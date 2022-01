Ojetá Škoda Kodiaq je jako vůz dvou tváří, vedle silných stránek dojíždí na koncernové úspory před 9 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Škoda Auto

Kodiaqů v bazarech po loňském faceliftu přece jen přibylo a i vzhledem k cenám nových vozů dává jejich koupě větší smysl než dříve. Je tedy nejvyšší čas se podívat, jak si český medvěd mezi SUV vede jako ojetina.

Škodu Kodiaq rozhodně nemusíme detailně představovat, jen za uplynulých pět let si ji v Evropě pořídilo přes 330 tisíc lidí. Loni v dubnu tento vůz prošel faceliftem, který se zaměřil hlavně na světlomety, nárazníky a multimediální systémy. O rozsáhlou modernizaci se tedy nejednalo, přesto znamenala jistý mezník. Vozy v autobazarech totiž začaly být dostupnější, ať již jde o množství, tak o cenu. Jelikož ale v mezičase začal být nedostatek aut v globálním měřítku, nelze ani dnes ojetý Kodiaq pořídit zrovna levně - minimem je 420 tisíc korun.

Tato suma pochopitelně není z nejnižších. Nicméně je třeba připomenout nejen to, že vrcholné SUV mladoboleslavské značky je maximálně pět let staré, ale rovněž že nové exempláře jsou k dispozici od 863 900 Kč. A pokud je chcete napěchovat lepší výbavou a osadit výkonnějším hnacím ústrojím, rázem jste nad milionem korun, než se stačíte nadál. Není tak vlastně překvapivé, že se lidé obracejí stále více na autobazary než na oficiální prodejce značky. S ohledem na data techniků německých STK se pak nezdá, že by dělali chybu.

V rámci spolehlivosti je Kodiaq hodnocen poměrně pozitivně, jakkoliv hned na úvod je třeba zmínit jeho stěžejní slabinu související s koncernovými úsporami. Tuzemské SUV je totiž postaveno na platformě MQB, stejně jako třeba Volkswagen Golf. Ve srovnání s německým kompaktem ovšem narostlo na 4,7 metru do délky a minimálně váží 1 549 kilo. Jakmile pak zvolíte verzi 2,0 TDI s automatem a pohonem všech kol, rázem jste na 1 818 kg. Tomu však neodpovídají brzdy.

Zatímco většina brzdového ústrojí je ještě v normě, v případě kotoučů je počet závad dvojnásobný ve srovnání s celkovým průměrem. V případě zájmu tedy rozhodně zauvažujte o tuningových komponentech, s nimiž sice bude spojena vyšší cena, ovšem také lepší účinek resp. odolnost. Je ovšem třeba také zmínit, že s většími kotouči musí být spárována i větší litá kola, což pro změnu vede ke snížení komfortu i terénních schopností. Osmnáctky tak lze vnímat jako zlatý kompromis.

Nejde nicméně jen o brzdy, další stížnosti - byť již menší - míří k úniku oleje z motorů a převodovek. Ještě méně výtek se týká výukového ústrojí a světlometů, to je ale v rámci továrních bolístek vše. Jakkoliv je třeba zkontrolovat, zda vámi vyhlédnutý vůz má vyměněné sedadlo u spolujezdce, na což mělo dojít v roce 2019 v rámci svolávací akce.

Můžeme pak už jen dodat, že největší smysl dává Kodiaq s dvoulitrovým dieselem, s nímž je schopen i v reálném světě jezdit za 8 litrů na sto kilometrů. Tažná kapacita pak může činit až 2,5 tuny, zatímco do zavazadelníku pobere pětimístná verze i 2 065 litrů nákladu. Na provedení se 190 koňmi ovšem budete potřebovat více než půl milionu korun, a to přesto, že nájezd se u levnějších kousků pohybuje dalece za 200 tisíci km.

