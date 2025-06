Ojetá stylová sportovní audina je bolestivou vzpomínkou na doby, kdy jste si do takového auta mohli poručit prakticky cokoli včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Je to pořád atraktivní, technicky vyspělé, řidičsky zajímavé a velmi kvalitní auto, přesto z něj trochu bolí u srdce. Ne proto, čím je, ale co se od té doby z nabídky Audi A4 vytratilo. Dnes nemáte šanci si nic podobného koupit jinde než v bazaru.

Audi S4 bylo původně k mání pouze jako sedan či kombík. S příchodem třetí generace označené jako B6 ovšem Němci přistoupili k rozšíření nabídky a vůbec poprvé vyrukovali také s kabrioletem. Spolu s ním se vrátil i 4,2litrový osmiválec, se kterým bylo možné spojit již originál. Druhá generace totiž byla výlučně k dispozici s 2,7litrovým šestiválcem. Důvodem byly mimo jiné přísnější emisní regule na obou stranách Atlantiku.

V roce 2005 se Audi pochlubilo se čtvrtou generací S4, jakkoliv provedení B7 bylo fakticky spíše velkým faceliftem. Došlo u něj ovšem na celou řadu změn, díky kterým nikdo ani nepomyslel, že jde o verzi B6 v novém hávu. Předně se totiž změnila čelní maska, a to na rozměrnější jednodílnou. Za ní se pak nastěhovala znovu 4,2litrová jednotka, přičemž V8 byl přepracován do posledního šroubku. Nově byl totiž celohliníkový, s pěti ventily na válec a sekvenčním vstřikováním.

Výsledkem bylo 334 koní, tedy výrazně vyšší výkon než u předchozího šestiválce twin-turbo (265 koní). Tuto jednotku přitom používala i první generace RS4, v jejímž případě motor produkoval 381 koní. S4 se mu tak přiblížilo na dostřel, a to dokonce i v rámci dynamiky, jakkoliv oficiální data zmiňovala sprint na stovku za 5,6 sekundy u sedanu a 5,9 sekundy u kabrioletu. Reálně však čtyřdvířko danou disciplínu zvládalo pod 5 sekund, tedy za stejný čas jako RS4 B5.

S tímto zrychlením, stejně jako s maximálkou 250 km/h, dokáže S4 zabodovat i dnes. A jakkoliv jeho nástupci jsou na tom ještě o poznání lépe, v souboji o emoce vlastně tahají za kratší kus provazu. Pokud totiž sáhnete po loni ukončeném S4, můžete pod kapotou počítat jen se šestiválcem a automatem. Tutéž techniku pak užívá i RS4, byť v jeho případě je motor 2,9litrový a disponuje dvěma turbodmychadly na rozdíl od jednoho, se kterým je spárován třílitr.

S4 Cabrio generace B7 je tak vlastně dnes již prakticky nikým nenabízenou možností, jak spojit atmosférický osmiválec s manuální převodovkou a stahovací střechou. To ovšem znamená, že i dvacetileté kousky mohou snadno přesáhnout vaše finanční možnosti - startuje se totiž na nějakých 400 tisících korun. Pokud ovšem chcete, aby u toho byl nízký nájezd, budete si muset připravit i dvakrát vyšší sumu. Jako nové se přitom S4 prodávalo od 1,6 mil. Kč výše.

Když se přitom zadíváme nejen na nabídku kabrioletu, ale všech karosářských verzí, zjistíme, že mnohé kousky mají najeto i takřka 300 tisíc kilometrů. To jen svědčí o kvalitě, s jakou Audi poslalo generaci B6 do světa. Nicméně i tak je třeba vstupovat do bazarů s jistou obezřetností. Osmiválec totiž může být sužován problematickým rozvodovým řetězem, kvůlli čemuž přichází o výkon. Mimo to je třeba počítat buď s únikem nebo s nadměrnou konzumací oleje.

Na systém pohonu všech kol míří spíše chvála, v případě upřednostnění automatu před manuálem ovšem zkontrolujte, že opravdu docházelo nejpozději jednou za 120 tisíc kilometrů na výměnu oleje. Jinak můžete řešit poměrně drahou opravu. Na paměti pak mějte, že S4 Cabrio váží vcelku tučných 1 855 kg, což se mohlo negativně projevit jak na podvozku, tak na ložiscích či brzdách. A nové kotouče opravdu nechcete kupovat stejně často jako pneumatiky.

Osmiválcový kabriolet přitom nedávno vyzkoušeli i naši němečtí kolegové. Ti jen potvrzují, že Audi skutečně svého času platilo za absolutního lídra v otázce interiérů, neboť z kabiny dýchá robustnost i dnes. Omšelý je po najetí takřka 108 tisíc kilometrů pouze volant a hlavice řadicí páky, stejně jako zaevidovali pár kosmetických vad v případě interiéru. Cena 19 980 Eur neboli 495 tisíc korun místo původních 68 615 Eur (1,67 mil. Kč) je tak plně na místě.

Jak přitom redakce Auto Bildu dodává, s ohledem na to, že jde o kabriolet, je třeba zkontrolovat i střechu, a to jak samotné plátno, tak i hydraulický mechanismus. Prověřit je třeba i to, že nedošlo na ucpání drážek pro odtok vody, jinak ta se mohla dostat dovnitř a odstartovat korozi. Protože ovšem testovaný kousek disponoval plně prokazatelnou servisní historií, na žádnou podobnou patálii tohoto druhu nedošlo.

S4 Cabrio generace B7 dnes může okouzlit více než v době svého vzniku, umožní vám totiž spárovat atmosférický osmiválec s manuální převodovkou a stahovací střechou. Foto: Audi

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

