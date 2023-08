Moderní ojeté elektromobily koupíte už za 130 tisíc, náhradní baterie jsou ale tak drahé, že o tom automobilky odmítají mluvit před 8 hodinami | Petr Miler

Je smutné, že se někteří nechají zlákat na koupi ojetých elektromobilů z první poloviny minulé dekády, které jsou levné a s dotacemi v některých zemích ještě levnější. I tak totiž představují finanční past, do které jen naházíte těžce vydělané peníze.

Ojetými elektromobily se zabýváme pravidelně, v dobrém to ale obvykle není. Pokud nejde o zánovní vozy, pak jen více či méně jasněji ukazují ekonomickou utopičnost vlastnění takového auta. Pokud k nim přistoupíte s otevřeným hledím a zacházíte s nimi adekvátně technické realitě jejich existence, problém to být nemusí. Jakmile na ně ale začnete koukat jako na běžná ojetá auta, těžce se spálíte.

Koupit si dnes jednotky let starou ojetinu je v případě spalovacího vozu při troše soudnosti dobrou investicí. Vůz z roku 2014 s nájezdem nanejvýš okolo 200 tisíc km vás vyjde na drobné ve srovnání s tím, kolik stál jako nový, přesto má před sebou snadno statisíce dalších ujetých kilometrů a klidně dekádu dvě bezproblémové existence. Taková Octavia III za 120 tisíc Kč může být vaše, na Superb bude stačit 160 tisíc. A jezdíte pořád jako králové.

S podobnou premisou můžete přistoupit i k výběru elektromobilu, ale neměli byste. Třeba Tesly Model S z té doby můžete mít za ceny okolo 450 tisíc Kč pořád jen s nájezdem okolo 200 tisíc km, to je také terno, ne? A když se smíříte se skromnějšími vozy jako Nissan Leaf, Fiat 500e nebo Peugeot iOn, vybírat můžete od mrzkých 130 tisíc Kč. Některé země přidají i dotaci, v Nizozemsku to jsou 2 000 Euro, v USA dokonce 4 000 USD, cenu tedy snížíte klidně o dalších skoro 90 tisíc Kč. To všechno láká, ale opravdu by nemělo.

Jak upozorňují kolegové z Auto Evolution, z takové zdánlivě výhodné koupě se snadno může stát ekonomická sebevražda. Tyto vozy nejsou levné pro nic za nic, jsou staré přes 8 let, což znamená jediné - nulovou záruku na baterie, která se může odporoučet skoro kdykoli. A ceny náhradních paketů jsou tak extrémní, že o nich některé automobilky nechtějí ani mluvit.

Problém je navíc v tom, že baterie neničí jen vybíjení a dobíjení, podléhají také časovému stáří, takže na odpis mohou být klidně v Tesle s 207 tisíci najetými km. Ta za 450 tisíc z německé inzerce má na tachometru 201 tisíc km za 9 let, i ona tedy může být u konce s dechem. Jak varuje Gustavo Henrique Ruffo, náhrada vás vyjde na víc jak 440 tisíc Kč, tedy v podstatě na totéž, co jste dali za celý vůz. Pravda, v tu chvíli před sebou máte slušnou perspektivu dalšího používání, ale za 900 tisíc korun? Za to už se dají koupit docela jinačí vozy...

U ostatních značek situace není lepší, takový Nissan chce 10 306 euro za menší a 15 516 euro za větší baterku Leafu (250 resp. 375 tisíc Kč), to jsou dokonce několikanásobky ceny celého vozu. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Elektromobil je se současnými baterkami prostě něco jako bílá technika do domácnosti - ojezdit a zahodit. Je to ve srovnání se spalovacími vozy nejen neekonomické, je to nakonec i neekologické. Ale kdo by se zajímal, co s elektromobily bude za 8, 10 nebo 12 let, planetu zachraňujeme teď, ne?

