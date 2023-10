Ojeté „zelené“ Hyundai znovu ukazuje slabiny elektromobilů, vydrží jen se dvěma ze svých pohonů před 10 hodinami | Petr Prokopec

Neexistuje mnoho aut, která by nebyla nabízena se spalovacími motory, přesto však dávala lidem na výběr. Hyundai Ioniq lze pořídit s hybridním, plug-in hybridním či plně elektrickým pohonem, takže nemusíte jít jen bateriovou cestou. A ani byste takovou jít neměli, je to jediná opravdu problematická varianta.

Pod názvem Ioniq dnes u automobilky Hyundai naleznete pouze elektrické vozy. Číslem pět je SUV, šestou pak sedan. Ještě před jejich příchodem nicméně dorazil na trh liftback bez numerického označení. Ten zákazníkům nabízel neobvyklou svobodu volby, neboť k mání byl v hybridním, plug-in hybridním a ryze elektrickém provedení. Korejci nicméně na domácím trhu přestali tento vůz nabízet již v roce 2021 a zbytku světa dali jen o pár měsíců víc.

V případě zájmu tedy dnes již musíte do autobazarů, kde na vás čekají všechny tři varianty. Hybrid a plug-in hybrid startují na zhruba 270 tisících korun, za elektromobil je třeba dát alespoň 330 tisíc Kč. Za tím pochopitelně stojí hlavně jejich baterie, právě na ty se ovšem snáší největší porce kritiky. Vůz byl totiž v prvé fázi výroby k mání jen s paketem o kapacitě 28 kWh, teprve od roku 2019 došlo na jeho zvětšení na 38,3 kWh. Normovaný dojezd tak stoupl na 310 km.

U raných exemplářů s menšími bateriemi nicméně reálně nemůžete v zimě počítat už ani s polovinou této porce. Nejde nicméně jen o zhoršení dojezdu, v důsledku degradace baterií dochází také na omezení výkonu. Ten zpočátku činil nepříliš oslňujících 120 koní, na které připadalo více než 1,5 tuny hmotnosti. Její výše se ovšem na rozdíl od stáda pod kapotou nezměnila, což znamená, že elektrický Ioniq dnes může mít problém vyjet i větší kopec.

Stížnosti ovšem míří také na dobíjecí porty, obecně tedy vozy se staršími bateriemi nemají doporučení. Na pozoru byste se ovšem měli mít i před kousky s větším paketem z let 2019 a 2020, neboť právě ty byly předmětem svolávací akce. Kvůli problematickým akumulátorovým modulům společnosti LG Chem totiž hrozilo samovznícení, a to při dobíjení, za jízdy i při pouhém stání. Jednat by se však mělo pouze o 5 716 aut, z nichž mimo Koreu zamířilo 4,4 tisíce kusů.

Lepší volbou jsou tedy hybrid či plug-in hybrid, s nimiž již žádný bateriový problém spojen není, obávat se pak není třeba ani špatného dojezdu. Naopak jde o nadmíru spolehlivá auta, jejichž pověsti ubližuje snad jen horší kvalita některých plastů uvnitř. Pokud původní majitel často jezdil po silnicích z horším povrchem, může se napříč kabinou již ozývat vrzání, což by nevadilo při ceně okolo 100 000 Kč, v případě trojnásobku je to ale zásadní překážka.

Nejde ovšem jen o nepříjemné skřípání, počítat je třeba rovněž se škrábanci, a to i v případě zevnějšku. Finální volba je tedy na vás. Slevu můžete nejpravděpodobněji usmlouvat u hybridního provedení, které mělo na celkových prodejích největší podíl. Zatlačit na cenu jde ale i v případě elektromobilu, neboť polovina globální produkce skončila v Evropě. U plug-in hybridu ale s něčím takovým nepočítejte, dostupných aut je jako šafránu.

Závěrem pak slovo předáme německým kolegům, kteří v Kaiserslauternu narazili na elektrický Ioniq poprvé zaregistrovaný v červenci 2021. Od té doby vůz najel jen 13 604 km, počítat tak lze se špičkovým stavem a kromě většího paketu baterií i s vyšším výkonem 136 koní. Nicméně tento kousek je k mání za 21 440 Eur (cca 527 tisíc Kč), což není zrovna málo. Jelikož ale podobně stará a jetá auta jsou k mání i levněji, máte také zde prostor k jednání.

Ioniq se v letech 2016 až 2022 vyráběl s hybridním, plug-in hybridním a elektrickým ústrojím. Tomu poslednímu byste se s ohledem na problematické baterie měli spíše vyvarovat, největší chvála je spojována se základním hybridem. Foto: Hyundai

