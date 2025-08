Ojetá Škoda Fabia nestojí moc a levné jsou i její opravy. Navíc nabízí motory, o kterých se té současné ani nezdá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Druhá a třetí generace českého hatchbacku i kombíku jsou hvězdami autobazarů. Ne však nutně kvůli své prvotřídní odolnosti a spolehlivosti. To spíš proto, že stále ještě odpovídají původnímu zaměření značky na jedničku.

Představovat Škodu Fabia by pomalu mohlo být nošením dříví do lesa, od roku 1999 se jedná o společníka nejednoho českého motoristy. A není se čemu divit, neboť mladoboleslavská automobilka zvládla s využitím koncernové techniky postavit nadmíru sympatický vůz, se kterým se dostanete stejně tak na parkoviště supermarketu, jako třeba na hory či k moři. To vše korunovaly ceny držící se na přijatelné úrovni. Škoda navíc v první generaci přišla Fabií RS, která dokázala, že i diesel může posloužit sportovně laděnému hatchbacku.

Původní provedení se dnes zdá být laťkou nastavenou hodně vysoko, kterou její následníci už nezvládli tak úplně přeskočit. Druhá generace nebyla designově zrovna povedená, a jakkoli RS přešlo na benzinový motor, ten už párovalo pouze s automatem. Následně tak zcela zmizelo z prodeje. Pár let na to se pakovaly i dieselové motory, stejně jako kombík. Korunu všemu pak Škoda nasadila značným sebevědomím, s jakým Fabii prodává - základ totiž dnes startuje na 419 900 Kč, to je na oholené litrové mini dost absurdní cena.

Pokud tedy hledáte spíše nižší ceny a větší svobodu volby, nezbývá vám nic jiného, než showroomy s novými vozy zaměnit za autobazary. Nabídka v nich je opravdu květnatá, na druhou stranu však hlavně v případě první generace již poněkud riziková. Je totiž třeba si uvědomit, že i nejmladší kusy mají na kontě už skoro 20letý provoz. Počítat tedy nelze nejen s žádnými továrními zárukami, ale ani s kvalitním pravidelným servisem, to spíš narazíte na zfušované domácí opravy všeho druhu.

My si tedy posvítíme hlavně na Fabii s pořadovým číslem 2 a 3. U obou se snažte vyhnout převodovce DSG, byť z trochu jiných důvodů. V případě druhé generace jde hlavně o problémy se spolehlivostí (dojíždí na ně především zmiňované verze RS), zatímco u nástupce si budete stěžovat spíše „jen“ na trhavé řazení. Zajímavé pak je, že kritickým okem je třeba pokaždé sledovat silentbloky, které odchází hlavně u aut s vyšším nájezdem, jenž Fabii bývá nezřídka vlastní.

Samotné zavěšení má nicméně mnohem odolnější druhá generace. Pružiny a tlumiče spadají spíše do ranku neproblematických komponentů, jak hatchback, tak i kombík byly spíše mušími vahami. O to horší vizitkou pro Škodu je, že brzdy odchází poměrně rychle. Zkontrolovat byste pak měli i výfuk, neboť i u třetí generace, která se vyráběla do roku 2021, jej už mohla nahlodat koroze. U jejího předchůdce pak nejspíše již muselo rovnou dojít na výměnu.

U druhé generace je rovněž třeba dát pozor na zadní světla či únik oleje v motorovém prostoru. U 1,2litrových motorů přitom může zlobit rozvodový řemen - pokud se tak při studeném startu dočkáte nepříjemného rachtání, je čas na jeho výměnu. Ta u generace třetí zabere technikovi tři hodiny práce, o vyloženě levnou opravu tedy nejde. Světla má nicméně toto provedení v pořádku, zatímco předchozí verzi trápí hlavně koncové lampy.

Problematických míst tedy není zrovna málo, na druhou stranu však náhradní díly nejsou drahé a opravu ve většině případů zvládnou i neautorizované servisy. Ceny pak startují u druhé generace okolo pouhých 40 tisíc korun, zatímco na jejího nástupce je třeba našetřit alespoň třikrát tolik. Jen je škoda, že výkonová křivka se u něj vyšplhala pouze k metě se 125 koňmi, zatímco předchozí RS disponuje hned 180 kobylami na předních kolech.

Druhá generace byla poslední, kdy bylo nabízeno i provedení RS disponující 180 koňmi. Jejich přenos však měla na povel pouze automatická převodovka DSG, která je velkou slabinou vozu. Foto: Škoda Auto



Nástupce se pak sice vrátil k hezčím tvarům, jenže se sportováním už skončil. Foto: Škoda Auto

Zdroj:

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.