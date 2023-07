Ojetý Fiat Tipo je jedním z nejlevnějších moderních kompaktů, které můžete mít, dávejte ale pozor na rok výroby před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Jako dostupné univerzální auto mělo být mezi novými vozy hitem, skončilo ale stejně jako spousta jiných pokusů Fiatu o něco takového. Coby ojetina je zajímavější, dobrou volbou je ale jen menší část nabídky.

Svého času patřil Fiat Tipo k nejlevnějším vozům na českém trhu. Za 281 300 Kč jste v roce 2015 pořídili 4 532 milimetrů dlouhý sedan s 2,64metrovým rozvorem a atmosférickou jedna-čtyřkou pod kapotou. Od té doby se však mnohé změnilo, tříprostorová karoserie totiž již není k mání, stejně jako zmíněný motor. Místo toho lze sáhnout po hatchbacku či kombíku, které v základu využívají přeplňovaný litrový tříválec. Jeho výkon pak sice vzrostl oproti čtyřválci z 95 na 100 koní, do kapsy je však třeba sáhnout minimálně pro 489 900 Kč resp. o 30 tisíc korun více v případě kombíku.

Jakmile nicméně začnete pátrat na trhu s ojetými vozy, zjistíte, že zapotřebí je o poznání nižší částka. Všechny tři karosářské verze lze pořídit od 140 tisíc korun, počítat je ale v té chvíli třeba s vysokým nájezdem i značným stářím. Taková koupě se ovšem jeví jako značné riziko. Tipo totiž naneštěstí dostává pověsti Fiatu jakožto výrobce nekvalitních aut. V rámci německého TÜV Reportu mu s 8procentní mírou poruchovosti patří 119. příčka mezi dvou- a tříletými vozy, v případě čtyř- a pětiletých pak jde o 116. místo a 14,6procentní poruchovost.

Obou výsledků vůz navíc dosahuje s relativně nízkým nájezdem, v prvním případě jde jen o 35 tisíc kilometrů. Obavy jsou tedy skutečně na místě. Počítat je třeba se vším, ať se již jedná o kvalitu laku, která je na podobné úrovni jako u horších Tesel, tak s lacinými dveřními panely, které začínají po čase rachtat. Do stávky mohou vejít ovladače oken, klasickým problémem u dieselových aut užívaných častěji ve městě je ucpaný filtr pevných částic. Prověřit je rovněž třeba funkčnost multimédií, kterými jsou osazeny vyšší úrovně výbavy.

Základ pro změnu nedisponoval ani parkovacími senzory, v důsledku čehož je nutná rovněž kontrola karoserie a kol kvůli škrábancům. Uvnitř pak řádění dětí na zadních sedadlech bude na tvrdých plastech patrné stoprocentně. Pozornost ovšem věnujte také servisní historii, neboť pokud se původní majitel o vůz hůře staral, čekají vás problémy se světly, brzdami i počínající korozí. Dobrou zprávou je fakt, že ony původní atmosférické motory nejsou spojeny s výraznějšími výtkami.

Zmínit je třeba ještě pár svolávacích akcí, které v minulých letech proběhly. Většina přitom byla zaměřena na vady airbagů, proto zkontrolujte, že vámi vybraný kousek již má zásah techniků za sebou, pakliže se ho týkal. Vyplatí se přitom investuje do aut s prodlouženou zárukou, ze které stále ještě můžete profitovat. To ovšem znamená, že je třeba volit jen produkci z posledních zhruba tří let. Za jistou kompenzaci lze přitom brát paket Cross, který umocňuje vzhled vozu a který původně nebyl k mání.

Právě takové provedení proklepli kolegové z Německa. Ti pějí chválu na bohatou výbavu zahrnující i zpětnou kameru, navigaci, vyhřívaná sedadla a LEDková světla, stejně jako na zmíněnou jedna-čtyřku. Vůz poprvé zaregistrovaný v březnu 2021 má navíc najeto jen 13 tisíc kilometrů. Jako takový působí více než lákavě, ač cena 15 999 Eur (cca 380 tisíc Kč) se z českého úhlu jeví jako vyšší. Na druhou stranu se ale jedná o zánovní vůz se zárukou řešící mnohé z výše popsaných problémů.

Tipo s paketem Cross vypadá lákavě, na trhu s ojetými vozy jej navíc můžete pořídit relativně levně. Starší exempláře si již musí vystačit se standardní karoserií, pod níž se může skrývat daleko více problémů. Foto: Fiat

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

