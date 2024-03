Ojeté elektromobily dál ztrácí na hodnotě raketovým tempem. Jsou na tom 9krát hůř než trh, 3krát hůř než propadáky Maserati před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud jste měli pocit, že se tento trend po vývoji předchozích let musí brzy zastavit, pak zatím nepřišel ten den. I když se vývoj cen na trhu ojetin obecně zklidnil, elektromobily dál ztrácí na hodnotě statisíce za rok jako nic.

Elektromobilům bych odpustil kdeco, jako člověk potřebující auto ke své práci, který se snaží efektivně vynakládat nelehce vydělané peníze, ale nepřekousnu přinejmenším dvě věci. Tou první je omezená použitelnost, která fakticky znemožňuje vlastnictví podobného vozu, pokud musíte být flexibilní i v případě náhlých a opakovaných delších přesunů. Tou druhou je pak extrémní ztráta hodnoty, která z nich činí velmi drahý špás ani zdaleka nevyvážený ekvivalentním užitkem.

Dnes se budeme soustředit na druhý zmíněný aspekt, který je v ekonomické rovině velmi bolavý. Že je nějaké auto drahé na pořízení, může být problém, ale nemusí, pokud na něj máte a ono neztrácí hodnotu. Auto není rohlík, není to tak, že ho jeden den koupíte, to je váš konečný výdaj a pak můžete s koupenou věcí už jen různě naložit. Auto má jistou trvalou hodnotu a váš konečný výdaj spojený s jeho provozem obvykle určí až cena vozu při jeho pozdějším prodeji.

Pokud si tedy koupíte třeba auto za 1 milion a po čtyřech letech ho prodáte za 500 tisíc Kč, stálo vás v prvé řadě onen půlmilion rozdílu. Že jste v mezičase utratili něco za palivo, servis nebo spotřební materiál typu pneumatiky, je hezké, bez mimořádně vysokého nájezdu se to ale stane relativně nevýznamným. Určující pro cenu vašeho vlastnictví bude zkrátka obvykle ztráta hodnoty, která může být velmi odlišná - snadno o desítky procent a stovky tisíc korun.

Lidem obvykle dělá problém v těchto intencích uvažovat, mají pocit, že za auto peníze „utratili”, je to výdaj jako každý jiný a peníze jsou prostě pryč. Nejsou, byly do něčeho investované. A pokud se investují chytře, může být z výdaje i příjem. Však pokud jste si před pár léty koupili třeba BMW M3 E46 a jezdíte s ním do 10 tisíc km za rok, snadno jste na něm současně vydělali.

Proto je třeba ztrátu hodnoty auta sledovat. A i proto jsou pro mě elektromobily nepřijatelné, neboť zkrátka nemám žaludek - a možná ani peníze -, abych propady jejich hodnoty snášel. Že budou v tomto ohledu problematickým zbožím kvůli rychlejšímu technickému vývoji, uměle vyvolanému zájmu na trhu nových vozů, který se nezrcadlí na trhu ojetin, či omezené životnosti dané drahými akumulátory, se říkalo už dávno a později se to znovu a znovu potvrzovalo. Tento trend ale jako by nebral konce.

Připomíná to nová studie firmy iSeeCars, která analyzovala přes 1,8 milionu prodejů 1 až 5 let starých ojetin uskutečněných mezi únorem 2023 a stejným měsícem roku 2024. Podle ní ceny ojetých vozů klesají napříč trhem a meziročně se změnily o 3,6 % směrem dolů bez ohledu na značku či typ pohonu. Pokud ale ze získaných dat začneme vykusovat specifické vozy, zjistíme vskutku dramatické odlišnosti.

Hybridní auta klesají na ceně rychleji než ta spalovací, meziroční změna o 6,5 % ale pořád není drama. Co jde označit za drama, to je vývoj v případě elektrických vozů. Jejich hodnoty se meziročně propadly o ohromujících 31,8 %. A jsou níž tak moc, že nejenže skoro 9krát překonávají vývoj celého trhu a 5krát pokles cen hybridních aut, ale špatně si vedou i ve srovnání s tradičními cenovými propadáky typu Maserati. Vozy této italské značky přišly za stejné období v průměru o 9 procent své hodnoty, elektromobily obecně jsou na tom ještě víc než 3krát hůř.

A není to tak, že by aspoň některé elektrické vozy byly ušetřeny. Největším poraženým je Chevrolet Bolt, který je za jediný rok dole o 30,4 %, Nissan Leaf je ale v těsném závěsu s poklesem o 29,1 % podobně jako Kia Niro EV 27,1 %. Jde to tak i dál, pomyslnou top 10 opanovaly elektromobily se sedmi umístěními, přičemž Tesly jsou tu též. Modely 3, S a X se nevymykají trendům, když klesly na ceně až o 24,6 %. Tesla je ostatně v průměru nejvíce se propadající značkou vůbec s výsledkem -28,9 %.

Je to pozoruhodný a vpravdě tristní stav věcí, neboť tu nejde jen o nějaké hrátky s procenty. Za těmito propady stojí konkrétní prodělané peníze, podle iSeeCars až 19 919 USD (460 tisíc Kč) u Tesly Model X. To je hromada peněz, skoro 40 tisíc za měsíc, spousta lidí zdaleka nemá ani takový čistý plat, kterým musí zaplatit úplně všechno, ne jen náklady vlastnictví (nikoli však kompletního provozu) jediného auta.

Přehled nejhorších modelů následuje, rada z přehledu vyplývá jediná - pokud chcete auto s co nejmenším poklesem hodnoty, volte čistě spalovací vůz. Těch na trhu uměle ubývá, poptávka po nich ale klesá pomaleji, pokud vůbec. Právě díky tomu si drží cenu tak dobře, u hybridů a především u elektromobilů je tomu přesně naopak.

Auta s nejvyšším meziročním poklesem hodnoty podle iSeeCars

Elektromobily zůstávají ohromnými cenovými propadáky. A Tesly nejsou výjimkou, naopak, Model 3 je jedním z nejhorších sledovaných modelů, Tesla pak nejhorší značkou. Foto: Tesla

