Ojeté elektromobily dramaticky ztrácí na ceně, na trhu je jich víc než koupěchtivých zákazníků

Už léta tvrdíme, že přirozený zájem o elektromobily je minimální a společně s nutně kratší životností těchto aut se postupem času postará o drastický propad hodnoty ojetin neznámý ze světa spalovacích vozů. Dění ve Velké Británii tuto tezi jen potvrzuje.

Prakticky od chvíle, kdy politici přišli s tím, že elektromobily jsou naprosto čisté, a proto budou za pár let jedinými vozy, které se budou moci prodávat, zmiňujeme, že opravdu nejde o dobrý nápad. Nikoli proto, že by lidé ze své podstaty chtěli životnímu prostředí škodit. Ovšem na rozdíl od vlád nemohou „na sekeru“ fungovat donekonečna. Pokud si tedy na pořízení nového vozu musí půjčit peníze, musí je rovněž vrátit, navíc i s úroky. Většina zákazníků si navíc nemůže dopřát rozsáhlý vozový park, obvykle jediné jejich auto tedy musí být schopno zastat pokud možno vše.

I když tedy některé ankety zaměřené na přijímání elektromobility vytváří relativně pozitivní dojem, nesmíme zaměňovat dojmy s pojmy. Když se totiž lidí zeptáte, zda by si bez ohledu na finance chtěli bateriové auto pořídit, dočkáte se z drtivé většiny pozitivních odpovědí. Jakmile nicméně dojde na samotnou koupi, rázem se bavíme o jednotkách procent lidí. Navíc i v tomto případě zájem nemalou měrou ovlivňovaly vskutku velkorysé dotace. Jenže i s těmi bude postupně konec.

Co přesně to znamená, naznačujeme opravdu již několik let v kuse. Politiky i výrobce čeká velmi kruté vystřízlivění, neboť zájem půjde dolů. Jak moc, bude mimo jiné záviset rovněž na cenách elektrické energie. Znovu zelená politika je totiž vyhnala do rekordních výšin. Přitom elektřina je stále ještě oproštěna od spotřební daně, která na ni během několika málo let stoprocentně dopadne. Pokud je totiž někdo nenasytný, jsou to právě zákonodárci. A jakmile těm se začne vyprazdňovat koryto plněné daněmi z pohonných hmot, logicky zatouží po jiném.

K čemu přesně tento vývoj vede? Připočteme-li přirozeně mnohem kratší životnost elektrických aut, pak nutně k rychlému poklesu cen ojetých elektromobilů. Tento vývoj přijde až časem, v poněkud avantgardní Velké Británii ale nastal už nyní. Hodnota použitých elektroaut dle společnosti Cap HPI za posledních dvanáct měsíců klesla o 18 procent, což je vskutku zarážející. Až dosud se totiž mluvilo hlavně o tom, kterak i ojetý bateriový vůz lze prodat dráže, než za kolik jste jej pořídili. To ovšem korespondovalo s posunem celé branže, která zdražovala jak na běžícím pásu, to už se nyní neděje.

Výrobci navíc elektrická auta během čipové krize upřednostňovali před těmi spalovacími, aby bez problémů splnili emisní limity. Ta si ovšem mohlo dovolit stále méně lidí. Řada z nich navíc již majitelem bateriového vozu byla, přičemž jej použila na protiúčet. Tímto způsobem ovšem došlo na zahlcení dealerských parkovišť i autobazarů. V nich přitom elektromobily aktuálně setrvávají nejdéle - dle dat Auto Traderu bylo letos v únoru třeba k nalezení nového majitele v průměru 45 dní.

Důvodem je onen nadstav, počet ojetých elektromobilů vůči stejnému měsíci loňského roku vzrostl o 260 procent. U spalovacích aut však došlo na pokles nabídky o 20 procent. Ceny benzinových a dokonce i dieselových aut ovšem naopak rostou. Nejvíce se pak navýšily v posledních týdnech, zatímco u elektromobilů byl největší propad zaznamenán v posledních několika málo měsících. Spojeno je to mimo jiné i s propadem cen pohonných hmot, byť i ty jsou stále vyšší než dříve.

Zajímavé je, že nejmenší zájem je o ojeté koncernové elektromobily jako Audi Q4 e-tron či Volkswagen ID.4, zatímco nejrychleji mizí z bazarů americká bateriová auta (Tesla Model Y) a asijské hybridy (Kia Sportage PHEV, Toyota RAV4 Hybrid). I to je možná důvod, proč VW jako koncern už tak zběsile nekope za jediný povolený pohon, ale začíná klást důraz i na syntetická paliva. S těmi by totiž znovu mohl být v kurzu, sázka na jedinou kartu se pro něj jeví stále více tak, jak od začátku musela - mizerně.

Audi Q4 e-tron bylo letos v únoru nejméně žádaným ojetým elektromobilem, v britských bazarech čekal na nové zájemce v průměru 88 dní. Nezájem a rychle klesající ceny zasahují elektromobily ve Velké Británii obecně. Jaké překvapení... Foto: Audi

