Ojeté BMW řady 3 koupíte na dnešní dobu překvapivě levně, na některé části je ale třeba dát velký pozor včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to stále jedna z velmi populárních ojetin, přesto se ceny předchozích dvou generací dostávají zvlášť na současné poměry dost nízko. Kvalita je stále velmi slušná, přehlédnutí některých vad vás ale můžete stát víc než celý vůz.

Pro řadu lidí je BMW řady 3 vysněným vozem. Jako nové si jej ovšem může dovolit jen málokdo, neboť za základní verzi sedanu musíte dealerovi vyskládat na dřevo 863 200 Kč. To jsou sice stejné peníze jako v případě Škody Kodiaq, jde ale přece jen o trochu jiné auto. Pod kapotou pak sice svou práci odvádí relativně ucházejících 156 koní, za kterými stojí dvoulitrový čtyřválec, ovšem to na okouzlení většiny publika nestačí. Jakmile pak zatoužíte po poněkud adekvátnějších technice, pod milion korun již v showroomu mnichovské značky nenakoupíte. A na slušnou vizuální i výbavovou specifikaci je třeba přidat další statisíce.

I to je jeden z důvodů, proč značná část klientely míří do autobazarů, kde pátou generaci (dle karosářské verze ozdobenou interním kódem E90/E91/E92/E93) můžete pořídit již od nějakých 70 tisíc korun a před pár dny jsme vám ukazovali dodnes skoro nový kus i s pořádným motorem za pořád nízké statisíce. Rozhodně byste se ovšem měli vyvarovat dvoulitrových dieselů vyrobených po roce 2007, u niž hrozí selhání rozvodového řetězu. Jeho oprava v autorizovaném servisu totiž může stát více, než jste zaplatili za samotný vůz. Není to však nic proti poruchám pohonné jednotky u limitované verze 320si, neboť v takové chvíli vám z účtu zmizí dokonce stovky tisíc korun.

Zkontrolovat motorový prostor byste nicméně měli u kteréhokoliv provedení i roku výroby, a to kvůli případnému úniku oleje. Platí to i v případě šesté generace (F30/F31/F32/F80), u které BMW začalo kupé a kabriolet nabízet pod označením řada 4. U novějšího modelu je navíc třeba ověřit, že vyhlédnutý vůz prošel svolávací akcí, která byla zaměřena na výměnu defektního ventilu EGR. Pokud k tomu totiž nedošlo, pak hrozí samovznícení. Nešlo přitom o jedinou svolávací akci, ta druhá byla zaměřena na problematické pásy všech variant vyrobených na podzim roku 2014.

Od pohonných jednotek se můžeme přesunout k podvozku, kde hlavní slabinou páté generace jsou pružiny a tlumiče. Její nástupce je však v obou ohledech bezproblémový, stejně jako se kritika nesnáší ani na řízení. Zmiňována pak nikým není ani koroze, a to ani v případě brzd, jejichž kotouče navíc nevykazují známky předčasného opotřebení. V případě brzdových hadiček aut, jejichž věk přesahuje 11 let, vás ovšem nejspíše čeká výměna. A zkontrolovat nechte i parkovací brzdu, a to dokonce u novějšího provedení - majitelé si na ni stěžují již po čtvrtém roce užívání.

Za pochvalu naopak stojí světlomety, i když se může stát, že u šesté generace narazíte na problémy s předními lampami. Zajímavé pak je, že novější model má rovněž problémy s emisemi. Zda přitom za tím stojí zmiňovaný EGR ventil či ještě něco dalšího, vám ovšem musí říci technici. Výfuk jako takový je nicméně v pořádku, a to i u starších aut. Ve finále tedy rizikových oblastí není až tak moc, navíc za těmi zmíněnými stojí zpravidla vysoký nájezd. Méně ojetá auta jsou tedy logicky spolehlivější, pochopitelně však za ně musíte zaplatit více.

Tím se dostáváme k samotnému výběru, kdy máte k dispozici poměrně široké portfolio. Volit můžete hned z pěti karosářských variant, kromě sedanu, kombíku, kupé a kabrioletu totiž BMW u šesté generace nabízelo i fastback Gran Turismo, který je velmi praktickou a kvůli svému specifickému vzhledu relativně levnou volbou. Po stránce výkonové pak nabídka startuje provedením 316d se 116 koňmi a vrcholí variantami M3/M4, kdy u původních specifikací dostanete pod pravou nohu 421 koní a u těch novějších v provedení Competition dokonce až 450. Na nízké ceny ale v tu chvíli můžete rovnou zapomenout, startuje okolo 1 milionu korun i za nejvíce ojeté a nejstarší kusy.

BMW 3 páté generace nemá až tak mnoho slabin, jejich odstranění však v kontextu s nízkou cenou může vyjít velmi draho. Foto: BMW



Relativně levně se dá pořídit i generace šestá, při výběru však zkontrolujte hlavně to, zda prošla svolávací akcí spojenou s problematickým ventilem EGR. Foto: BMW



Co platí o novějším sedanu a kombíku, lze aplikovat i na kupé a kabriolet, které se však již pyšnily označením řada 4. Foto: BMW

Zdroje: TÜV, Auto Bild

