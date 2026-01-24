Ojetá Porsche Taycan se dostávají s cenou pod 800 tisíc Kč, to je fiasko už i pro druhé a další majitele
Petr MilerV původním filmu Neverending Story, česky Nekonečném příběhu, hrál jednu z hlavních rolí obří létající pes. V moderním remaku ho může zjevně zastoupit obří létající Porsche Taycan a rovnou znít jako štuka při sestupu k zemi. Také rapidní propad hodnot ojetin je v jeho případě zjevně nekonečný příběh.
V původním filmu Neverending Story, česky Nekonečném příběhu, hrál jednu z hlavních rolí obří létající pes. V moderním remaku ho může zjevně zastoupit obří létající Porsche Taycan a rovnou znít jako štuka při sestupu k zemi. Také rapidní propad hodnot ojetin je v jeho případě zjevně nekonečný příběh.
3 122 591 Kč. Tolik peněz dnes potřebujete na první slušné Porsche Taycan v Česku, tedy pokud vynecháme úplné základy a sáhneme aspoň po verzi 4S. A máte-li větší dynamické ambice, musíte solit dál - na 5 414 741 vyjde rychlá verze Turbo S, na 6 189 935 Kč přijde vrcholné Turbo GT s paketem Wiessach. Tučné sumy? Ano, ale házím na stůl do banku všechny vnitřní orgány při sázce na to, že za ně nekoupil ještě nikdo nic. Příplatková výbava je rozsáhlá a u Porsche tradičně velmi drahá, i milionek navíc přistane na finální faktuře navíc, jako by se nechumelilo.
O to pikantnější je, že už ani ten milionek nepotřebujete na to, abyste si tohle auto koupili ojeté. Poklesy jeho hodnoty jsou brutální a je fascinující, jak se jim ne a nechce skončit.
Tohle téma zas jednou vytáhli na světlo světa kolegové z Jalopniku, kteří si všimli, že v USA ceny ojetých Taycanů klesly už pod 40 tisíc dolarů. To je dnes asi 820 tisíc a v Evropě na stejné ceny už můžete myslet též - zatím jen ve Velké Británii, kde pochopitelně koupíte auta s volantem vpravo, což je i případ vozu na fotkách okolo. Ale jak konstatují kolegové, vývoj je jasný a rychlý a je jen otázkou času, než ke stejné metě dospěje i jinde. Auto, které vidíte, tak stojí jen 29 tisíc liber, což je asi oněch 800 tisíc Kč. To je směšná cena.
Takže je to starý Taycan z roku 2010? Jistě, akorát se před rokem 2019 nevyráběl. Takže je bouraný? Ne. Tak nemá baterku. Ne, exempláře s porouchanou baterií po záruce - a že se najdou - jsou ještě o další statisíce levnější i s nájezdy v řádu desítek tisíc km. Tak je to nějaké holátko? Ale kdeže, v tomto případě jde o verzi Performance Plus s 93,4kWh akumulátorem a slušnou výbavou navíc. A za podobné peníze koupíte i verze 4S, které jsou obecně nejrozšířenější. Tak najel milion kilometrů, že jo? No ne, tady jsme na 125 tisících km, nájezdy do 100 tisíc km vás s cenou pošlou jen o 100 až 150 tisíc výš.
Ceny prostě padly takhle nízko, což je pozoruhodné vzhledem k tomu, jak nízko se propadly už před rokem, dvěma, třemi... Taycan skoro v libovolné verzi lze koupit za nízké desítky procent ceny nového ekvivalentu. Například nový Taycan 4S stojí dnes v Británii od 96 200 liber, tedy asi 2,7 milionu Kč. Dostat se s čtyř- až pětiletým vozem s rozumným nájezdem na 30 procent hodnoty nového vozu není žádný problém. To je pro první majitele brutální matematika.
O tomto jsme ale psali mnohokrát, pokračující vývoj stejným směrem pokládá nové nepříjemné otázky. Už v dřívějších článcích jsme se ptali, zda koupě po prvotním výrazném poklesu hodnoty je tak výhodnou, jak se zdá. Ano, nechat prvního majitele prodělat 2 miliony a slíznout většinu smetany zní lákavě. A ano, auto s cenou do 1 milionu na hodnotě „dva míče” znovu netratí, to je jasné. Ale když ceny takto padají dál?
Je třeba si uvědomit, že kdysi drahé ojetiny kupuje z většiny jiná sorta lidí, než jsou první kupci. Tím nechceme říci, že někomu, kdo si pořídil vůz za 5 milionů, je jedno, že o 3 přišel - jistě není. Ale obvykle na to má, pro kupce ojetiny za milion může být srovnatelně bolavá ztráta hodnoty pár set tisíc, která je v těchto sférách trhu stejně neobvyklá jako ztráta milionů o krok dřív.
Obáváme se tedy, že auta jsou Taycan jsou svým pokračujícím propadem hodnoty pastí pro kohokoli - absolutně jinou, relativně podobnou. Sám jsem o Taycanu párkrát uvažoval jako o druhém autě na krátké pojezdy, protože jeho ceny nutně lákají a špatné auto to opravdu není. Ale s tímto pokračujícím vývojem? Nedotkl bych se ho ani ošklivou holí, jak říkají Američané. Zase takové svezení, abych za něj platil násobně víc než za ježdění se srovnatelným spalovacím autem, to prostě není, zvlášť když žijeme v době, kdy si můžete koupit zajímavé starší auto a na ztrátě hodnoty nejenže neprodělávat, ale při obdobně mírném ježdění dostat za pár let i něco málo navíc...
Tohle evropský Taycan za 800 tisíc, žádný vrak, třebaže fotky s upraveným pozadím si prodávající mohl ušetřit. Je to britská verze, na stejné úrovni už jsou ale i v USA a stejným směrem míří i vozy z kontinentální Evropy. Foto: Sansa London, publikováno se souhlasem
Zdroje: Jalopnik, Autotrader UK, Autoscout24.de
