovali se dieselových exemplářů vyrobených před dubnem 2012, jinak vás čekají drahé opravy.

V případě třetí generace se vyplatí také kontrola náprav, stejně jako kloubů řízení. Pružiny či tlumiče jsou ale již v pořádku, velká chvála pak míří k výfuku. Mimo to se zdá, že Korejci u staršího i novějšího kousku zvládli antikorozní ochranu na výbornou. Co se jim však již nepovedlo u nových verzí osazených adaptivním tempomatem, to je kalibrace jednotek ABS a ESC. V důsledku přetížení totiž hrozí samovznícení, Kia tak loni přistoupila ke svolávací akci. Zmínit pak ještě u staršího modelu můžeme spojky náchylnější k rychlému opotřebení.

Z hlediska spolehlivosti tak sítem prochází jen nedávno doslouživší provedení, které je ostatně také jasně nejatraktivnější po stránce vzhledové, když trochu připomíná Porsche Macan. V jeho případě může že zmíněný dvoulitrový diesel může produkovat 185 koní. za takovou verzi už je ale třeba si připlatit - i po pěti letech za ní dáte snadno stejně jako v roce 2016 za zcela nový základ.

Kia Sportage čtvrté generace dostala povedený design, jenž pojí s nemalou kvalitou. Pozor si dejte na světlomety či brzdy, stejně jako na motorový prostor, problémy ale nejsou vážné. Foto: Kia



U předchůdce už si dávejte velký pozor, raději pak zcela zapomeňte na diesely vyrobené před rokem 2012. Dřívější iterace Sportage už z hlediska spolehlivosti nenachází u Němců zastání vůbec. Foto: Kia

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

