Ojeté Audi A4 je v bazarech nečekaně přehlížené zboží, vysokou spolehlivostí pojí s příznivými cenami před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Současný trh s ojetinami žene ceny spousty aut nahoru, ne na všechna ale působí stejně. Ve stínu aktuálních cen obyčejných ojetin mohou snadno překvapit sumy požadované za Audi A4 generací B8 a B9, vzhledem ke kvalitě těchto vozů nejsou vysoké.

Není tomu dlouho, co jsme si podrobněji posvítili na Audi A6 generací C6 a C7. Obě jsou k mání v autobazarech za příjemné ceny, a to navzdory stávajícímu nedostatku aut. Na auta vyráběná od roku 2004 vám stačí jen 68 tisíc korun, pro vozy sjíždějící z linek po roce 2011 je třeba do peněženky sáhnout nejméně pro 220 tisíc. To vše navzdory prémiovému logu, jemuž navíc odpovídá i vysoká kvalita a spolehlivost. Spíše musíte mít smůlu, abyste narazili na vysloveně špatný kousek, než abyste s největším štěstím sáhli po tom bezproblémovém.

A jak je na tom menší A4 a odvozený model A5? To prozkoumáme nyní, znovu hlavně za pomoci dat německého TÜV Reportu. V něm i tuto dvojici se čtyřmi kruhy ve znaku nalezneme v nadprůměru, byť o trochu níže než A6 a podobně odvozená A7. Je to nicméně pochopitelné, neboť jde o levnější modely, u kterých logicky docházelo k větším kompromisům. Za výše postavenými vozy navíc A4 zaostává v případě nájezdu, jakkoli je třeba dodat, že ve srovnání s většinou ostatních aut je stále výrazně vyšší - třeba oproti Toyotě Aygo sdílející stejnou příčku je dokonce dvojnásobný.

Němečtí technici ovšem i přesto poukazují na vysokou kvalitu a odolnost. První STK totiž bez problémů zvládá hned 94,2 procenta vozů, které na ni zamíří. I s rostoucím věkem ovšem A4 nedává důvod k obavám, ba co více, ve zmiňovaném reportu jej najdeme v každé následující kategorii výše a výše. Stejně jako v případě výše postavené dvojice je ovšem třeba dodat, že vysoká spolehlivost není automatická. Zejména novější provedení bylo předmětem hned několika svolávacích akcí.

U vybraného vozu generace B9 tedy rozhodně prověřte, zda prošlo technikům Audi pod rukama kvůli airbagům, či předním a zadním oknům, jež byly nesprávně nalepené a mohou odpadávat. Špatné sváry pak pro změnu mohou vést při nárazu zezadu k uvolnění opěrek předních sedadel, ulomit se ovšem může i tažné zařízení. A aby toho nebylo málo, v případě instalace audio systému B&O mohou odpadávat některé dekorativní prvky. Rizikových oblastí tedy nakonec není málo, vše ale Audi mělo napravit bezplatně.

I tak je nicméně třeba ještě zkontrolovat tři věci, neboť někteří majitelé velmi často zmiňují nadměrnou spotřebu oleje a problémy se spárováním iPhonu. Opomenout pak nesmíme ani opotřebované zavěšení, přičemž u pětiletých aut je míra problémů hned čtyřnásobná ve srovnání s celkovým průměrem. Zajímavé přitom je, že předchozí generace B8 je v tomto ohledu zcela v pořádku. Stejně jako starší i novější vozy nejsou zatížené korozí, problémy s řízením nebo s pružinami a tlumiči.

U generace B8 se nicméně dále zaměřte na přední světla a brzdové hadičky. Únik oleje z motorů či převodovek je pak spíše ojedinělou záležitostí, v případě DSG nicméně může docházet k zablokování parkovacího režimu. S motory TDI je pak pro změnu spojen defektní dvouhmotový setrvačník a docházet může i na předčasné opotřebení spojky, má-li auto nějakou. Nejnebezpečnější závadou jsou pak litá kola, jejichž životnost není zrovna dlouhá - proto je Audi raději měnilo zdarma.

Tím jsme se dostali do finále, respektive k cenám. V případě generace B8 startují na 120 tisících Kč, což je výše než u A6 generace C6. Dáno je to však tím, že A4 je mladší, vyráběná byla v letech 2007 až 2015. Či od onoho roku 2015 do současnosti, pokud se bavíme o novějším provedení B9. I proto se v jeho případě startuje na 400 tisících korunách. Odměnou je vám ale mimo jiné nižší nájezd, na takto dobře hodnocené auto jde v obou případech o příznivé cifry.

Audi A4 generace B8 může mít problémy v motorovém prostoru, jde ale spíše o ojedinělé záležitosti. Foto: Audi



S nástupcem je spojeno nejen větší množství svolávacích akcí, ale rovněž haprující zavěšení. Foto: Audi



Hodnocení se netýkají jen sedanu či kombíku A4, ale také modelu A5, který je vyráběn jako kupé, kabriolet a pětidvéřový liftback zvaný Sportback. Foto: Audi

Zdroje: TÜV, Auto Bild

