Ojetá Tesla Model 3 vypadá díky svým cenám lákavě, jakkoli starší kusy jsou ale finanční past

včera | Petr Prokopec
Při své třídě, velikosti, vnitřním prostoru a výkonu vypadá za peníze, za které se dnes dá Model 3 koupit ojetý, jako lákavé zboží. Jenže hranice mezi slušným autem za slušné peníze a nepojízdným souborem náhradních dílů s kapitálově zápornou bilancí může být velmi, velmi tenká.
Na představení Tesly Model 3 došlo v roce 2017. O čtyři léta později se tento elektromobil stal vůbec prvním, který kdy překonal metu jednoho milionu prodaných exemplářů. Jeho faceliftované provedení je k dispozici i dnes, u nás si jej můžete objednat od 925 490 Kč. To nejsou až tak velké peníze, zvlášť když si uvědomíte, co za ně dostáváte - Model 3 je 4,7metrový sedan, který i v základní verzi zvládá stovku za 6,1 sekundy. Kromě toho má na jedno nabití zvládnout 534 km, což sice není reálná hodnota, většinu jízd ale i tak obslouží.
Ještě zajímavější nabídkou se na první pohled zdá být ojetý Model 3. Jakkoli zpočátku bylo možné ojeté Tesly prodat dráž, než je majitelé koupili, dnes už dávno nejsoi imunní vůči drastickým propadům hodnoty. Nicméně je třeba dodat, že ceny ojetin klesají rychleji v USA než v Evropě, tady trpí Tesly touto nemocí elektrických aut méně než jiné elektromobily.
Potvrzují to i kolegové Auto Bildu, kteří vyzkoušeli Model 3 Dual Motor Long Range z roku 2020. Ten původně stál 55 480 Eur neboli 1,35 milionu korun, a po najetí 150 440 km je k mání za 19 980 Eur (486 tisíc Kč). O vyloženě levný kousek tedy nejde, zvlášť když vezmete v potaz jeho stáří a nájezd hrající klíčovou roli. Tesla totiž u vozů s prodlouženým dojezdem nabízí záruku na 8 let či 192 000 km - pro případného zájemce to tedy znamená, že má 42 tisíc kilometrů, než si musí začít dělat vrásky.
Výměna baterií totiž není zrovna levná záležitost, Tesla si za výměnu paketu (nikoli nový nahradní, stará baterie vám nezůstane) účtuje 13 314 Eur (325 tisíc Kč). Znamená to tedy, že nový majitel možná bude muset po dvou třech letech provozu investovat do vozu znovu pomalu tu stejnou částku, jakou už zaplatil. A to se vlastně ještě musí modlit, aby vše ostatní bylo zcela v pořádku - třeba přední elektromotor vychází na 3 034 Eur (74 000 Kč), přičemž Tesla s ním spojuje sice taktéž osmiletou záruku, ovšem dále omezenou nájezdem 160 000 km, což je za rohem.
Vozy z prvních let výroby navíc přihazují řadu dalších kvalitativních problémů. Německý TÜV Report poukazuje hlavně na nadprůměrný počet závad souvisejících s odpružením či brzdami. Tesla je navíc nechvalně známá problémy s lakem, na který navíc máte pouze roční záruku. Ochrana proti odlétávání kamínků je pak podprůměrná, u pár let starých aut tak musíte na 100 procent počítat s menším či větším počtem „pih“ na kráse. Stejně tak musíte u starších aut očekávat nerovnoměrné spáry mezi jednotlivými panely karoserie, špatně seřízené dveře či třeba přední kapotu. Uvnitř vám pak náladu mohou zkazit odchlipující se dekory či špatně přichycené čalounění.
Ojetý Model 3 je tak sázka do loterie. Hlavně u verzí před faceliftem je třeba počítat s nižší kvalitou, jejich stáří a nájezd pak sebou nesou i riziko brzké výměny baterií. Na novější kousky lze hledět pozitivněji, na druhou stranu vás však jejich pořízení nevyjde tak levně. Tak jako tak vás ovšem čekají platby stále vyššího pojištění, mimo to si musíte zvyknout i na trochu odlišný koncept ovládání, neboť většina funkcí je soustředěna na centrální dotykový displej.
Model 3 sice vizuálně moc nestárne, jako ojetina však představuje nemalé riziko. Zvlášť pokud si kupujete starší kusy, u kterých máte už jen minimální nebo žádnou tovární garanci na baterie. Foto: Tesla
Zdroj: Auto Bild
