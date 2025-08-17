Ojeté elektromobily propadají u německých STK, jeden je dokonce nejhorší ze všech aut
Petr ProkopecElektrických aut už jezdí v Německu dost na to, aby se hned několik modelů objevilo v tamním TÜV Reportu. A očekávání téměř bezúdržbových aut s vysokou mírou spolehlivosti se zas jednou nenaplňují.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Ojeté elektromobily propadají u německých STK, jeden je dokonce nejhorší ze všech aut
včera | Petr Prokopec
Elektrických aut už jezdí v Německu dost na to, aby se hned několik modelů objevilo v tamním TÜV Reportu. A očekávání téměř bezúdržbových aut s vysokou mírou spolehlivosti se zas jednou nenaplňují.
Elektromobily už nějakou chvíli nejsou na silnicích něčím ojedinělým, část výrobců je ostatně začala nabízet už okolo roku 2010 a v posledních 10 letech se staly součástí nabídky téměř každého z nich. Zpočátku sice lákaly pouze jednotlivce, nicméně jakmile vše svými regulacemi začali ovlivňovat politici, prodeje šly nahoru. Do toho všeho navíc přišla Tesla, jejíž vozy působily přitažlivým dojmem a nabídly dynamiku supersportů za přijatelné peníze. Postupem času se u nich navíc zvyšoval dojezd, stejně jako společenská prestiž. Díky tomu se již na počátku roku 2020 stal Model 3 vůbec nejprodávanějším elektromobilem historie.
Vyšší registrace jsou důvodem, proč jsou bateriová auta stále častěji zařazována do všemožných anket zaměřených na spolehlivost. Z mnoha tisíc exemplářů lze totiž již seskládat mnohem reálnější obrázek vypovídající o jejich kvalitách či nekvalitách, než by tomu bylo u pár aut. V aktuálním německém TÜV Reportu tak nyní figuruje již deset modelů, kromě zmíněné Tesly jde o Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Mini Cooper SE, Hyundai Kona EV a Volkswageny e-Golf, e-up!, ID.3 a ID.4/ID.5.
Není asi překvapením, že u těchto vozů nemusí docházet na test emisí. A stejně tak jejich majitele netrápí třeba korodující výfuk, problematické ventily EGR či ucpaný filtr pevných částic. Místo toho jsou jedním z hlavních problematických míst brzdy. Důvody pro to jsou hned dva, v prvé chvíli je třeba zmínit vysokou hmotnost v kombinaci se snadno dosažitelnou vysokou rychlostí. Bateriové pakety totiž často váží až 500 kg, načež značná část elektromobilů na vahách překonává dvoutunovou metu, často opravdu výrazně. A rozjet je až někam k (obvykle elektronicky omezené) maximálce je otázkou chvíle. Dostat brzdy elektrických aut do úzkých až tak, že jim trvale ublížíte, nebývá složité.
Vysoká hmotnost se kromě brzd podepisuje také na podvozku, pročež se můžete zabývat nejen předčasnou výměnou pružin a tlumičů, ale třeba také prasklých ramen. Technici TÜV pak u brzdových kotoučů poukazují také na jejich nepravidelné používání, které jim také nesvědčí. Řidiči elektrických aut si zvyknou k deceleraci používat téměř bezvýhradně regenerativní brzdění, kdy elektromotor slouží jako generátor a zpět do baterií ukládá dříve vydanou energii.
Kotouče jsou ovšem ocelové, a pokud je nepoužíváte pravidelně, dochází vlivem střídání počasí na jejich korozi. Pokud tedy v bazarech zaujme vaši pozornost ojetý elektromobil, měli byste bez ohledu na značku a model v prvé řadě zkontrolovat právě brzdy. Majitelům se pak doporučuje, aby pomalu při každé jízdě alespoň jednou pořádně šlápli na brzdový pedál. V takovém případě dojde na využití kotoučů a destiček, jejichž tření seškrábe lehce zrezivělý povrch. Mluví se o tom roky, ale zjevně to spousta lidí pořád nedělá.
Z výsledků TÜV vyplývá, že francouzské elektromobily jako Zoe a e-208 mají na kontě nejvíc menších problémů. Nepřekvapivě jde hlavně o zmíněné brzdy, kdy hlavně u Peugeotu může dojít na vyšší opotřebení kotoučů a destiček již po 30 tisících najetých kilometrech. Zajímavé je, že spřízněný Opel Corsa-e něco takového trápí mnohem méně. Problémy má spíše se světly, stejně jako s únikem oleje sloužícího k mazání hnacího ústrojí.
S olejem má potíže i Renault, zatímco u elektrických Volkswagenů je znovu třeba přesunout pozornost k brzdám. U dvojice ID.4/ID.5 má vyšší hmotnost negativní dopad také na zavěšení, zatímco e-up! může přihodit defektní světla. Ta jsou také Achillovou patou u Mini, zatímco elektrické Hyundai Kona vás znovu může hnát do servisu kvůli problémům s brzděním. Kotouče v jeho případě mohou být zničené po najetí 36 tisíc kilometrů.
Tím se dostáváme k Tesle Model 3, která je skutečným „potížistou“. Míra defektů v jejím případě již po dvou- až tříletém provozu dosahuje 14,2 procent, což je více než dvojnásobek průměru v této věkové kategorii (6,4 %) - je to dnes nejporuchovější auto vůbec. Drobným ospravedlněním je sice lehce nadprůměrný nájezd (53 000 km), nicméně zjištěné problémy patří spíše do kategorie těch vážných. V případě podvozku a náprav je na tom přitom Tesla po třech letech dokonce 15krát hůř než průměr.
Model 3 rovněž trápí korodující či jinak poškozené brzdové hadičky, stejně jako především čelní světla. Ač se tedy obecně o elektromobilech traduje, že na jejich údržbě vůči spalovacím vozům ušetříte, v případě málokterého je to reálně. A v případě Tesly Model 3 to snad ani nehrozí. V kombinaci s vyššími cenami, na které v evropských bazarech narazíte, tak koupě ojetého Modelu 3 může být opravdu drahý špás. Takový e-Golf je oproti tomu více než spolehlivý, na druhou stranu s ním ale moc legrace neužijete.
Pokud vaši pozornost v bazaru zaujal ojetý Model 3, navíc nabízený až podezřele levně, měli byste se mu raději vyhnout. Jde totiž nejen o elektromobil, ale obecně o autao s největším počtem vážných závad bez ohledu na pohon, na které navíc může dojít již po dvou nebo třech letech provozu. Foto: Tesla
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj
včera
- Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci
15.8.2025
- Hasiči ani záchranáři nechápou, jak mohl někdo z této nehody vyváznout až do té míry, že beze stopy zmizel z místa
14.8.2025
Nejnovější články
- Ojeté elektromobily propadají u německých STK, jeden je dokonce nejhorší ze všech aut
včera
- Elektromobily přišly o další umělou a vpravdě nesmyslnou výhodu, jejich koupě dává ještě menší smysl
včera
- Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj
včera
- VW zkouší okouzlit zákazníky tím, že je nechá každý měsíc znovu platit za výkon, který jim už jednou prodal z výroby
včera
- Nejúchvatnější Octavia, kterou dnes uvidíte, vás donutí zapomenout na veškerou zášť vůči české automobilce
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva