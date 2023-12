Ojeté Audi A5 je přehlížená stylová alternativa Škody Octavia. Už po pár letech ho koupíte za málo, vydrží ale hodně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Docela se divíme, že Audi tento pětidvéřový liftback udržuje v nabídce - málokdo s touto koncepcí udělal v prémiové lize štěstí a zájem zákazníků je omezený. To je ale dobrá zpráva pro kupce ojetin, A5 Sportback druhé generace díky tomu jako ojetina není drahá.

Po prémiových vozech sice touží většina lidí, jako nové si je však může dovolit jen málokdo. Důvodem je pochopitelně cena, která je daleko vyšší než pár průměrných měsíčních platů. Za důkazem ostatně můžeme zamířit třeba k takovému Audi, které model A5 Coupé nabízí od 1 246 900 Kč. Za stejnou cenu pořídíte i pětidvéřový Sportback, za kabriolet s plátěnou střechou je ale třeba zaplatit o zhruba čtvrt milionu korun více. To ale není nic proti variantám RS, jenž vám říkají pane až po utracení alespoň 2 486 900 Kč.

V případě těchto variant ovšem musíte čelit pětiletému utahování opasků ad infinitum, bez jídla a vody ovšem nikdo nevydrží ani poloviční dobu. To logicky znamená, že showroomy s novými vozy je třeba vyměnit za autobazary. V nich je možné druhou a stále aktuální generaci A5 pořídit od zhruba čtvrt milionu korun, což je přesně ta hraniční suma, jakou má většina Čechů na nákup ojetiny připravenou. A je o co stát.

Zejména jako Sportback je A5 stylovým a přitom velmi praktickým vozem. Je to liftback, takže koncepce odpovídá Škodě Octavia se všemi jejími výhodami. Auto navíc nemá na kontě plejádu problémů, naopak patří k tomu statisticky nejspolehlivějšímu, co lze ve střední třídě mít. Auta vyrobená v období od 1. května do 31. října 2016 trápí předpínače bezpečnostních pásů, ty, jenž továrnu opustila mezi 1. únorem a 31. červencem 2017 pak mají problém s airbagem spolujezdce. Obojí pochopitelně může špatně skončit hlavně při kolizi, proto je nezbytně nutné nechat inkriminované kusy zkontrolovat u dealera. Audi přitom pokaždé přistoupilo ke svolávací akci, té se ale nemuseli zúčastnit všichni majitelé.

V případě aut, která byla vyrobena mezi 26. únorem a 14. březnem 2019, pro změnu v servisu nechce zkontrolovat úchyty tlumičů. Při jejich výrobě totiž došlo na chybu v licím procesu a je zapotřebí náhrada. Když pak navíc budete mít vybraný kousek na zvedáku, hoďte ostřížím okem také po nápravách. Běžně totiž sice Audi nemá problém s korozí, v tomto případě ale zjevně automobilka lehce podcenila ochranu. Pokud ale majitel před vámi přistoupil k příkladné péči, není nájezd přes 200 000 km problémem.

Výčet závad je tím u konce, A5 se tedy zdá být nadmíru kvalitním vozem za dobré peníze, který vypadá dražší, než ve skutečnosti je. Přesto jeho pořízení důkladně zvažte, máte-li napjatý rozpočet. Potenciální problém je pochopitelně v servisech, kde se technici neptají, zda jste prvním či desátým majitelem, jejich ceny jsou vždy stejné. A nejsou opravdu nízké, což platí také o náhradních dílech. Třeba jen startér vás tak vyjde na 32 tisíc korun, ještě víc pak dáte za alternátor. Což platí třeba i o takovém lakovaném blatníku.

I když je tedy A5 spojeno s vysokou spolehlivostí, v případě aut za oněch čtvrt milionu korun je třeba počítat s vyšším nájezdem, a tedy s větší pravděpodobností, že již budete platit výměnu většího množství běžných komponentů. Pokud tedy nemáte alespoň 100 tisíc korun rezervu, raději zůstaňte u oné Škody, u níž 250 000 Kč stačí na pořízení i provoz.

Audi A5 Sportback generace B9 vypadá atraktivně už ve standardním hávu, jako přiostřená S5 působí ještě lépe. Na tu už je třeba víc peněz, skromnější motorizace ale dnes koupíte od čtvrt milionu korun. Foto: Audi

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

