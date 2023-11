Ojeté Toyoty lákají na vysokou spolehlivost, na co si dát pozor u všech nejžádanějších modelů? před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Chcete-li relativně dostupné a přitom spolehlivé ojeté auto, skoro cokoli od Toyoty zní jako dobrý tip. V tomto článku najdete klíčové informace o všech oblíbených moderních modelech.

Toyota je již od roku 1997, kdy představila Prius první generace, synonymem pro hybridizaci. Vozy japonské značky jsou ale vyhlášené také svou spolehlivostí. Z toho důvodu si může Toyota dovolit poskytovat delší záruční lhůty než konkurence, v některých případech jde dokonce o 15 let. Není tak divu, že ji lidé favorizují stále více - v důsledku politických tlaků, jenž jsou spojené s elektrifikací, se totiž Toyota stává volbou těch, kteří bateriový pohon odmítají a chtějí po co nejdelší dobu využívat poněkud praktičtější řešení.

Je ovšem třeba také dodat, že ani japonské automobilky již nejsou z tak laciného kraje, jako tomu bylo kdysi. Pod 350 tisíc korun totiž dnes koupíte už jen Aygo X, takový Yaris startuje na 425 000 Kč, a to přesto, že na délku měří pouhých 3 940 milimetrů. Jakmile zatoužíte třeba po Toyotě Corolla, navíc v kombi verzi zvané Touring Sports, musíte si připravit už alespoň 717 900 Kč. To jsou opravu nemalé peníze, na které již většina publika nemá. A proto místo do showroomů s novými vozy míří do bazarů.

V těch ještě více oceníte onu spolehlivost, pořídit ji totiž logicky můžete daleko levněji. Jen tedy výměnou za pár šrámů, které karoserii či interiéru nadělil původní majitel. Pokud ovšem ten věnoval pozornost údržbě a nevynechal žádnou předepsanou prohlídku, měla by kosmetika být povětšinou tím jediným, co by vás mohlo trápit. Po stránce technické totiž Toyota většinou chyby nedělá. Za jednoznačné pravidlo to ale nelze brát, čas od času zkrátka i tesař sekne vedle.

V případě nejmenšího modelu Aygo vás tedy klidně může potrápit i koroze, ochrana vůči ní totiž není na všech místech stejně oslnivá. Brzdy by se také nemusely opotřebovávat tak rychle, pár výtek lze mít také ke světlům. Na druhé straně vám na ty nejlevnější kousky stačí pouhých 85 tisíc korun. Pokud ale přihodíte dalších zhruba 55 000 Kč, bude vám pane říkat větší Yaris. V jeho případě je třeba pozornost věnovat hlavně světlům, základní modely pak nejsou dobře vybaveny.

Dostáváme se k modelu Corolla, který po nějaký čas nesl také označení Auris. V případě první generace, která se prodávala od roku 2006, si dejte pozor na lehčí předčasné opotřebení brzd, stejně jako na počínající korozi u výfuku. U druhé generace, která dorazila v roce 2013, byla pro změnu největším problémem 12voltová baterie. Zbytku lze dát palec nahoru, ceny startující na 190 tisících korun tak nepřekvapí u oné druhé generace ostatně již budete potřebovat i 500 000 Kč.

Ještě výše se s cenou pohybuje Prius, ačkoliv i ten lze pořídit levněji, a sice od nějakých 200 tisíc korun. Jakmile nicméně zatoužíte po čtvrté generaci, která se nabízela od roku 2015, je zapotřebí sáhnout do kapsy pro alespoň 560 000 Kč. Po stránce kvalitativní tu není nic, čeho se obávat. Jistým problémem se zdá být až přespříliš japonský design, u levnějších kousků musíte počítat s vysokým nájezdem, za kterým pravděpodobně stál předchozí majitel-taxikář.

Avensis již v nabídce značky nefiguruje, v jeho neprospěch hovořil hlavně poněkud mdlý vzhled. Toyota sice jeho šance na úspěch navýšila implementací dvou dieselů od BMW, zázrak se přesto nestal. Dnes tak už musíte sahat jen po kusech z druhé ruky, u nichž dejte pozor na možnou korozi, brzdy a světla. Na nákup si pak připravte 220 tisíc korun, za dvojnásobek dané sumy pak máte dokonce vodíkový Mirai. Jeho jedinou slabinou je přitom malý dojezd (400 km).

Základní přeplňovaná jedna-dvojka, jenž trpí na zakarbonování a defektní cívky, pro změnu trápí Toyotu C-HR. Pokud se jí chcete vyhnout a přepřáhnout na hybrid se 184 koňmi, počítejte s částkou 624 000 Kč namísto 426 tisíc korun. Z levnějšího kraje je RAV4 (ceny od 283 000 Kč), u které si dejte pozor hlavně na problémy s automatickou převodovkou a diferenciálem, jenž může protékat. V rámci pohonných jednotek vás pak může okouzlit plug-in hybrid s 306 koňmi.

Jsme ve finále, a to u modelů Land Cruiser a Proace. První zmíněný má občasné potíže s korozí, tím ale stížnosti končí. Poměrně vysoká průměrná cena 1,23 milionu korun tak nepřekvapí. Oproti tomu Proace lze pořídit již od 245 000 Kč, ovšem jelikož jeho výrobu má na starosti partnerské PSA, zkontrolujte převodovku, boční posuvné dveře, lak či baterii. Mimo to si majitelé stěžují také na multimédia a tempomat. Od roku 2016 tak proběhlo již přes 30 svolávacích akcí.

Auris druhé generace může mít problémy se startovací baterií. Foto: Toyota



Kombi Avensis Touring Sports zvládne pobrat až 1 690 litrů, pozor si dejte na brzdy a světla. Foto: Toyota



Prius je prakticky bezchybný, řada exemplářů však má vysoký nájezd. Foto: Toyota



Něčeho takového se u vodíkového Mirai nemusíte obávat, jeho problémem je pro změnu hlavně nízký dojezd. Foto: Toyota



Land Cruiser je proslulý svou robustností, podle toho ovšem také stojí. Foto: Toyota

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.