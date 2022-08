Mnohými vytoužené luxusní SUV láká extra nízkou cenou, po jednotkách let stojí místo milionů pár set tisíc před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Po teprve pěti letech ve výrobě dokáže zaujmout nejen stále atraktivním vzhledem, jistým exotickým nádechem i pohonnými jednotkami, ale také velmi nízkou cenou. Tak se však zrcadlí v jeho spolehlivosti.

Jaguar je značkou, která v některých lidech vzbuzuje větší touhu než třeba německé trio Audi, BMW a Mercedes-Benz. Pramení to jak z jisté exotičností, která je dána neokoukaností i výrobou za kanálem La Manche, tak historií značky. Ač totiž třeba mnichovská automobilka dosáhla mnoha sportovních úspěchů, takovému E-Type v rámci věhlasu nesahá ani po kotníky. Britskému vozu totiž poklonu vysekl i Enzo Ferrari, který byl přitom znám tím, že ke konkurenci neměl žádné ohledy. A to byl spíše začátek příběhu.

Jakkoli by ale Jaguar kdekdo rád zařadil do své garáže, jen u málokoho se nakonec sny promění v realitu. Většina skončí zejména u zmiňovaných Němců, s nimiž je možná spojeno více všednosti, ovšem také méně nepříjemných překvapení z hlediska spolehlivosti. Právě v tomto ohledu britské značky tradičně oscilují okolo samotného dna pomyslného žebříčku. V důsledku toho tak Jaguar zaostává za německými výrobci jak v registracích nových aut, tak v případě zájmu o ta ojetá.

Kolegové z Auto Bildu aktuálně proklepli SUV F-Pace z roku 2017, které mělo najeto 95 448 kilometrů a jenž je poblíž Brém nabízeno v autobazaru za 22 480 Eur (cca 550 tisíc korun). To je sakramentsky lákavá cena na tak mladý a nijak zvlášť ojetý vůz, zvláště pak při pohledu na sumu, jaká je třeba na nové auto. Žádný nový F-Pace dnes nekoupíte levněji než za 1 793 409 Kč, ve srovnání s cenou obdobného auta (výbava Prestige, dvoulitrový turbodiesel pod kapotou, automatická převodovka, pohon zadních kol) tu tedy máme skoro čtvrtinovou cenu.

To je v dnešní době, kdy ojetiny leckdy i narůstají na ceně, opravdu neuvěřitelný propad hodnoty. Má to nicméně své opodstatnění. Ještě před usednutím za volant si totiž kolegové všimli, že původní majitel poškrábal pravou stranu vozu. Dveře a jeden boční panel tak vyžadují přelakování, což s veškerou přípravou vychází na přibližně 25 tisíc korun. To však ve finále může být ten nejmenší problém.

Jak totiž vyšlo najevo během jízdy, zadní náprava a brzdy při větším zatížení vydávají podivné zvuky, které jsou u starších exemplářů F-Pace typické. Povětšinou jsou důvodem k další návštěvě servisu, kde za nové disky a destičky necháte rovněž pár desítek tisíc korun. O poznání hlouběji ovšem bude třeba sáhnout, pokud se technici budou muset podívat na zoubek i zmíněné nápravě. V té chvíli se navíc výrazně protáhne délka opravy.

Po stránce jízdní je nicméně F-Pace přesně takový, jak od Jaguaru očekáváte. Počítat lze tedy jak s nemalým komfortem na dálnicích, tak s dobrými jízdními vlastnostmi v zatáčkách. Dvoulitrový diesel je pak dostačující, i když je cítit menší „turbodíra“. V tomto ohledu třílitrová jednotka dosahuje vyšší kultivovanosti, navíc o sobě nedává tak vědět při studených startech. Počítat u ní lze i s lepší dynamikou, zatímco spotřeba je pokaždé v rámci mezí.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde na vás čekají multimédia, která za konkurencí zaostávala již v době, kdy je Jaguar pustil na trh. Aktuálně tak budou spíše zdrojem další frustrace než uspokojení. Totéž pak platí při pohledu na mnohé plasty, u nichž Britové šetřili, co jen to šlo. Na druhou stranu, třeba zavazadelníkem, jehož objem se po sklopení sedadel zvedá ze 650 litrů na 1 740, by již automobilka mohla zájemce rozveselit. Koupí bez kompromisů tedy tohle auto rozhodně není, při jeho ceně mu ale lze leccos odpustit.

F-Pace dokazuje přitažlivost Jaguarů, paradoxně ještě větším lákadlem ale může být nízká cena ojetých exemplářů. U těch ovšem musíte počítat s mnoha problémy. Foto: Jaguar

